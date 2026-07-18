Bitmine Immersion Technologies (BMNR) publica el mensaje del presidente de julio: "ETH is the cure for the 'Uncanny Valley of Wealth'"

Bitmine posee el 4,8 % del suministro total de ETH que asciende a 120,7 millones

Bitmine ha avanzado 96 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 12 meses

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de gran capitalización el 26 de junio de 2026

Las acciones preferentes de la serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo de inversionistas institucionales de primer orden, entre los que se incluyen Cathie Wood, de ARK; MOZAYYX; Founders Fund; Bill Miller III; Pantera; Kraken; DCG; Galaxy Digital y el inversionista particular Thomas "Tom" Lee, con el fin de apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

NORWALK, Connecticut, 18 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa"), empresa dedicada a las redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy la publicación del mensaje del presidente de julio, titulado "ETH is the cure for the 'Uncanny Valley of Wealth'" (El ETH es la solución para el "valle inquietante de la riqueza").

"El valle inquietante" El "valle inquietante de la riqueza"

En este mensaje del presidente se explica la convicción de la empresa de que Ethereum es una interfaz fundamental para proteger a los seres humanos de las consecuencias derivadas del aumento de las capacidades de la IA y de la creciente influencia económica que ello conlleva:

El "valle inquietante de la riqueza" es la idea de que, en última instancia, los seres humanos se sentirán inquietos ante el creciente poder económico y social de una economía impulsada cada vez más por IA agéntica y, en breve, por las interacciones entre máquinas.





Se trata de una variante del trabajo del robotista japonés Masahiro Mori, quien en 1970 publicó el ensayo "El valle inquietante". Su hipótesis describe la inquietud que suele sentir la gente cuando se encuentra con algo que parece casi humano.





Las criptomonedas se enfrentaron a factores macroeconómicos adversos en 2026, entre los que se incluyen la anticipación por parte de los mercados de bonos de un giro "hawkish" de los bancos centrales mundiales, el lento avance de la Ley Clarity, el rendimiento superior de la IA (también conocido como FOMO o "miedo a perderse algo") y el rendimiento inferior del sector financiero. A medida que avancemos en el año 2026, creemos que muchos de estos obstáculos podrían convertirse en factores favorables.





Aunque muchos se limitan a achacarlo al "invierno de las criptomonedas", en 2026 se han producido muchos avances fundamentales positivos, entre los que destacan el anuncio por parte de numerosos bancos de la tokenización de activos y el lanzamiento de nuevas soluciones de Capa 2 (L2) de Ethereum, como Robinhood Chain. Esto contrasta con los "inviernos de las criptomonedas" de 2018 y 2022, en los que las dificultades normativas y el colapso de las instituciones del sector de las criptomonedas marcaron esas caídas.





El presidente considera que Ethereum está en condiciones de beneficiarse de dos factores de crecimiento exponencial impulsados por Wall Street: la creación de infraestructuras sobre la cadena de bloques y la IA autónoma (tal y como se comentó anteriormente).





Además, el presidente habla sobre cómo Bitmine se está posicionando estratégicamente para aprovechar los importantes factores impulsores del próximo ciclo alcista de las criptomonedas, apoya a socios clave en materia de infraestructura y refuerza el ecosistema de Ethereum.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, mediante una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como "espera", "prevé", "previsto", "pretende", "cree", "anticipa", "calcula" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa la "Alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcanzará ese objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la empresa respecto al mercado de las criptomonedas, incluida la convicción de que los factores macroeconómicos adversos a los que se enfrentarán las criptomonedas en 2026 podrían convertirse en factores favorables; (iii) la convicción de la empresa de que Ethereum es una interfaz fundamental para proteger a los seres humanos de las consecuencias derivadas del aumento de las capacidades de la IA, incluida la tesis del "Valle inquietante de la riqueza", relativa al creciente poder económico y social de una economía impulsada cada vez más por la IA autónoma; (iv) la convicción del presidente de que Ethereum está en condiciones de beneficiarse de dos factores de crecimiento exponencial: la construcción de infraestructuras en blockchain por parte de Wall Street y la IA agéntica; (v) la opinión de la empresa sobre el posicionamiento de Bitmine de cara a los factores clave que impulsarán el próximo ciclo alcista de las criptomonedas, entre los que se incluyen el apoyo a socios clave en materia de infraestructura y el fortalecimiento del ecosistema de Ethereum; y (vi) el crecimiento y el avance futuros de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los proyectos de negocio futuros; el entorno competitivo en el que opera Bitmine; las condiciones de mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes de la serie A de la empresa; la evolución de la normativa que afecta a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la Ley Clarity, la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; los riesgos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro del Bitcoin y del Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir de manera sustancial de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.