Bladex consolida su rol como puente entre América Latina y los mercados financieros globales

Bladex anunció el cierre exitoso de un préstamo sindicado global por US$150 millones, estructurado con Nexent Bank N.V. como Sole Lead Arranger y Sole Bookrunner, en el que participaron diez instituciones financieras de Europa, Medio Oriente, África y Asia. La operación refuerza su rol como puente entre América Latina y los mercados financieros globales

CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso de un nuevo préstamo sindicado global por US$150 millones, estructurado con Nexent Bank N.V. como Sole Lead Arranger y Sole Bookrunner. Esta operación reafirma el acceso sostenido de Bladex a los mercados financieros internacionales y fortalece su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento.

En la transacción participaron diez instituciones financieras provenientes de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Egipto, India y Albania, ampliando la red de inversionistas internacionales del Banco y fortaleciendo su posicionamiento como actor regional de referencia.

"Estamos sumamente complacidos con esta nueva facilidad, que tiene especial relevancia para Bladex. No solo nos permitió acceder a recursos en condiciones altamente competitivas, sino que también abrió puertas en mercados donde el Banco no tenía presencia previa, creando bases sólidas para desarrollar relaciones que seguirán fortaleciendo la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento", señaló Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex.

Por su parte, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, comentó: "Esta transacción, que complementa de manera eficiente nuestra sólida base de depósitos, se enmarca en la estrategia de Bladex de fortalecer su rol como puente entre Latinoamérica y los mercados financieros globales. Los recursos obtenidos nos permitirán continuar impulsando el desarrollo de nuestra región y a acompañar el crecimiento y la expansión de nuestros clientes. Queremos agradecer a todas las entidades participantes y, de manera muy especial, reconocer el excelente trabajo realizado por Nexent Bank N.V., por su eficiencia y alto nivel de profesionalismo en la ejecución de esta operación".

Bladex, es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, que inició sus operaciones en 1979 para promover el comercio exterior y la integración regional. El Banco, con sede en Panamá, tiene también oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para brindar servicios y apoyar regionalmente a su base de clientes, que incluye entidades financieras y corporaciones. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos de América (NYSE: BLX), desde 1992, y sus accionistas incluyen bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, bancos comerciales, e inversores institucionales y privados a través de la oferta pública de sus acciones.

Para más información, por favor acceder a la página de Bladex, www.bladex.com, o contactar a:

Peter Stanziola – Vicepresidente Senior | Tesorería y Mercados de Capitales

E-mail address: [email protected].

Tel.: +507-366-4850

Casa Matriz: Torre V, Business Park, Ave. La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2780661/5724986/PNG_Logo.jpg

FUENTE Bladex