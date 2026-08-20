Blend to Grow Forward aumentará su equipo de ingenieros especializados en IA a 750 para 2027, a medida que se acelera la demanda de IA en el ámbito empresarial

Blend está ampliando en un 50 % su equipo de 500 ingenieros sénior especializados en IA desplegada sobre el terreno (FDE) para satisfacer la creciente demanda empresarial de IA en producción, basándose en un modelo de prestación de servicios que integra a sus ingenieros en los entornos de los clientes.

COLUMBIA, Maryland, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Blend360, un proveedor líder de servicios de IA que presta servicio a empresas de la lista Fortune 1000, ha anunciado hoy que tiene previsto ampliar su equipo de FDE hasta alcanzar los 750 efectivos en 2027, lo que supone un aumento del 50 % y permitirá que los ingenieros sénior se dediquen a llevar la IA de la fase piloto a la producción.

Blend cuenta actualmente con 500 FDE, lo que supone la mitad de su equipo global de ingeniería y ciencia de la IA, compuesto por 1000 personas. El crecimiento impulsa el modelo operativo principal de Blend: en la gran mayoría de los proyectos con clientes, los ingenieros de Blend trabajan integrados directamente en los entornos de los clientes, detrás del firewalls, y son responsables de los resultados. No existe un traspaso de responsabilidades entre las personas que diseñan una solución y las que la desarrollan. El creciente equipo de FDE de Blend representa el nivel más alto dentro de ese modelo: los ingenieros que dirigen los proyectos más importantes de Blend y diseñan las soluciones. Trabajan siguiendo una metodología Blend bien definida que comienza con proyectos breves y prácticos que generan un ahorro de tiempo cuantificable, en lugar del proceso de análisis inicial tradicional, y que luego se amplía, ya sea hacia la implementación operativa de la IA o hacia la creación de un sistema completo.

La ampliación de 500 a 750 FDE se llevará a cabo a través de la ForwardAI Academy (una iniciativa propia de Blend), una política de contratación agresiva a nivel mundial y adquisiciones selectivas. Blend lleva años implementando su nivel de FDE de esta manera, a través de ForwardAI Academy: ingenieros sénior con certificación en plataformas, en lugar de recién titulados. Trabajan codo con codo con los equipos de los clientes en proyectos reales para empresas de la lista Fortune 1000, en los que los resultados de los clientes son el criterio de evaluación. Todos los ingenieros de este nivel cuentan con una certificación en ingeniería en IA.

"Existe una brecha cada vez mayor entre el ritmo al que avanzan las empresas pioneras en inteligencia artificial y la rapidez con la que las empresas pueden aplicar realmente esa tecnología. Para cerrar esa brecha en la implementación, se necesita personal técnico de alto nivel que sepa cómo poner en marcha la IA en un entorno empresarial real, con limitaciones reales y mucho en juego. Eso es lo que aportan nuestros FDE, y por eso vamos a ampliar esa capacidad durante los próximos dos años. Nos comprometemos a seguir ofreciendo a nuestros clientes el mismo nivel de servicio personalizado y de alta calidad a medida que vamos creciendo".

— Oz Dogan, director ejecutivo de Blend

El plan se basa en los resultados. El modelo de implementación anticipada de Blend ha generado una tasa de conversión de la prueba de concepto a la producción del 80 %, frente a una media del sector inferior al 20 %, y un Net Promoter Score medio a cinco años de 77, aproximadamente 2,5 veces superior al valor de referencia del sector de los servicios tecnológicos.

Acerca de Blend360

Blend360 es un proveedor líder de servicios de inteligencia artificial, comprometido con generar un impacto significativo para sus clientes a través del poder de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la tecnología y las personas. Con la misión de impulsar visiones audaces, Blend aborda retos importantes combinando a la perfección la experiencia humana con la inteligencia artificial. La empresa se dedica a generar valor y fomentar la innovación para sus clientes, aprovechando el talento de primer nivel de su personal y una estrategia basada en los datos. Creemos que el potencial de las personas y la inteligencia artificial puede tener un impacto significativo en tu mundo. Para obtener más información, visite www.blend360.com.

FUENTE Blend360