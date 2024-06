BRINDEMOS POR LA ENERGÍA DEL FIN DE SEMANA: UTOPIA OF THE SEAS SE UNE OFICIALMENTE A ROYAL CARIBBEAN

La escapada corta definitiva se prepara para su debut en julio desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida

MIAMI, 14 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Es hora de preparase para gozar la energía del fin de semana cualquier día de la semana. Royal Caribbean International ha dado la bienvenida oficial a la familia a la próxima gran novedad para las vacaciones: Utopia of the Seas. Una celebración digna de la escapada corta definitiva se ha llevado a cabo en Saint-Nazaire, Francia, con la entrega por parte del astillero Chantiers de l'Atlantique a Royal Caribbean de las llaves de Utopia solo cinco fines de semana antes de su debut en julio en Puerto Cañaveral (Orlando), Florida.

Royal Caribbean International da la bienvenida a la familia a la escapada corta definitiva, Utopia of the Seas, con una celebración en Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, Francia. En solo cinco fines de semana, el 19 de julio, Utopia será el primero de su tipo en debutar con escapadas de tres y cuatro noches desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. Credit: sbw-photo (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Tras más de dos años de construcción, Royal Caribbean International da la bienvenida a la familia a Utopia of the Seas. Se ha llevado a cabo una celebración en Saint-Nazaire, Francia, con más de 1.400 miembros de la tripulación y trabajadores, el presidente y CEO de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, el presidente y CEO de Royal Caribbean International, Michael Bayley, y el director general de Chantiers de l’Atlantique, Laurent Castaing, y el vicepresidente senior de operaciones de Chantiers de l'Atlantique, Jean-Yves Jaouen. La escapada corta definitiva pronto estará lista para festejar con sus toques finales antes de su gran debut en julio en Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. Credit: sbw-photo (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

Más de dos años de trabajo han culminado con el último hito de construcción de las nuevas vacaciones, la entrega, en la que más de 1.600 trabajadores y miembros de la tripulación se han reunido para conmemorar el momento en el exclusivo AquaTheater. El presidente y CEO de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, el presidente y CEO de Royal Caribbean International, Michael Bayley, y el director general de Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing, han sido los anfitriones de la fiesta celebrada en Utopia, la primera de muchas, para reconocer los logros de los ingenieros náuticos, diseñadores, arquitectos, entre otros.

"Recibir Utopia of the Seas es un hito increíblemente importante, ya que marca una nueva evolución de nuestros barcos que cambian las reglas del juego y de nuestra misión de crear las mejores experiencias vacacionales de manera responsable", ha explicado Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group. "Desde las mejores vacaciones multigeneracionales en el debut este año de Icon of the Seas hasta ahora, las escapadas de fin de semana definitivas en Utopia of the Seas, estamos enfocados en ofrecer una variedad de opciones de vacaciones y recuerdos memorables para nuestros huéspedes".

En las semanas previas al debut del verano, el 19 de julio, Utopia estará de camino a los Estados Unidos mientras los equipos de Royal Caribbean dan los toques finales para preparar el barco para la fiesta. El último en la categoría de barcos innovadores, la Oasis Class, es el primero de su clase en debutar con escapadas de fin de semana de tres noches y escapadas entre semana de cuatro noches. La combinación de más de 40 formas de cenar, beber y celebrar; más piscinas que días para disfrutarlas, experiencias para vivir emociones fuertes y para relajarse; y más de todo lo anterior en Perfect Day at CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, presenta una energía de fin de semana inigualable y cualquier día de la semana.

"Con la entrega de Utopia of the Seas tenemos las claves para el fin de semana definitivo", ha explicado Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International. "Estas son las vacaciones cortas que combinan todas las formas de crear recuerdos increíbles en un fin de semana de tres noches o una escapada de cuatro noches entre semana. Los vacacionistas quieren que cada minuto sea un minuto bien empleado, y la combinación inigualable de Utopia y Perfect Day at CocoCay lo ofrecerá. Estamos orgullosos y emocionados del debut que se aproxima de Utopia ¡A lo grande!".

Los amigos y las familias que celebren cualquier ocasión o simplemente se escapen tienen a su disposición su selección de formas de brindar a la energía del fin de semana en todos los ámbitos, incluidos aspectos destacados como:

Formas de relajarse y de vivir emociones fuertes

Días de piscina para cualquier estado de ánimo – Desde las más animadas a las más tranquilas, y las que solo son para adultos, hay vibras de todo tipo en las cinco piscinas . Para animar la fiesta, están las piscinas estilo resort y las piscinas inclinadas con entrada a la playa , tres bares Lime & Coconut, el trío de toboganes acuáticos The Perfect Storm y unos cuantos lugares para comer algo y recargar energías, incluido Spare Tire , el nuevo food truck junto a la piscina . Algo más escondida se encuentra la piscina solo para adultos en Solarium y la exclusiva Suite Sun Deck , espacios de tranquilidad para el relax.

– Desde las más animadas a las más tranquilas, y las que solo son para adultos, hay vibras de todo tipo en las . Para animar la fiesta, están , tres bares Lime & Coconut, el trío de toboganes acuáticos The Perfect Storm y unos cuantos lugares para comer algo y recargar energías, incluido , el . Algo más escondida se encuentra y la , espacios de tranquilidad para el relax. The Ultimate Abyss (y más largo) – Encabezando las emociones, como el simulador de surf FlowRider y la tirolina de 10 pisos, el tobogán seco más largo en el mar es 13 metros más largo, y alcanza los 79 metros. Los aventureros se lanzarán desde una altura de 10 pisos y avanzarán a toda velocidad por los nuevos deslizadores y ventanas de carreras transparentes , con sorprendentes giros y vueltas.

– Encabezando las emociones, como el simulador de surf FlowRider y la tirolina de 10 pisos, el en el mar es 13 metros más largo, y alcanza los 79 metros. Los aventureros se lanzarán desde una altura de 10 pisos y avanzarán a toda velocidad por , con sorprendentes giros y vueltas. Perfect Day at CocoCay – Con más energía de fin de semana en la escapada corta definitiva, la isla privada ofrece más de todo. La oferta abarca desde el recién inaugurado oasis solo para adultos, Hideaway Beach, con una playa privada, piscinas y lugares para beber y tomar algo, un DJ en vivo y más; hasta 14 toboganes de agua asombrosos y la piscina de agua dulce más grande del Caribe.

Opciones gastronómicas

Royal Railway – Utopia Station – Los vacacionistas pueden agregar otro destino a su escapada y a las más de 20 opciones gastronómicas en cubierta, con la primera experiencia de su tipo . Desde el Salvaje Oeste hasta los destinos más lejanos, la nueva experiencia combina aventura, comida y tecnología para transportar a los viajeros, en "tren" , a cualquier lugar y período de tiempo.

– Los vacacionistas pueden agregar otro destino a su escapada y a las más de 20 opciones gastronómicas en cubierta, con la . Desde el Salvaje Oeste hasta los destinos más lejanos, la nueva experiencia , a cualquier lugar y período de tiempo. Izumi – La conveniente ventanilla de recogida de Izumi in the Park estará presente por primera vez en un barco Oasis Class , con sushi, street food de inspiración japonesa y más. Al lado se encuentra el restaurante Izumi en su nueva ubicación en Central Park , con una experiencia privada omakase de varios platos , guiada por el chef; dobla las mesas teppanyaki y también los asientos al aire libre .

– La conveniente , con sushi, street food de inspiración japonesa y más. Al lado se encuentra el en su , con una experiencia privada , guiada por el chef; dobla y también . Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar – El restaurante italiano se encuentra ahora en una nueva ubicación, que abarca dos pisos, y estrena el primer Gio's Terrazza. Al aire libre, los vacacionistas pueden observar el animado Boardwalk mientras disfrutan del menú favorito de los fans de la cocina italiana por excelencia, y vinos varietales y cócteles con un toque de Royal Caribbean.

Formas de celebrar

Pesky Parrot – El nuevo bar tiki caribeño marca el tono de las vacaciones con sus vibraciones isleñas y cócteles a base de frutas hechos con ron, tequila y ginebra, y otras bebidas heladas. Los vacacionistas también pueden disfrutar de otras sorpresas y delicias.

– El marca el tono de las vacaciones con sus vibraciones isleñas y cócteles a base de frutas hechos con ron, tequila y ginebra, y otras bebidas heladas. Los vacacionistas también pueden disfrutar de otras sorpresas y delicias. Música y entretenimiento en vivo – De día y de noche, los vacacionistas pueden vibrar con la energía del fin de semana. Músicos y DJs tocan música en directo de todos los géneros, desde rock 'n' roll hasta éxitos latinos, en cinco escenarios de música en vivo y fiestas en Utopía . Y para entretenimiento asombrosas, las producciones a gran escala ocupan un lugar central en los escenarios característicos de Royal Caribbean: aire, hielo, agua y teatro.

– De día y de noche, los vacacionistas pueden vibrar con la energía del fin de semana. Músicos y DJs tocan música en directo de todos los géneros, desde rock 'n' roll hasta éxitos latinos, en cinco escenarios de música en vivo y fiestas en . Y para entretenimiento asombrosas, las producciones a gran escala ocupan un lugar central en los escenarios característicos de Royal Caribbean: aire, hielo, agua y teatro. Casino Royale – Duplicando la celebración hay dos casinos que cuentan con más de 370 máquinas recreativas, casi 30 juegos de mesa y más.

También iluminando Utopia están los favoritos de siempre, incluyendo The Mason Jar Southern Restaurant & Bar, que sirve platos sureños junto con música country en vivo; los muros de escalada gemelos, Utopia Playscape para niños, con toboganes, rocódromo y juegos; y el parque acuático para niños Splashaway Bay, por nombrar algunos. *

