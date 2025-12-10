Bybit institucional prepara el terreno para 2026 en una gala de alto nivel en Abu Dabi

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, celebró su gala institucional BIG Series de Bybit en Abu Dabi, donde se reunieron importantes ejecutivos de Bybit, reguladores mundiales, socios bancarios, proveedores de liquidez y clientes institucionales para mantener un diálogo prospectivo sobre la evolución de los mercados digitales. La velada sentó las bases para la estrategia mundial reforzada de Bybit luego de la reciente obtención de la licencia completa de Operador de Plataforma de Activos Virtuales (VAPO) de la Autoridad de Valores y Productos Básicos (SCA) de los Emiratos Árabes Unidos y la licencia MiCAR en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), un hito que posiciona a la empresa en el centro de las finanzas digitales reguladas.

"Con nuestra base regulatoria en los Emiratos Árabes Unidos y el EEE, además de un motor de liquidez unificado basado en la transparencia y la resiliencia, Bybit se compromete a impulsar la próxima fase de las finanzas digitales institucionales", afirmó Ben Zhou, Co-founder y CEO de Bybit.

La confianza institucional se sustenta en la solidez del comercio minorista y una infraestructura escalable

Al inaugurar la gala, Ben destacó el cambio que está experimentando el sector hacia una estructura de mercado integrada y preparada para las instituciones. Reiteró que una de las principales ventajas de Bybit era su ecosistema minorista, único y potente.

En solo su primer año, la tarjeta Bybit superó los 1,8 millones de tarjetas emitidas en 13 regiones, complementadas con la expansión de Pay y los sistemas de pago fiduciario integrados con bancos. Esta escala minorista impulsa cada vez más precios y ejecuciones superiores para los clientes institucionales.

Además, Ben destacó la aceleración de su negocio de gestión de patrimonio y activos, donde los activos bajo gestión (AUM) pasaron de 40 millones de dólares en el segundo trimestre a 200 millones en el cuarto, lo que destaca la creciente participación institucional y la fuerte demanda de servicios de gestión de activos calificados.

"Las instituciones eligen Bybit porque quieren certeza: certeza de liquidez, certeza de cumplimiento y certeza de rendimiento. "Con un aumento de la entrada de activos de 1.300 millones de dólares en el tercer trimestre a 2.880 millones en el cuarto, nuestra función nunca ha estado más clara: estamos construyendo la infraestructura más confiable para la próxima era de las finanzas digitales institucionales", agregó Ben.

El cumplimiento normativo como nuevo producto de confianza institucional

En una sesión magistral, Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer de Bybit, reforzó la creciente importancia del cumplimiento normativo como factor decisivo para la adopción institucional.

Destacó cómo la incorporación predecible, el cumplimiento normativo integrado en los productos y la participación regulatoria proactiva funcionan ahora como una ventaja competitiva, lo que fortalece las relaciones bancarias de Bybit y reduce las fricciones operativas para los inversionistas profesionales.

El ecosistema institucional en expansión de Bybit

En su discurso de apertura, Yoyee Wang, Head of Business to Business de Bybit, presentó la próxima ola de ofertas institucionales que llegarán en 2026, destinadas a fortalecer la conectividad del mercado y la eficiencia operativa para los clientes institucionales. Entre ellas, se incluyen dos avances importantes:

La suite de crédito INS mejorada de Bybit ahora integra Bybit Custody con productos de rendimiento RWA, lo que permite a las instituciones mantener activos en custodia, obtener rendimientos a través de fondos del mercado monetario tokenizados y acceder de forma simultánea a crédito institucional. Esta estructura unificada mejora la eficiencia del capital sin comprometer el control. La suite sigue ofreciendo un apalancamiento líder en el mercado de 5 veces más y soporte para hasta 1.000 subcuentas.

El reciente lanzamiento de Market Maker Gateway (MMGW) de Bybit, un punto de acceso dedicado de alto rendimiento que ofrece a los clientes institucionales una conectividad más rápida y estable al entorno de operación de Bybit, lo que reduce la latencia de ida y vuelta de 30 ms a 2,5 ms para los clientes de alta frecuencia y cuantitativos.

Bybit también reveló que el valor nocional de los préstamos INS creció un 26 % trimestre a trimestre, impulsado por la fuerte adopción por parte de empresas de estrategias múltiples y de operación de alta frecuencia (HFT).

Yoyee destacó la importancia de la colaboración para dar forma a la siguiente fase de la adopción institucional:

"El impulso que estamos observando en las instituciones está impulsado por la utilidad real: eficiencia del capital, profundidad de liquidez y confiabilidad operativa. Nuestra función es simplificar el acceso mientras trabajamos en estrecha colaboración con socios, bancos y reguladores para construir una estructura de mercado mundial más conectada y escalable", afirmó Yoyee.

Un diálogo mundial sobre el futuro de los mercados de capitales

Como parte del programa de la velada, la gala convocó un diálogo interregional moderado por Dimitrios Psarrakis, Head of Global Affairs, y en el que participaron el regulador europeo Jean-Marc Laventure, Head of Financial & Securities Services Sales, Inversores, Oriente Medio, Standard Chartered Bank y otros invitados de honor.

En la conversación se destacó un claro cambio en el sector: las finanzas tradicionales y los activos digitales ya no son vías paralelas, sino sistemas convergentes basados en principios compartidos de transparencia, eficiencia y gobernanza de nivel institucional.

Celebración de los logros del sector

Esta convergencia proporcionó una transición adecuada a la ceremonia de clausura de la velada, en la que Bybit reconoció a las principales instituciones y a los contribuyentes del ecosistema por su excelencia, rendimiento e impacto en los mercados digitales mundiales.

Entre los premios entregados, se incluyeron:

Premio a la mejor terminal de operaciones corporativas

Vantage

Jarvis Lab

Premio al liderazgo en el mercado de brókers

Insilico Terminal

Coinroutes

Finestel

Premio a la contribución institucional destacada

Wintermute

Amber Group

Da Vinci

GSR

Cumberland

Premio al liderazgo en liquidez

Pulsar

Atomic

Gravity

Hashwave

Premio a la excelencia en las operaciones institucionales

CyantArb

AlberBlanc

Presto

Rosario

Es un privilegio recibir este reconocimiento de Bybit en un momento tan crucial para la adopción generalizada de las finanzas digitales. La gala reforzó la importancia de la confianza, la infraestructura y la colaboración a largo plazo. "GSR espera continuar nuestra colaboración con Bybit a medida que desarrollamos juntos productos y servicios de nivel institucional para el mercado de las criptomonedas", afirmó Xin Song, CEO de GSR.

#Bybit / #CryptoArk

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

Para obtener más información sobre Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de los medios, comuníquese con: [email protected]

Para conocer las novedades, siga: comunidades y redes sociales de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840793/image_5029802_60338579.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5661094/Logo.jpg

FUENTE Bybit