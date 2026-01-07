Las perspectivas de Bybit sobre criptomonedas en 2026 desafían el ciclo de cuatro años de las criptomonedas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, publicó 2026 Crypto Outlook (Perspectivas sobre criptomonedas 2026), informe de investigación que analiza las fuerzas que se espera que den forma a los mercados de activos digitales a lo largo de 2026.

El informe anual se centra principalmente en el bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general, y examina los principales factores macroeconómicos y riesgos. Además, se basa en datos del mercado de derivados, probabilidades implícitas en las opciones, dinámica de la volatilidad, correlaciones entre activos y condiciones macroeconómicas a nivel mundial. También evalúa los avances normativos y estructurales, incluidas las tendencias de adopción institucional y las consideraciones tecnológicas emergentes, para evaluar cómo podrían comportarse los mercados de criptomonedas durante el próximo año.

Una cuestión central que se analiza en el informe es si el ciclo de cuatro años del mercado de las criptomonedas, históricamente asociado a los eventos de reducción a la mitad del bitcoin y a las caídas posteriores al ciclo, sigue siendo el marco dominante para comprender el comportamiento de los precios en 2026. El análisis sugiere que, si bien los ciclos históricos siguen siendo relevantes, su influencia puede estar disminuyendo a medida que la política macroeconómica, la participación institucional y la estructura del mercado desempeñan un papel cada vez más importante en la formación de precios.

Principales conclusiones:

Entorno macroeconómico y dinámica entre activos.

Las perspectivas señalan que los mercados están descontando una mayor flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU., un contexto que podría respaldar los activos de riesgo de manera más generalizada. El bitcoin se ha quedado rezagado recientemente con respecto a las acciones estadounidenses, y el informe destaca la posibilidad de que se renueve la correlación positiva entre el bitcoin y los principales índices bursátiles si las condiciones macroeconómicas siguen siendo acomodaticias.

Señales del mercado de derivados.

Según los datos del mercado de opciones analizados en el informe, actualmente existe una probabilidad implícita del 10,3 % de que el bitcoin cotice a 150.000 dólares a finales de 2026. El informe destaca que esta cifra refleja los precios del mercado y no una previsión, y sugiere que los mercados de opciones actuales pueden estar posicionados de forma conservadora en relación con el entorno macroeconómico y normativo más amplio.

Riesgos relacionados con políticas y acontecimientos.

Si bien el panorama general se describe como constructivo, el informe destaca la importancia de monitorear los riesgos clave relacionados con políticas y acontecimientos. Entre ellos se incluyen una decisión inminente sobre la posible exclusión de Strategy de los principales índices bursátiles, lo que podría afectar la confianza del mercado, así como la posibilidad de que el Banco de Japón aplique medidas de endurecimiento de la política monetaria a finales de 2026, lo que podría provocar volatilidad en todas las clases de activos.

Desarrollos estructurales que influyen en las tendencias a largo plazo.

El informe identifica la tokenización de activos del mundo real como un tema estructural clave para 2026, basándose en la expansión de la adopción de monedas estables por parte de instituciones reguladas en 2025. También destaca la mayor atención prestada al fortalecimiento de la infraestructura del mercado de criptomonedas, incluidos los esfuerzos por abordar los riesgos tecnológicos emergentes, como los asociados a los avances en la computación cuántica.

Perspectivas

El informe Perspectivas sobre criptomonedas 2026 concluye que, aunque los ciclos del mercado, la confianza y la volatilidad siguen siendo características definitorias de los mercados de criptomonedas, la interacción entre estas fuerzas está evolucionando. El aumento de la participación institucional, el compromiso regulatorio y el apoyo macroeconómico pueden permitir que los activos digitales se desvíen de los patrones históricos, incluso aunque persistan la incertidumbre y la volatilidad episódica.

El informe completo Bybit x Block Scholes – 2026 Crypto Outlook ofrece un análisis detallado, datos y metodología que respaldan estas conclusiones y está disponible para su descarga.

