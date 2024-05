CAMPARI ORGANIZA UNA FIESTA DE LANZAMIENTO INOLVIDABLE EN EL FESTIVAL DE CANNES: LA CINEMATECA DE CAMPARI EN LA PLAYA DE HYDE DE CAMPARI

CANNES, Francia, 19 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La icónica marca amarga roja acogió la Cinemateca Campari en Hyde Beach by Campari, en el Boulevard de Croisette. Esta fiesta de alfombra roja celebró el tercer año consecutivo de Campari como Socio Oficial del Festival de Cannes y marcó el lanzamiento de su campaña global, We Are Cinema.

Adrien Brody attends the iconic Campari Cinémathèque event at Hyde Beach by Campari to celebrate the real life moments that become remarkable stories at the 77th Festival de Cannes on May 18, 2024. The Campari Cinémathèque event at Hyde Beach by Campari was attended by Victoria Justice to celebrate the real life moments that become remarkable stories at the 77th Festival de Cannes on May 18, 2024. Marina Barbosa attends the Campari Cinémathèque event at Hyde Beach by Campari during the 77th Festival de Cannes on May 18, 2024. As Official Partner of Festival de Cannes, Campari continues its legacy within cinema by playing host Caroline Daur for an evening celebrating the real life moments that become extraordinary cinema. Campari hosted Adrien Brody for an unforgettable night immersing guests in the world of film to celebrate the remarkable stories yet to be told, that become extraordinary cinema.