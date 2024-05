캄파리가 칸느 영화제에서 잊지 못할 출시 파티를 연다: 더 캄파리 시네마테크 엣 하이드 비치 바이 캄파리

칸느, 프랑스, 2024년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 이 상징적인 레드 비터 브랜드는 크루아제트 블루바드에서 더 캄파리 시네마테크 엣 하이드 비치 바이 캄파리(The Campari Cinémathèque at Hyde Beach by Campari)를 열었다. 이 레드 카펫 파티는 캄파리가 칸느 영화제의 3년 연속 공식 파트너가 된 것을 축하했으며, 동 브랜드의 전세계 캠페인 위 아 시네마(We Are Cinema)의 론칭을 알렸다.

이 행사는 주목할 만한 이야기가 되는 실제 순간에 카메라 렌즈를 켜는 이 브랜드의 새로운 캠페인에서 영감을 얻었다. 캄파리는 이 잊지 못할 저녁에 큐레이터인 하이드 비치 세트의 역할을 맡았으며 게스트들과 유명한 면면들은 중앙 무대에 자리 잡고 그들만의 이야기의 주인공이 되었다.