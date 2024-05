- Campari organiza una fiesta inolvidable de presentación en el Festival de Cannes: The Campari Cinémathèque en Hyde Beach by Campari

CANNES, Francia, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La icónica marca del amargo rojo organizó The Campari Cinémathèque en Hyde Beach by Campari, en el Boulevard de Croisette. Esta fiesta de alfombra roja celebró el tercer año consecutivo de Campari como Socio Oficial del Festival de Cannes, y marcó el lanzamiento de su campaña global, We Are Cinema.