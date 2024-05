Campari 在康城影展策劃令人難忘的發表會： Hyde Beach by Campari

法國康城2024年5月21日 /美通社/ -- 別樹一格的紅苦艾酒品牌 Campari,在位於法國康城小十字大道 (Boulevard de Croisette) 的 Hyde Beach by Campari 舉辦了 Campari 電影博物館 (The Campari Cinémathèque) 節目。這場紅地毯派對,目的是慶祝 Campari 連續第三年擔任康城影展的官方合作拍檔,也代表其全球宣傳活動「We Are Cinema」正式展開序幕。

此節目的靈感來自品牌的新宣傳活動:將鏡頭轉向真實時刻,成為傑出故事。在這個令人難忘的晚上,Campari 擔任 Hyde Beach by Campari 的策劃人,讓嘉賓和名人站在舞台的聚光燈之下,做自己故事中的主角。