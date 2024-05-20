Campari 在康城影展策劃令人難忘的發表會： Hyde Beach by Campari

由 Hyde Beach by Campari 主辦，位於著名的海灘，同時位於大名鼎鼎的電影節的中心，一個美輪美奐、為第 77屆音樂節定制，並以 Campari 的獨特風格設計的活動空間。

與 Campari 一起慶祝的星光熠熠的嘉賓陣容包括 Adrien Brody、Victoria Justice、Marina Barbosa、Paz Vega、Cole Walliser、Ellen von Unwerth、Caro Daur、Rafa Kalimann、Jessica Wang、Nataly Osmann、Lady Victoria Harvey、Pierfrancesco Favino、Claudia Gerini、Saul Nanni 以及 Malika Ayane等。此外，Cole Walliser 和知名攝影師 German Larkin 亦親臨現場，其中 Cole Walliser 更以其著名的 GLAMbot拍攝了嘉賓們的精彩瞬間。

Campari 電影博物館 節目由一系列鏡次 (take) 構成，包括特別鏡頭、拍照機會和活動，旨在讓嘉賓沉浸在逼真的電影體驗中。

從一個 take 到另一個 take 的旅程中，嘉賓穿越了整個空間：從底層的 Campari 酒吧（帶有鏡面天花板和電影場景中的燈光）到一個設有躺椅和遮陽傘的水上碼頭。

Take 1 重現在某首映禮行紅地毯的場面。燈光裝置，模仿了一群記者的閃光燈攝影；環繞音效，重現了相機點擊和姿勢呼叫的雜音。嘉賓由真正的攝影師拍攝，圖像現場直播到整個空間的等離子屏幕上。

Take 2 Campari Bar 舉辦一場攝影會：享受世界著名的 Negroni 雞尾酒或 Campari Spritz 。

Take 3 讓嘉賓置身實景，親身出演 Campari 一個知名廣告。

Take 4 賓客沉浸在 Campari Room 獨特的感官世界。在這裡，人類調酒師與 AI 聯手，向賓客送上新鮮製作 Negroni 雞尾酒，同時讓賓客創作屬於自己的 Campari 和電影故事。

Take 5 嘉賓擔任導演角色，在導演牆上令人眩目的等離子屏幕上，觀看康城影展的直播。

Take 6 是 Campari 電影院。嘉賓在 360 度露台上登台，在海濱大道和地中海的壯麗背景下，Bolt 機械人相機精確捕捉嘉賓的一顰一笑。

Take 7 ，世界上四間最好的酒吧的調酒師聚首一堂，調製多杯 Campari 雞尾酒，這些雞尾酒肯定令人驚豔。參與活動的酒吧，包括米蘭畫廊 的 Camparino、巴黎的 Bar Nouveau、馬德里的 Salmon Guru 和倫敦的 Donovan。Camparino 團隊為嘉賓奉上精心挑選、只此一家的 Campari 雞尾酒，包括 Negroni、Campari Spritz 和 Negroni Sbagliato。除了這些經典雞尾酒之外，Camparino 團隊還提供了康城版 Red Carpet：一款靈感源自 Cannes Riviera 的清新、鹹味雞尾酒。

最後一Take 就在派對開始之際。燈光熄滅，相機開機，音樂響起...... 就讓此夜永難忘。

Campari Group 全球市場主管 Julka Villa 表示：「在標誌性的康城影展上，揭示我們對傑出的電影故事講者的熱情，實在是榮幸之至。 We Are Cinema 背後的聯合信息，是電影業和康城影展分享的信息，為電影的創造力、創新和熱情而慶祝。看到電影場景化為現實，讓賓客在一杯完美的 Campari 雞尾酒中成為自己故事的主角，真是不可思議。」

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Campari 簡介

Campari 是別具一格的意大利紅酒，是世界上一些最著名的雞尾酒的靈魂所在。 此品牌由 Gaspare Campari 於 1860 年在米蘭創立，由其兒子 Davide 進行開拓創新，創造出頗具特色和革命性的秘密配方，至今仍未改變。Campari 有著鮮艷的紅色，透過將草藥、芳香植物和水果泡在酒精和水中泡製而成獨特與多層次的味道。除了與眾不同的特點，Campari 亦具備多種用途，提供無限及意想不到的可能性。Campari 自創始以來便透過其創始人的創意才智、各領域的藝術家以及世界首屈一指的調酒師，提供熱情的靈感來源，可激發您的直覺，釋放您的熱情、啟迪無限創作。

關於 Campari Group

坎帕里集團是全球烈酒行業的主要參與者，擁有超過 50 個優質和超級優質品牌的產品組合，涵蓋全球、區域和地方重點市場。全球重點市場是集團的重中之重，包括 Aperol、Campari、SKYY、Grand Marnier、Espolòn、Courvoisier、Wild Turkey 和 Appleton Estate。Campari Group 創立於 1860 年，現今已成為全球第六大高級烈酒品牌。此品牌擁有全球分銷網絡，在全球超過 190 個國家出售，在歐洲及美洲擁有領先地位。Campari Group 的增長策略，旨透過強力的品牌建立結合有機增長，同時透過選擇性地收購品牌及業務，實現外在增長。Campari Group 總部位於意大利米蘭，在全球 23 個生產場營運，並在 26 個國家/地區設有自己的分銷網絡。Campari Group 僱用約 4,900 名員工。母公司 Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) 於 2001 年在意大利證券交易所上市。

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關於 Festival de Cannes 一場活動，將世界電影專業人士聚集在官方比賽和國際電影市場中，因高度以媒體為導向，而成為首個年度的國際賽事之一，為世界電影的影響力作出貢獻。

關於 Camparino

Camparino in Galleria 是 Davide Campari 於 1915 年在米蘭 Galleria Vittorio Emanuele II 開設的傳奇酒吧。該酒吧位於 Caffè Campari 的對面，由 Davide 的 父親 及 苦酒 的 創造者 Gaspare Campari，於 1867 年開設。酒吧開業後立即得到米蘭人的熱愛，成為了米蘭開胃酒傳統的代名詞，並於 2015 年慶祝了其成立 100 週年。經過翻新後，該酒吧於 2019 年秋季重新向公眾開放，為調酒及美食愛好者帶來煥然一新的形象以及食品和飲料，鞏固其作為世界最具影響力場所之一的地位。

SOURCE Campari