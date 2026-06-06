CCTV+: El Rally Taklimakan 2026 concluye en Xinjiang después de 17 días de desafío en el desierto

BEIJING, 6 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Rally Taklimakan 2026 concluyó el 1 de junio en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China y puso fin a una agotadora prueba todoterreno de 17 días que atravesó desiertos, paisajes del Gobi y vastas extensiones de terreno accidentado por toda la región.

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En la clasificación general, Lu Binglong y su copiloto, Gao Zhenwei, se coronaron campeones. Fan Gaoxiang y Chen Qingkai quedaron en segundo lugar, mientras que Lin Dewei y Wang Yang ganaron el tercer puesto. Karimov Bogdan, Nikitin Dmitrii y Akhmetzianov Ilgiz ganaron en la categoría de camionetas, mientras que Zhakeer Yakefu se alzó con la victoria en la categoría de motocicletas.

La edición de este año abarcó una distancia total de 7.500 kilómetros, incluidos 3.400 kilómetros de tramos especiales. El rally contó con siete campamentos en Urumqi, Turpan, Korla, Qiemo, Luopu, Maigaiti y Aksu. En el evento, participaron casi 300 pilotos y 152 vehículos de competición, entre ellos nueve camionetas, lo que supuso un récord histórico tanto en cantidad de participantes como de vehículos en la historia del rally. Además, este año se registró un nivel récord de participación de los fabricantes de automóviles de China, con cinco marcas que presentaron cerca de 50 vehículos de serie en la competición.

Asimismo, el evento continuó ampliando su alcance internacional, ya que atrajo a 28 pilotos extranjeros procedentes de ocho países, entre ellos Rusia, Argentina y España.

Entre los participantes internacionales, se encontraba el equipo ruso Kamaz Master, uno de los nombres más destacados del automovilismo todoterreno. El equipo se fundó en 1988, ganó 19 veces la categoría de camionetas del Rally Dakar y sigue siendo una fuerza dominante en las competiciones internacionales de carreras de rally.

La edición de 2026 también fue un hito para el sector del automovilismo en China. Por primera vez, se utilizó de manera oficial combustible de competición de alto rendimiento de 103 octanos de producción nacional.

Más que una simple carrera todoterreno que lleva a los pilotos al límite, el Rally del Taklamakan es también un punto de encuentro lleno de vida entre diversas civilizaciones a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. Los participantes y los espectadores pueden disfrutar de experiencias multiculturales, degustar delicias locales y admirar impresionantes paisajes con montañas nevadas, vastos desiertos, ríos y cañones. En medio del estruendo de los motores, se despliega un fascinante panorama turístico que combina naturaleza y cultura.

El Rally del Taklamakan se celebró por primera vez en 2005, y se convirtió en el rally todoterreno de larga distancia más emblemático de China. Su inclusión en el calendario de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en 2024 constituyó un avance importante hacia un mayor reconocimiento internacional, lo que refleja la creciente influencia del evento en el panorama mundial del automovilismo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995417/image1.jpg

FUENTE CCTV+