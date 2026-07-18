CCTV+: ¡Hola, Beijing! Una ciudad vibrante con artes escénicas

Noticias proporcionadas por

CCTV+

18 jul, 2026, 02:37 GMT

BEIJING, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Dónde puedes experimentar los escenarios de artes escénicas de Beijing en un solo día? Hay más lugares de los que podrías imaginar. Desde experiencias gastronómicas inmersivas y ópera centenaria hasta conciertos en azoteas y espectáculos a orillas del río, descubre cómo Pekín transforma los lugares cotidianos en escenarios inolvidables. En este lugar, la cultura no es algo que simplemente se observa, sino algo en lo que se participa.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3006467/7_17.mp4

Continue Reading

FUENTE CCTV+

También de esta fuente

CCTV+: ¡Hola, Beijing! Donde lo antiguo se une a lo moderno

CCTV+: ¡Hola, Beijing! Donde lo antiguo se une a lo moderno

¿Qué sucede cuándo el legado milenario de Beijing se combina con su energía con visión de futuro? Partiendo del tramo de Mutianyu de la Gran Muralla, ...
CCTV+: El Rally Taklimakan 2026 concluye en Xinjiang después de 17 días de desafío en el desierto

CCTV+: El Rally Taklimakan 2026 concluye en Xinjiang después de 17 días de desafío en el desierto

El Rally Taklimakan 2026 concluyó el 1 de junio en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China y puso fin a una agotadora prueba...
More Releases From This Source

Explorar

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Art

Art

Música

Música

Entretenimiento

Entretenimiento

News Releases in Similar Topics