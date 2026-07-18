CCTV+: ¡Hola, Beijing! Una ciudad vibrante con artes escénicas

BEIJING, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Dónde puedes experimentar los escenarios de artes escénicas de Beijing en un solo día? Hay más lugares de los que podrías imaginar. Desde experiencias gastronómicas inmersivas y ópera centenaria hasta conciertos en azoteas y espectáculos a orillas del río, descubre cómo Pekín transforma los lugares cotidianos en escenarios inolvidables. En este lugar, la cultura no es algo que simplemente se observa, sino algo en lo que se participa.

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FUENTE CCTV+