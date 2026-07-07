CCTV+: ¡Hola, Beijing! Donde lo antiguo se une a lo moderno

BEIJING, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Qué sucede cuándo el legado milenario de Beijing se combina con su energía con visión de futuro? Partiendo del tramo de Mutianyu de la Gran Muralla, este recorrido ofrece una perspectiva inesperada de la ciudad: la tecnología, la belleza de los pueblos, los espacios ocultos y un escenario global. En tan solo un día, podrá descubrir que Beijing es mucho más que historia: es una capital antigua que avanza hacia el futuro.

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FUENTE CCTV+