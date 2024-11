CCTV+: Se estrena hoy a nivel mundial "Un diálogo a través de las antiguas civilizaciones: Liangzhu y el mundo (con Grecia)"

BEIJING, 26 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Este lunes se celebró la segunda edición del "Foro de Liangzhu". Famosa por ser testigo de 5.000 años de historia de la civilización China, la ciudad de Liangzhu ha vuelto a abrirle sus puertas al mundo. Este foro no es solo el escenario perfecto para promover la "Iniciativa de la Civilización Global", sino que también constituye un puente sólido para la promoción del intercambio, el aprendizaje mutuo y el progreso de la civilización humana.

Para transmitir mejor la visión de China y contar bien sus historias, ZTV-WORLD de Zhejiang Media Group ha presentado un documental de la cultura de Liangzhu bajo la guía del "Departamento de Publicidad del CPC Zhejiang Provincial Committee". El documental titulado "A Dialogue Across Ancient Civilizations: Liangzhu and the World (With Greece)" (Un diálogo a través de las antiguas civilizaciones: Liangzhu y el mundo (con Grecia) y estrenado hoy a nivel mundial forma parte de una iniciativa que resalta la idea de que "las civilizaciones se vuelven más ricas y coloridas con intercambios y aprendizajes mutuos".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2567474/1126_25.mp4

FUENTE CCTV+