CCTV+: Encuentro con la cultura Hehe

BEIJING, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el Foro Cultural Hehe 2025, el Sr. Pino Arlacchi, exsubsecretario general de las Naciones Unidas y asesor principal del Centro Eu-Asia, visitó el condado de Tiantai en la ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, y se embarcó en explorar la cultura Hehe. ¿Qué experiencias ofrecerá el lugar de nacimiento de la cultura Hehe a este amigo extranjero?

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2839350/20251203.mp4

