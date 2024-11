CCTV+: „A Dialogue Across Ancient Civilizations: Liangzhu and the World (With Greece)" hatte heute seine weltweite Premiere

BEIJING, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Das zweite Liangzhu Forum fand diesen Montag in Hangzhou statt. Liangzhu, das als Zeuge der 5000-jährigen Geschichte der chinesischen Zivilisation bekannt ist, hat sich erneut der Welt geöffnet. Dieses Forum ist nicht nur eine hervorragende Bühne für die Förderung der Global Civilization Initiative, sondern auch eine solide Brücke zur Förderung des Austauschs, des gegenseitigen Lernens und des Fortschritts der menschlichen Zivilisation.

Um Chinas Ansichten besser zu vermitteln und seine Geschichten gut zu erzählen, hat ZTV-WORLD der Zhejiang Media Group unter der Leitung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Provinzkomitees der KPCh Zhejiang einen Dokumentarfilm über die Liangzhu-Kultur produziert. Der Dokumentarfilm mit dem Titel „A Dialogue Across Ancient Civilizations: Liangzhu and the World (With Greece)" ist Teil einer Initiative, die den Gedanken unterstreicht, dass „Zivilisationen durch Austausch und gegenseitiges Lernen reicher und bunter werden".

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2567474/1126_25.mp4