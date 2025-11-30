CCTV+: Impulso de la minería con bajas emisiones de carbono: cómo los camiones mineros eléctricos autónomos de Breton refuerzan el rendimiento en materia ambiental, social y de gobernanza

BEIJING, 29 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Breton Technology presentó su última generación de camiones mineros eléctricos autónomos diseñados específicamente para este fin, el modelo 9M145E, lo que supone un avance importante hacia la transformación del panorama ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de las operaciones mineras a nivel mundial. La nueva plataforma, diseñada desde cero sin cabina para el conductor, integra electrificación, autonomía y despacho inteligente en un sistema unificado. Más allá del progreso tecnológico, el lanzamiento refleja una transición más amplia en el sector: las empresas mineras están alineando cada vez más sus decisiones operativas con objetivos de sostenibilidad, compromisos de seguridad y expectativas normativas.

Uno de los aspectos más destacados de este lanzamiento es el avance en el rendimiento del nuevo sistema de conducción autónoma de Breton: los resultados sobre el terreno demuestran que su autonomía integral ofrece una eficiencia operativa que ahora supera a la conducción manual, un punto de inflexión que redefine el papel de la autonomía en la minería sostenible.

Avance en los objetivos climáticos y medioambientales mediante la descarbonización sistemática

El nuevo camión minero autónomo de Breton está construido sobre una arquitectura eléctrica optimizada para operaciones de largo recorrido y alta carga útil. Los camiones eléctricos cuentan con acceso a energía renovable, ya sea mediante sistemas solares con almacenamiento in situ o del suministro regional de energía limpia, y pueden reducir considerablemente las emisiones de alcance 1 asociadas con la combustión diésel.

Ahora que la autonomía ofrece mayor productividad que los conductores humanos, las minas pueden reducir más emisiones por unidad de producción, lo que logra una menor intensidad de carbono no solo a través de la energía limpia, sino también mediante una eficiencia operativa superior.

Fortalecimiento de seguridad mediante la eliminación de exposición al riesgo humano

El camión autónomo de Breton elimina por completo al operador en entornos peligrosos, lo que elimina los riesgos asociados con la fatiga, la conducción en turnos nocturnos, las temperaturas extremas y los terrenos inestables.

La mayor eficiencia de funcionamiento autónomo también mejora indirectamente la seguridad y reduce los riesgos relacionados con la fatiga en toda la cadena logística.

Mejora de la gobernanza mediante la transparencia de datos y previsibilidad de las operaciones

La plataforma inteligente de gestión de flotas y despacho introduce un nivel de transparencia operativa que respalda prácticas de gobernanza más rigurosas. Esta transparencia refuerza los marcos de gobernanza interna al permitir tomar decisiones basada en datos, reducir la dependencia de informes manuales y facilitar la detección y resolución de desvíos operativas.

Promover la creación de valor a largo plazo para una minería sostenible

El camión minero eléctrico autónomo especialmente diseñado de Breton ofrece a las empresas mineras una vía para alinear la eficiencia operativa con los compromisos en materia de ESG, sin comprometer la productividad.

Al integrar la electrificación, la autonomía y la optimización a nivel de sistema, la solución ayuda a las empresas mineras a reducir costos operativos del ciclo de vida, estabilizar la producción, mejorar la estructura de plantilla y acelerar el progreso hacia los objetivos de cero emisiones netas.

La plataforma autónoma de última generación de Breton marca un cambio de "energía tradicional y conducción manual" a "energía limpia y sistemas inteligentes", lo que ofrece un plan más factible, predecible y alineado con los criterios ESG para el sector minero a nivel mundial.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2834301/088d191ad0d918999fdac3beaba1e832.mp4

FUENTE CCTV+