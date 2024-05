CCTV+: Xi enfatiza los lazos familiares para el bienestar de las personas y del país

BEIJING, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El presidente chino Xi Jinping en múltiples ocasiones ha destacado la tradición china de los fuertes lazos familiares, en especial el cuidado de las madres y su importancia para el bienestar de las personas y para el desarrollo del país.



Antes del día de las madres que este año cae en el 12 de mayo, China Media Group (CMG) publicó el sábado relatos que mencionan comentarios y citas del presidente chino sobre la maternidad y el afecto familiar, para honrar las virtudes tradicionales de China.



Al dar la bienvenida al festival de primavera en 2015, Xi citó el poema "Canción de un hijo que se va" de Meng Jiao de la Dinastía Tang (618-907) para explicar la forma en que la tradición de los fuertes lazos familiares ha seguido vigente a lo largo de la historia.



"Con las hebras que entretejen las manos de una madre, se hace el traje para el hijo que se va. Cosido puntada a puntada antes de su partida, por temor a demorar su regreso", citó Xi.



"Desde épocas remotas China siempre ha valorado a la familia y los lazos familiares", afirmó.



En 2016, en una conferencia para honrar a las familias modelo en toda China, Xi pidió que se hicieran esfuerzos por mejorar las virtudes y el civismo de las familias chinas para crear una importante base para el desarrollo, el progreso y la armonía social del país.



Dijo que una madre bondadosa que educa a sus hijos para que obedezcan a la familia, es una de las virtudes tradicionales de China.



"La familia no solo proporciona un lugar para que habite el cuerpo físico, sino que también es el lugar donde se encuentran los corazones de las personas. A un país solo le puede ir bien cuando les va bien a sus familias", afirmó Xi.



El presidente chino siempre ha valorado a la familia. En el festival de primavera de 2017, las palabras de Xi sobre la reunificación familiar tocaron las fibras de los corazones de millones de personas.



"Las personas podrán dedicarse a trabajar, sacrificando sueño y alimento, podrán ir de prisa a diferentes lugares para ganarse la vida. Sin embargo, no deben olvidar las conexiones humanas auténticas, ni tampoco permitir que la distancia rompa dichas conexiones. No debemos olvidar las conexiones humanas auténticas, en medio del trabajo diario. No debemos pasar por alto dichas conexiones en nuestra incesante búsqueda día y noche", agregó.



Xi creció en un buen ambiente familiar y como proviene del pueblo, nunca olvida la importancia de la felicidad que millones de familias luchan por alcanzar, y constantemente realza el valor de la familia, la educación y la tradición familiar.

Xi enfatiza los lazos familiares para el bienestar de las personas y del país

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I

Video - https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I

FUENTE CCTV+