CCTV+: Si zdůrazňuje rodinné vazby pro blaho lidí i národa

Čínský prezident Si Ťin-pching při několika příležitostech vyzdvihl čínskou tradici silných rodinných vazeb – zejména pak mateřské péče – a její význam pro blaho lidí i národní rozvoj.

V sobotu před Dnem matek, který letos připadá na 12. května, zveřejnila mediální skupina China Media Group (CMG) příběhy, v nichž uvádí výroky a citáty čínského prezidenta o mateřství a rodinné lásce, aby uctila tradiční ctnosti čínského národa.

Když Si v roce 2015 přednesl pozdrav k svátku jara, citoval báseň „Píseň o loučícím se synovi" od Meng Ťiaoa z dynastie Tchang (618–907), aby ukázal, že tradice pevných rodinných vazeb se v průběhu dějin nemění.

„Z nití, které tká ruka matky, je ušit šat pro syna na rozloučenou. Steh po stehu se rodí před odchodem, se strachem, že se jeho návrat zpozdí," recitoval Si.

„Čínský národ si od nepaměti vážil rodiny a ctil rodinné vazby," prohlásil.

V roce 2016 Si na konferenci k uctění modelových rodin v Číně vyzval ke snaze o posílení ctnosti a slušnosti v čínských rodinách, aby se vytvořil důležitý základ pro národní rozvoj, pokrok a sociální harmonii.

Vysvětlil, že laskavá matka vychovávající děti oddané rodině je jednou z tradičních ctností čínského národa.

„Rodina není jen místem, kde přebývá fyzické tělo, ale rovněž místem, kde leží lidská srdce. Země a národ se mohou mít dobře jen tehdy, když vzkvétají jejich rodiny," řekl Si.

Čínský prezident si rodiny vždy vážil. Na shromáždění k jarním svátkům v roce 2017 zasáhla Siova slova o sjednocení rodiny srdce stovek milionů lidí.

„Lidé se mohou věnovat práci, obětovat spánek a jídlo, mohou spěchat na různá místa, aby se uživili. Ovšem neměli by zapomínat na skutečné lidské vazby a neměli by dovolit, aby vzdálenost tyto vazby narušila. Uprostřed každodenního shonu bychom neměli zapomínat na skutečné lidské vztahy. Ani během neustávající honby za čímkoli, ve dne v noci, by člověk neměl taková spojení přehlížet," prohlásil.

Si, který vyrostl v dobré rodinné atmosféře, pochází z lidu a nikdy nezapomíná na důležitost štěstí, o které usilují desítky milionů rodin. Z toho důvodu také neustále zdůrazňuje rodinu, rodinnou výchovu a rodinnou tradici.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I

