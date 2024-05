CCTV+: Xi betont Familienbande für das Wohlergehen von Volk und Nation

BEIJING, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei mehreren Gelegenheiten die chinesische Tradition starker Familienbande, insbesondere die Fürsorge der Mutter, und deren Bedeutung für das Wohlergehen der Menschen und die nationale Entwicklung hervorgehoben.



Im Vorfeld des Muttertags, der in diesem Jahr auf den 12. Mai fällt, veröffentlichte die China Media Group (CMG) am Samstag Artikel mit Äußerungen und Zitaten des chinesischen Präsidenten über Mutterschaft und Familienliebe, um die traditionellen Tugenden der chinesischen Nation zu ehren.



Bei seiner Begrüßung des Frühlingsfestes 2015 zitierte Xi das Gedicht „Lied des scheidenden Sohnes" von Meng Jiao aus der Tang-Dynastie (618–907), um zu verdeutlichen, dass die Tradition der starken Familienbande im Laufe der Geschichte unverändert geblieben ist.



„Aus den Fäden, die die Hand einer Mutter webt, wird ein Kleid für den scheidenden Sohn gemacht. Stich für Stich genäht, bevor er abreist, aus Angst, dass sich seine Rückkehr verzögert", so Xi.



„Das chinesische Volk hat die Familie immer geschätzt und die familiären Bindungen seit alters her hochgehalten", sagte er.



Im Jahr 2016 rief Xi auf einer Konferenz zur Ehrung von Vorzeigefamilien in ganz China dazu auf, Tugend und Höflichkeit in chinesischen Familien zu fördern, um so eine wichtige Grundlage für die nationale Entwicklung, den Fortschritt und die soziale Harmonie zu schaffen.



Er sagte, eine gütige Mutter, die Kinder pflichtbewusst gegenüber ihrer Familie erzieht, sei eine der traditionellen Tugenden der chinesischen Nation.



„Die Familie ist nicht nur ein Ort, an dem sich der physische Körper aufhält, sondern auch der Ort, an dem sich das Herz des Menschen befindet. Einem Land und einer Nation kann es nur dann gut gehen, wenn es seinen Familien gut geht", sagte Xi.



Der chinesische Präsident hat die Familie immer hoch geschätzt. Auf dem Frühlingsfest 2017 trafen Xis Worte zur Familienzusammenführung das Herz von Hunderten Millionen Menschen.



„Die Menschen widmen sich der Arbeit, opfern Schlaf und Mahlzeiten, eilen an verschiedene Orte, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sollten jedoch weder echte menschliche Beziehungen vergessen, noch sollten sie zulassen, dass die Entfernung diese Verbindungen abbricht. Inmitten der täglichen Hektik sollte man echte menschliche Beziehungen nicht vergessen. Diese Verbindungen dürfen im alltäglichen Treiben nicht übersehen werden", sagte er.



Der aus dem Volk stammende Xi, der in einer guten familiären Atmosphäre aufgewachsen ist, vergisst nie, wie wichtig das Glück ist, nach dem Millionen von Familien streben, denn er betont immer wieder die Familie, die familiäre Erziehung und die Familientradition.

Xi stresses family ties for wellbeing of people, nation

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I

Video – https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I