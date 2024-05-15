CCTV+: Си Цзиньпин подчеркивает важность семейных уз для благополучия людей и всей нации

ПЕКИН, 15 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) часто акцентирует внимание на китайской традиции крепких семейных уз, особенно материнской заботы, и ее важном значении для благополучия людей и национального развития в целом.



В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 12 мая, Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) в субботу опубликовала материалы с высказываниями и цитатами председателя КНР о материнстве и семейной привязанности, отдавая дань уважения традиционным добродетелям китайского народа.



Выступая с приветствием по случаю Праздника весны в 2015 году, Си Цзиньпин процитировал стихотворение поэта Мэн Цзяо (Meng Jiao) из династии Тан (618–907 гг.) «Песнь странствующего сына», чтобы показать, что традиция прочных семейных связей остается неизменной на протяжении всей национальной истории.



«Из ткани, сотканой руками матери, шьется плащ для ее странствующего сына. Она шьет его стежок за стежком, до самого отъезда, в страхе, что он вернется не скоро», — процитировал Си Цзиньпин.



«Китайская нация всегда ценила семью и с древних времен дорожила семейными узами», — сказал он.



В 2016 году на конференции в честь образцовых семей в Китае Си Цзиньпин призвал укреплять нравственность и человечность в китайских семьях как важную основу для национального развития, прогресса и социальной гармонии.



Он сказал, что добрая мать, воспитывающая детей в духе преданности своей семье, является одной из традиционных добродетелей китайского народа.



«Семья — это не только место физического обитания человека, но и то, к чему привязано его сердце. Страна и нация могут преуспеть только тогда, когда благополучны семьи, составляющие ее основу», — отметил Си Цзиньпин.



Председатель КНР всегда считал семью высочайшей ценностью. На Празднике весны в 2017 году слова Си Цзиньпина о единстве семьи затронули сердца сотен миллионов людей.



«Люди могут отдаваться работе, жертвуя сном и едой, они могут постоянно куда-то мчаться, зарабатывая на жизнь. Однако при этом нельзя забывать о подлинных человеческих связях и позволять расстояниям разрушать эти узы. В суете повседневности не следует забывать о подлинных человеческих связях. В неустанной гонке, которая продолжается круглые сутки, нельзя упускать их из виду», — сказал он.



Выросший в дружной семье, Си Цзиньпин, выходец из народа, никогда не забывает о важности счастья, к которому стремятся десятки миллионов семей, постоянно подчеркивая важность семьи, семейного воспитания и семейных традиций.

Xi stresses family ties for wellbeing of people, nation

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I