"Cellebrite Genesis" para empresas ya está disponible de forma generalizada y a nivel regional en cada vez más mercados internacionales

TYSONS CORNER, Virginia, y PETAH TIKVA, Israel, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy que Cellebrite Genesis se está expandiendo a más mercados internacionales y ya está disponible de forma generalizada para las empresas. Esta expansión se fundamenta en el éxito del programa de acceso anticipado y en el fuerte impulso generado tras el lanzamiento de Genesis en el ámbito de la seguridad pública en junio de 2026. Genesis ha experimentado un notable crecimiento del número de usuarios en todo el mundo y sigue expandiéndose a nivel internacional. Actualmente está disponible en Australia y el Reino Unido, y se espera que llegue a la Unión Europea a finales de este mes.

Genesis, que se puso a disposición del sector público en junio, presta servicio a un número cada vez mayor de organismos nacionales, regionales y locales de todo el mundo, entre los que se incluyen algunos de los departamentos de policía regionales y metropolitanos más grandes del mundo, así como departamentos de seguridad pública, cuerpos de seguridad, fiscalías y centros penitenciarios de distintos tamaños.

Diseñado específicamente para una amplia gama de investigaciones corporativas, Genesis ayuda a los equipos empresariales a pasar de la revisión manual de pruebas a una investigación asistida por IA que revela conexiones en cuestión de minutos, en lugar de semanas, para investigaciones internas que abarcan desde la conducta indebida de los empleados hasta el fraude financiero, la diligencia debida en fusiones y adquisiciones, las amenazas internas y la respuesta ante incidentes, el preprocesamiento de eDiscovery y cuestiones normativas y de cumplimiento.

A medida que los clientes de Cellebrite aplican Genesis a los casos en curso, el impacto es palpable, ya que se acelera la velocidad y la eficacia de las investigaciones en una amplia gama de tipos de delitos, como los delitos contra menores, los relacionados con las drogas, la trata de personas, los homicidios y los casos sin resolver. Los siguientes ejemplos muestran cómo Genesis ayuda a los investigadores a trabajar con mayor rapidez, descubrir conexiones que se habían pasado por alto y convertir las pruebas digitales en medidas concretas:

Cómo evitar un tiroteo planeado en un colegio : Tras la detención de un joven estudiante que amenazó con cometer un tiroteo en el colegio, los investigadores consultaron los datos de su teléfono en Genesis y, en tan solo cinco pasos, identificaron y detuvieron a un segundo estudiante en la otra punta del país que estaba planeando un ataque similar.

: Tras la detención de un joven estudiante que amenazó con cometer un tiroteo en el colegio, los investigadores consultaron los datos de su teléfono en Genesis y, en tan solo cinco pasos, identificaron y detuvieron a un segundo estudiante en la otra punta del país que estaba planeando un ataque similar. Pruebas que salieron a la luz y que contribuyeron a proteger a los niños: Genesis puso en evidencia nueva información que se había pasado por alto en la revisión manual inicial del dispositivo de un sospechoso, lo que proporcionó a los investigadores la causa probable necesaria para detener a un presunto abusador de menores tras una investigación de un año de duración.

Genesis puso en evidencia nueva información que se había pasado por alto en la revisión manual inicial del dispositivo de un sospechoso, lo que proporcionó a los investigadores la causa probable necesaria para detener a un presunto abusador de menores tras una investigación de un año de duración. Cómo convertir las conversaciones en prisión en información útil: Un importante organismo policial utilizó Genesis para analizar tres meses de llamadas telefónicas de cinco reclusos e identificó tres minutos de conversaciones en las que se mencionaba la ubicación de armas de fuego ilegales. Gracias a esta información, la policía incautó más de 200 armas y detuvo a tres sospechosos en el marco de una investigación más amplia.

Un importante organismo policial utilizó Genesis para analizar tres meses de llamadas telefónicas de cinco reclusos e identificó tres minutos de conversaciones en las que se mencionaba la ubicación de armas de fuego ilegales. Gracias a esta información, la policía incautó más de 200 armas y detuvo a tres sospechosos en el marco de una investigación más amplia. Validación de las conclusiones en una investigación corporativa de gran repercusión: En un caso de posible irregularidad financiera relacionada con una oferta pública inicial (OPI) que finalmente se canceló, los investigadores tardaron meses en averiguar quiénes estaban implicados. Al introducir los mismos datos en Genesis, la trama se descubrió en cuestión de minutos, al tiempo que se validaban los resultados.

En un caso de posible irregularidad financiera relacionada con una oferta pública inicial (OPI) que finalmente se canceló, los investigadores tardaron meses en averiguar quiénes estaban implicados. Al introducir los mismos datos en Genesis, la trama se descubrió en cuestión de minutos, al tiempo que se validaban los resultados. Clasificación de archivos de video y audio de gran tamaño para que una empresa privada de informática forense pudiera aislar rápidamente 20 fragmentos de video que mostraban pruebas de un delito. Esto ayudó a su cliente a avanzar rápidamente en el caso, en lugar de tener que recurrir a una revisión manual que habría llevado días.

para que una empresa privada de informática forense pudiera aislar rápidamente 20 fragmentos de video que mostraban pruebas de un delito. Esto ayudó a su cliente a avanzar rápidamente en el caso, en lugar de tener que recurrir a una revisión manual que habría llevado días. Desmantelamiento de una red de financiación del terrorismo: Tras dos meses de análisis manual, un cuerpo de policía regional utilizó Genesis para obtener de inmediato información sobre una presunta red de financiación del terrorismo.

Tras dos meses de análisis manual, un cuerpo de policía regional utilizó Genesis para obtener de inmediato información sobre una presunta red de financiación del terrorismo. Validación de nuevas pistas en un caso sin resolver de persona desaparecida: El departamento del sheriff de un pequeño condado recibió una nueva pista relacionada con un caso sin resolver. Los investigadores utilizaron Genesis para consultar todos los registros y pudieron determinar de inmediato que la nueva información no era relevante para el caso; seguir esta pista manualmente habría llevado semanas.

"Genesis se creó con la convicción de que las pruebas deben avanzar al ritmo que exige la investigación. En dos meses, esa idea ha pasado de ser un producto en fase de acceso anticipado a convertirse en una solución contrastada en la que confían en varios continentes y, ahora, que está disponible para empresas, ofrecemos ese enfoque a las organizaciones que desean protegerse contra el fraude, las amenazas internas y el robo de datos", declaró Shiven Ramji, director ejecutivo de Cellebrite. "Es emocionante ver el impacto que Genesis está teniendo en las investigaciones y escuchar los comentarios de nuestros clientes. Genesis es un ejemplo de la rápida innovación que pueden esperar nuestros clientes, lo que garantiza que podamos cumplir nuestra misión de proteger a las comunidades, las naciones y las empresas".

La innovación en Genesis sigue avanzando. La empresa también ha incorporado Deep Investigator, una nueva función para la extracción de datos en dispositivos móviles. Deep Investigator extrae información que suele encontrarse en bases de datos sin analizar y de otro tipo, lo que le permite profundizar en el contenido de los dispositivos móviles y ayuda a los investigadores a descubrir pruebas digitales que se encuentran en lugares de difícil acceso, como aplicaciones totalmente nuevas, plataformas de chat propias y fuentes de datos que aún no se comprenden del todo.

Deep Investigator identifica automáticamente pistas de investigación adicionales con referencias a las pruebas subyacentes, al tiempo que aplica los mecanismos de control integrados de Genesis, lo que garantiza que las respuestas se basen únicamente en las pruebas aportadas. Cada consulta y cada acción se registran junto con la identidad del usuario y la marca de tiempo, lo que permite crear un registro de auditoría completo. En los próximos meses, Cellebrite tiene previsto incorporar nuevas funciones y mejoras que amplíen tanto las capacidades de los agentes como la compatibilidad con fuentes de datos adicionales. Estas innovaciones están diseñadas para ayudar a los investigadores a trabajar de forma más eficaz y rápida, con una experiencia de usuario aún mejor.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite