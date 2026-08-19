Désormais accessible à toutes les entreprises, Cellebrite Genesis for Enterprise étend sa disponibilité régionale à davantage de marchés mondiaux

TYSONS CORNER, Virginie, et PETAH TIKVA, Israël, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement alimentées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui que Cellebrite Genesis s'étendait à davantage de marchés mondiaux et était désormais disponible pour toutes les entreprises. Cette expansion s'appuie sur le succès du programme d'accès anticipé et sur la dynamique positive enclenchée depuis le lancement de Genesis dans le domaine de la sécurité publique, en juin 2026. Genesis a enregistré une croissance significative du nombre de ses utilisateurs à l'échelle mondiale et poursuit son expansion à l'international : le service est désormais disponible en Australie et au Royaume-Uni, et devrait l'être dans l'Union européenne dans le courant du mois.

Largement accessible au secteur public depuis le mois de juin, Genesis est utilisé par un nombre croissant d'organismes nationaux, régionaux et locaux à travers le monde, parmi lesquels figurent certains des plus grands services de police régionaux et métropolitains au monde, ainsi que des services de sécurité publique, des organismes d'application de la loi, des parquets et des établissements pénitentiaires de différentes tailles.

Spécialement conçu pour un large éventail d'enquêtes en entreprise, Genesis aide les équipes à passer d'un examen manuel des éléments de preuve à une enquête assistée par l'IA qui met en évidence les liens en quelques minutes, alors qu'il fallait auparavant attendre plusieurs semaines. Cette solution s'applique notamment aux enquêtes internes portant sur les fautes professionnelles des employés, la fraude financière, les vérifications préalables dans le cadre de fusions et acquisitions, la gestion des menaces internes et des incidents, le prétraitement des données pour la découverte électronique (eDiscovery), ainsi que les questions réglementaires et de conformité.

À mesure que les clients de Cellebrite utilisent Genesis pour des affaires en cours, son impact devient tangible : l'amélioration de l'efficacité et l'accélération des enquêtes portant sur toute une série de types de crimes, tels que les crimes contre les enfants, le trafic de stupéfiants, la traite d'êtres humains, les homicides ou les affaires non résolues. Les exemples suivants illustrent comment Genesis aide les enquêteurs à gagner en rapidité, à mettre au jour des liens qui leur avaient échappé et à transformer les éléments de preuve numériques en mesures concrètes :

Empêcher une fusillade prévue dans une école : À la suite de l'arrestation d'un jeune étudiant qui avait menacé de commettre une fusillade dans une école, les enquêteurs ont analysé les données de son téléphone dans Genesis et, en cinq requêtes, ont identifié et appréhendé un deuxième étudiant à l'autre bout du pays, qui préparait une attaque similaire.

: À la suite de l'arrestation d'un jeune étudiant qui avait menacé de commettre une fusillade dans une école, les enquêteurs ont analysé les données de son téléphone dans Genesis et, en cinq requêtes, ont identifié et appréhendé un deuxième étudiant à l'autre bout du pays, qui préparait une attaque similaire. Faire ressortir des éléments de preuve qui ont permis de protéger des enfants : Genesis a mis au jour de nouvelles informations qui avaient échappé à l'examen manuel initial de l'appareil d'un suspect, et ainsi fourni aux enquêteurs les motifs valables nécessaires pour arrêter un prédateur d'enfants présumé, au terme d'une enquête qui durait depuis un an.

Genesis a mis au jour de nouvelles informations qui avaient échappé à l'examen manuel initial de l'appareil d'un suspect, et ainsi fourni aux enquêteurs les motifs valables nécessaires pour arrêter un prédateur d'enfants présumé, au terme d'une enquête qui durait depuis un an. Transformer les conversations en milieu carcéral en renseignements exploitables : Un important organisme d'application de la loi a utilisé Genesis pour analyser trois mois d'appels téléphoniques passés par cinq détenus, et a pu repérer trois minutes de conversation faisant référence à la localisation d'armes à feu illégales. La police a par la suite saisi plus de 200 armes à feu et arrêté trois suspects dans le cadre d'une enquête plus large.

Un important organisme d'application de la loi a utilisé Genesis pour analyser trois mois d'appels téléphoniques passés par cinq détenus, et a pu repérer trois minutes de conversation faisant référence à la localisation d'armes à feu illégales. La police a par la suite saisi plus de 200 armes à feu et arrêté trois suspects dans le cadre d'une enquête plus large. Valider les conclusions d'une enquête en entreprise très médiatisée : Dans une affaire de malversations financières potentielles liées à une introduction en bourse annulée, il a fallu plusieurs mois aux enquêteurs pour identifier les personnes impliquées. Le traitement de ces mêmes données par Genesis a permis de les découvrir en quelques minutes, tout en validant les conclusions des enquêteurs.

Dans une affaire de malversations financières potentielles liées à une introduction en bourse annulée, il a fallu plusieurs mois aux enquêteurs pour identifier les personnes impliquées. Le traitement de ces mêmes données par Genesis a permis de les découvrir en quelques minutes, tout en validant les conclusions des enquêteurs. Trier des fichiers vidéo et audio volumineux : Une société privée spécialisée dans la criminalistique numérique s'est servie de Genesis pour isoler rapidement 20 séquences vidéo contenant des éléments de preuve d'un crime, et a ainsi pu aider son client à bien faire avancer l'affaire sans devoir recourir à un examen manuel qui aurait pris plusieurs jours.

: Une société privée spécialisée dans la criminalistique numérique s'est servie de Genesis pour isoler rapidement 20 séquences vidéo contenant des éléments de preuve d'un crime, et a ainsi pu aider son client à bien faire avancer l'affaire sans devoir recourir à un examen manuel qui aurait pris plusieurs jours. Découvrir un réseau de financement du terrorisme : Au terme de deux mois d'analyse manuelle, un service de police régional a utilisé Genesis pour obtenir immédiatement des renseignements sur un réseau présumé de financement du terrorisme.

Au terme de deux mois d'analyse manuelle, un service de police régional a utilisé Genesis pour obtenir immédiatement des renseignements sur un réseau présumé de financement du terrorisme. Valider de nouvelles pistes dans une affaire de disparition non résolue : Le service du shérif d'un petit comté a reçu un nouveau renseignement concernant une affaire non résolue. Les enquêteurs se sont servis de Genesis pour analyser l'ensemble des dossiers et ont pu déterminer immédiatement que cette nouvelle information n'était pas pertinente pour l'affaire. Une vérification manuelle de cette piste aurait pris plusieurs semaines.

« Genesis est construit sur la conviction que les éléments de preuve doivent être traités à la vitesse à laquelle l'enquête l'exige. En l'espace de deux mois, cette conviction est passée de l'accès anticipé à une solution éprouvée et plébiscitée sur plusieurs continents. En la rendant aujourd'hui accessible aux entreprises, nous proposons cette approche aux organisations qui souhaitent se protéger contre la fraude, les menaces internes et le vol de données », déclare Shiven Ramji, directeur général de Cellebrite. « Il est passionnant de constater l'impact que Genesis a sur les enquêtes et de recueillir les commentaires de nos clients. Genesis illustre bien le rythme soutenu d'innovation auquel nos clients peuvent s'attendre, et grâce auquel nous pouvons remplir notre mission : protéger les communautés, les nations et les entreprises. »

L'innovation au sein de Genesis continue de progresser. La société y a ajouté Deep Investigator, une nouvelle fonctionnalité destinée à l'extraction de données mobiles. Deep Investigator extrait des données qui se trouvent généralement dans des bases de données non analysées ou d'autres types de bases de données, afin d'examiner plus en profondeur le contenu des appareils mobiles et d'aider les enquêteurs à mettre au jour des éléments de preuve numériques situés dans des emplacements difficilement accessibles, notamment dans les applications les plus récentes, les plateformes exclusives de messagerie instantanée et les sources de données qui ne sont pas encore entièrement comprises.

Deep Investigator met automatiquement en évidence des pistes d'enquête supplémentaires, accompagnées de références aux éléments de preuve sous-jacents, tout en appliquant les garde-fous intégrés à Genesis pour garantir que les réponses se fondent uniquement sur les éléments de preuve fournis. Chaque requête et chaque action sont consignées avec l'identité de l'utilisateur et l'horodatage pour créer une piste d'audit complète. Au cours des prochains mois, Cellebrite prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorations en vue d'une extension des capacités agentiques et d'une prise en charge accrue de sources de données supplémentaires. Ces innovations ont pour but d'aider les enquêteurs à travailler plus efficacement et plus rapidement, tout en leur offrant une expérience d'utilisation encore meilleure.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels activés par l'IA de Cellebrite pour rendre les données numériques forensiquement fiables plus accessibles et exploitables. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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