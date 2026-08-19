- Cellebrite Genesis para empresas ya está disponible de forma general y su disponibilidad regional se amplía a más mercados globales

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, ha indicado hoy que Cellebrite Genesis se está expandiendo a más mercados globales, estando ya disponible de forma generalizada para organizaciones empresariales. La expansión se basa en un exitoso programa de acceso temprano y un fuerte impulso tras llevar a cabo el lanzamiento de seguridad pública de Genesis en junio de 2026. Genesis ha experimentado un crecimiento significativo de usuarios en todo el mundo y continúa expandiéndose internacionalmente, contando ahora con disponibilidad en Australia y el Reino Unido y está previsto que esté disponible en la Unión Europea a finales de este mes.

Genesis, que está disponible para el sector público desde junio, presta servicio a un número creciente de agencias nacionales, regionales y locales en todo el mundo, incluyendo algunos de los departamentos de policía regionales y metropolitanos más grandes del mundo, además de departamentos de seguridad pública, organismos encargados de hacer cumplir la ley, fiscalías y centros penitenciarios de diversos tamaños.

Diseñada de forma específica para su uso dentro de una amplia gama de investigaciones corporativas, Genesis ayuda a los equipos empresariales a pasar de la revisión manual de pruebas a la investigación asistida por IA, que revela conexiones en minutos en lugar de semanas, para investigaciones internas corporativas que abarcan desde la mala conducta de los empleados hasta el fraude financiero, la debida diligencia en fusiones y adquisiciones, la respuesta a incidentes y amenazas internas, el preprocesamiento de eDiscovery y asuntos normativos y de cumplimiento.

Al tiempo que los clientes de Cellebrite aplican Genesis a casos activos, el impacto es tangible, acelerando la velocidad y la eficacia de las investigaciones en una variedad de tipos de delitos, como delitos contra menores, narcotráfico, trata de personas, homicidio y casos sin resolver. Los siguientes ejemplos son una demostración de cómo Genesis ayuda a los investigadores a actuar con mayor rapidez, descubrir conexiones que se habían pasado por alto y convertir la evidencia digital en acciones concretas:

Prevención de un tiroteo escolar planeado: Tras la detención de un joven estudiante que amenazó con perpetrar un tiroteo en su escuela, los investigadores consultaron los datos de su teléfono en Genesis y, en tan solo cinco consultas, identificaron y detuvieron a un segundo estudiante en otra parte del país que planeaba un ataque similar.

Tras la detención de un joven estudiante que amenazó con perpetrar un tiroteo en su escuela, los investigadores consultaron los datos de su teléfono en Genesis y, en tan solo cinco consultas, identificaron y detuvieron a un segundo estudiante en otra parte del país que planeaba un ataque similar. Obtención de pruebas que ayudaron a proteger a menores: Genesis reveló información nueva que se había pasado por alto en la revisión manual inicial del dispositivo de un sospechoso, lo que proporcionó a los investigadores la causa probable necesaria para detener a un presunto depredador de menores tras una investigación de un año.

Genesis reveló información nueva que se había pasado por alto en la revisión manual inicial del dispositivo de un sospechoso, lo que proporcionó a los investigadores la causa probable necesaria para detener a un presunto depredador de menores tras una investigación de un año. Transformación de conversaciones en prisión en inteligencia útil: Una importante agencia policial utilizó Genesis con el objetivo de llevar a cabo el análisis de tres meses de llamadas telefónicas de cinco reclusos e identificó tres minutos de conversaciones que involucraban la ubicación de armas de fuego ilegales. Como resultado, la policía incautó más de 200 armas y detuvo a tres sospechosos como parte de una investigación más amplia.

Una importante agencia policial utilizó Genesis con el objetivo de llevar a cabo el análisis de tres meses de llamadas telefónicas de cinco reclusos e identificó tres minutos de conversaciones que involucraban la ubicación de armas de fuego ilegales. Como resultado, la policía incautó más de 200 armas y detuvo a tres sospechosos como parte de una investigación más amplia. Validación de hallazgos en una investigación corporativa de alto perfil: En un caso de posible irregularidad financiera relacionada con una salida a bolsa cancelada, los investigadores tardaron meses en determinar quiénes estaban involucrados. Al procesar los mismos datos con Genesis, la información se reveló en tan solo unos minutos, validando además los hallazgos.

En un caso de posible irregularidad financiera relacionada con una salida a bolsa cancelada, los investigadores tardaron meses en determinar quiénes estaban involucrados. Al procesar los mismos datos con Genesis, la información se reveló en tan solo unos minutos, validando además los hallazgos. Clasificación de archivos de audio y video de gran tamaño para que una empresa privada de análisis forense digital pudiera aislar rápidamente 20 videoclips que mostraban evidencia de un delito, lo que permitió a su cliente avanzar rápidamente en el caso en lugar de tener que depender de una revisión manual que habría llevado días.

para que una empresa privada de análisis forense digital pudiera aislar rápidamente 20 videoclips que mostraban evidencia de un delito, lo que permitió a su cliente avanzar rápidamente en el caso en lugar de tener que depender de una revisión manual que habría llevado días. Descubrimiento de una red de financiación del terrorismo: Tras dos meses de revisión manual, una agencia policial regional utilizó Genesis para obtener de inmediato información sobre una presunta red de financiación del terrorismo.

Tras dos meses de revisión manual, una agencia policial regional utilizó Genesis para obtener de inmediato información sobre una presunta red de financiación del terrorismo. Validación de nuevas pistas en un caso sin resolver de una persona desaparecida: El departamento del sheriff de un pequeño condado recibió una nueva pista relacionada con un caso sin resolver. Los investigadores utilizaron Genesis con el fin de consultar todos los registros y pudieron determinar de inmediato que la nueva información no era relevante para el caso; seguir manualmente esta pista hubiera necesitado de varias semanas.

"Genesis se construyó basándose en la creencia de que la evidencia debe avanzar a la velocidad que exige la investigación. En dos meses, esa creencia ha pasado del acceso temprano a una solución comprobada y fiable en múltiples continentes, y ahora, gracias a la disponibilidad empresarial, estamos llevando ese enfoque a las organizaciones que desean protegerse del fraude, las amenazas internas y el robo de datos", explicó Shiven Ramji, consejero delegado de Cellebrite. "Es emocionante escuchar el impacto que Genesis está teniendo en las investigaciones y en los comentarios de nuestros clientes. Genesis supone un ejemplo de la rápida innovación que nuestros clientes pueden esperar, lo que garantiza que podamos cumplir nuestra misión de proteger comunidades, naciones y empresas".

Sigue avanzando todo lo relacionado con la innovación dentro de Genesis. La compañía ha añadido además Deep Investigator, una nueva capacidad para extracciones móviles. Deep Investigator muestra datos que generalmente residen en bases de datos no analizadas y otras bases de datos, profundizando así en el contenido de los dispositivos móviles, ayudando a los investigadores a descubrir evidencia digital que se encuentra en lugares de difícil acceso, incluidas aplicaciones nuevas, plataformas de chat patentadas y fuentes de datos que no se comprenden completamente.

Deep Investigator muestra automáticamente pistas de investigación adicionales con citas de la evidencia subyacente al mismo tiempo que aplica las barreras integradas de Genesis, asegurando que las respuestas permanezcan basadas únicamente en la evidencia proporcionada. Cada consulta y acción se registra con la identidad y la marca de tiempo del usuario, creando un seguimiento de auditoría completo. En los próximos meses, Cellebrite espera poder incluir nuevas funciones y mejoras que puedan añadir capacidades de agentes ampliadas y también un mayor soporte para fuentes de datos adicionales. Estas innovaciones se han diseñado para para ayudar a los investigadores a trabajar de forma más inteligente y rápida y también con una experiencia de usuario aún mejor.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

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