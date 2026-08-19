Cellebrite Genesis สำหรับองค์กรเปิดให้บริการทั่วไปแล้ว ขยายการให้บริการไปยังตลาดทั่วโลกเพิ่มเติม
News provided byCellebrite
19 Aug, 2026, 20:30 CST
ไทสันส์คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย และเปตาห์ติกวา, ประเทศอิสราเอล, 19 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศในวันนี้ว่า Cellebrite Genesis ได้ขยายการให้บริการไปยังตลาดทั่วโลกเพิ่มเติม และเปิดให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรทั่วไปแล้ว การขยายการให้บริการครั้งนี้ต่อยอดจากโปรแกรม Early Access ที่ประสบความสำเร็จและกระแสตอบรับที่แข็งแกร่งหลังจาก Genesis เปิดตัวสำหรับงานด้านความปลอดภัยสาธารณะในเดือนมิถุนายน 2569 โดย Genesis มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลกและยังคงขยายการให้บริการในระดับนานาชาติ ปัจจุบันเปิดให้บริการในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร และคาดว่าจะเปิดให้บริการในสหภาพยุโรปภายในสิ้นเดือนนี้
Genesis ซึ่งเปิดให้บริการทั่วไปสำหรับภาครัฐในเดือนมิถุนายน ปัจจุบันให้บริการแก่หน่วยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นทั่วโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานตำรวจระดับภูมิภาคและนครบาลที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งของโลก ตลอดจนหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานอัยการ และสถานราชทัณฑ์หลากหลายขนาด
Genesis ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการสืบสวนในองค์กรที่หลากหลาย ช่วยให้ทีมองค์กรเปลี่ยนจากการตรวจสอบหลักฐานด้วยตนเองไปสู่การสืบสวนด้วย AI ที่สามารถค้นหาความเชื่อมโยงได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ สำหรับการสืบสวนภายในองค์กร ตั้งแต่การประพฤติมิชอบของพนักงาน การฉ้อโกงทางการเงิน การตรวจสอบสถานะเพื่อการควบรวมและซื้อกิจการ ภัยคุกคามจากบุคคลภายใน และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ eDiscovery รวมถึงประเด็นด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เมื่อฐานลูกค้าของ Cellebrite นำ Genesis มาใช้กับคดีที่กำลังดำเนินอยู่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน โดยช่วยเร่งความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบสวนในคดีอาชญากรรมหลากหลายประเภท เช่น อาชญากรรมต่อเด็ก ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฆาตกรรม และคดีที่ยังไม่คลี่คลาย ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า Genesis ช่วยให้ผู้สืบสวนทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ค้นพบความเชื่อมโยงที่อาจพลาดไป และเปลี่ยนหลักฐานดิจิทัลให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้อย่างไร:
- สกัดกั้นเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่วางแผนไว้: หลังจากจับกุมนักเรียนวัยเยาว์คนหนึ่งซึ่งขู่ว่าจะก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียน ผู้สืบสวนได้ค้นหาข้อมูลโทรศัพท์ของเขาใน Genesis และสามารถระบุตัวและจับกุมนักเรียนอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกฟากของประเทศ ซึ่งกำลังวางแผนก่อเหตุลักษณะเดียวกัน หลังป้อนคำสั่งเพียง 5 ครั้ง
- ค้นพบหลักฐานที่ช่วยปกป้องเด็ก: Genesis ค้นพบข้อมูลใหม่ที่ถูกพลาดไปในการตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้ต้องสงสัยด้วยตนเองในเบื้องต้น ทำให้ผู้สืบสวนมีเหตุอันควรเชื่อที่เพียงพอในการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หลังจากการสืบสวนที่ดำเนินมานานหนึ่งปี
- เปลี่ยนบทสนทนาในเรือนจำให้เป็นข้อมูลข่าวกรองที่นำไปใช้ได้: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรายใหญ่แห่งหนึ่งใช้ Genesis วิเคราะห์การโทรศัพท์ของผู้ต้องขัง 5 คนเป็นระยะเวลา 3 เดือน และระบุบทสนทนาเป็นเวลา 3 นาทีที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เก็บอาวุธปืนผิดกฎหมายได้ ส่งผลให้ตำรวจยึดปืนได้มากกว่า 200 กระบอกและจับกุมผู้ต้องสงสัย 3 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในวงกว้าง
- ตรวจสอบข้อค้นพบในการสืบสวนองค์กรที่ได้รับความสนใจอย่างสูง: ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและเชื่อมโยงกับการยกเลิกการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ผู้สืบสวนต้องใช้เวลาหลายเดือนในการปะติดปะต่อว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เมื่อนำข้อมูลชุดเดียวกันมาประมวลผลผ่าน Genesis ก็สามารถค้นพบความเชื่อมโยงได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบดังกล่าว
- คัดกรองไฟล์วิดีโอและเสียงขนาดใหญ่ เพื่อให้บริษัทนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเอกชนสามารถแยกคลิปวิดีโอ 20 คลิปที่แสดงหลักฐานของอาชญากรรมออกมาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ลูกค้าสามารถเดินหน้าคดีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเองซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน
- ค้นพบเครือข่ายจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ก่อการร้าย: หลังจากตรวจสอบด้วยตนเองเป็นเวลาสองเดือน หน่วยงานตำรวจระดับภูมิภาคแห่งหนึ่งใช้ Genesis เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายต้องสงสัยที่จัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ก่อการร้ายได้ทันที
- ตรวจสอบเบาะแสใหม่ในคดีบุคคลสูญหายที่ยังไม่คลี่คลาย: สำนักงานนายอำเภอของเคาน์ตีขนาดเล็กแห่งหนึ่งได้รับเบาะแสใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ยังไม่คลี่คลาย ผู้สืบสวนใช้ Genesis ค้นหาข้อมูลทั้งหมด และสามารถระบุได้ทันทีว่าข้อมูลใหม่นี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดี การตรวจสอบเบาะแสนี้ด้วยตนเองอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์
"Genesis ถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่าหลักฐานควรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามที่การสืบสวนต้องการ ภายในสองเดือน ความเชื่อนี้ได้พัฒนาจากช่วง Early Access ไปสู่โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและได้รับความไว้วางใจในหลายทวีป และขณะนี้ด้วยการเปิดให้บริการแก่องค์กรทั่วไป เรากำลังนำแนวทางดังกล่าวไปสู่องค์กรที่ต้องการปกป้องตนเองจากการฉ้อโกง ภัยคุกคามจากบุคคลภายใน และการโจรกรรมข้อมูล" Shiven Ramji ซีอีโอของ Cellebrite กล่าว "เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ยินถึงผลลัพธ์ที่ Genesis มีต่อการสืบสวน รวมถึงเสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา Genesis เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่รวดเร็วซึ่งลูกค้าสามารถคาดหวังได้ และช่วยให้เราสามารถบรรลุพันธกิจในการปกป้องชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจ"
นวัตกรรมภายใน Genesis ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยบริษัทยังได้เพิ่ม Deep Investigator ซึ่งเป็นความสามารถใหม่สำหรับการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ Deep Investigator สามารถค้นพบข้อมูลที่โดยปกติอยู่ในฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการแยกวิเคราะห์และฐานข้อมูลอื่น ๆ ทำให้สามารถเจาะลึกเข้าไปในเนื้อหาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่วยให้ผู้สืบสวนค้นพบหลักฐานดิจิทัลที่อยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ยาก รวมถึงแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด แพลตฟอร์มแชตที่เป็นกรรมสิทธิ์ และแหล่งข้อมูลที่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์
Deep Investigator สามารถค้นพบเบาะแสเพิ่มเติมสำหรับการสืบสวนโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงไปยังหลักฐานต้นทาง และใช้ระบบป้องกันที่ติดตั้งมาใน Genesis เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบยังคงอ้างอิงอยู่บนหลักฐานที่ให้ไว้เท่านั้น ทุกคำสั่งและการดำเนินการจะถูกบันทึกพร้อมตัวตนของผู้ใช้และประทับเวลา เพื่อสร้างบันทึกการตรวจสอบที่สมบูรณ์ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Cellebrite คาดว่าจะเพิ่มฟีเจอร์และการปรับปรุงใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้าน agentic และรองรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สืบสวนทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และ https://investors.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
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