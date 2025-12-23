Changzhou invita al público a explorar la ciudad a través de la cultura

CHANGZHOU, China, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Desde noviembre, el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Changzhou, en conjunto con otras agencias de la ciudad, ha lanzado una serie de actividades culturales públicas para leer la ciudad, invitando a los residentes y visitantes a involucrarse con la historia y la identidad urbana de Changzhou. Bajo el tema "Rastreando las raíces de la ciudad • Explorando Changzhou", el programa presenta una variedad de ofertas, que incluyen un plan de exploración cultural en toda la ciudad, una iniciativa City Reading Ambassador y seis rutas de autobuses temáticas diseñadas para conectar a los participantes con sitios culturales clave.

Autobús temático para la serie de actividades culturales públicas Changzhou Reading the City (PRNewsfoto/Changzhou Municipal Committee Publicity Department)

El enfoque de Changzhou se centra en cinco temas culturales: arquitectura, topónimos, marcas locales de larga data, libros y medios visuales, cada uno de los cuales ofrece una forma diferente de entender el pasado y el presente de la ciudad. "Changzhou en la arquitectura" reúne paseos guiados por la ciudad, sesiones de dibujo en edificios históricos y visitas a jardines de realidad aumentada. "Changzhou in Place Names" presenta charlas y rutas culturales seleccionadas que trazan los orígenes históricos de los nombres tradicionales de calles y distritos. "Changzhou en marcas históricas" destaca las empresas locales de larga data a través de mercados temáticos y visitas a tiendas seleccionadas, presentando marcas tradicionales en entornos contemporáneos. "Changzhou in Books" se basa en la Alianza Cultural de Dongpo y los programas de residencia de escritores para resaltar el patrimonio literario de la ciudad, mientras que "Changzhou in Light & Shadow" utiliza proyecciones de películas públicas y exposiciones de arte digital para explorar cómo la ciudad ha sido representada visualmente a lo largo del tiempo.

Como parte del programa, los participantes pueden viajar en seis rutas de autobús dedicadas a "Leer la ciudad": raíces culturales, patrimonio artesanal, encanto del canal, belleza rural, vistas al río Yangtze y legado industrial, cada una de las cuales une vecindarios, puntos de referencia y lugares culturales. Para fomentar una mayor participación del público, el programa también ofrece una variedad de beneficios diarios, desde incentivos de transporte público hasta entradas de cine, promociones de libros y ofertas en la tienda. Al combinar la programación cultural con las actividades cotidianas, la iniciativa alienta a las personas a experimentar Changzhou de primera mano y desarrollar una conexión más profunda con la ciudad a través de la exploración, la observación y la participación.

