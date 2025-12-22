常州：邀請大眾「閱讀城市」「探索城市」

新聞提供者常州市委宣傳部
常州2025年12月22日 /美通社/ -- 11月以來，常州市委宣傳部等（部門）聯合啟動系列「讀城」行動，邀請大眾「閱讀城市」「探索城市」。以「溯城尋脈•走讀常州」為主題，常州發佈了系統性的「讀城」方案，創新推出了「城市領讀人」計劃和六大主題巴士線路。
建築是可觸摸的歷史，地名是活著的記憶，老字號是舌尖上的鄉愁，書籍是文脈的載體，光影是時代的映照。常州的「讀城」行動也從建築、地名、老字號、書籍、光影五個維度進行開展。其中，「建築裡的常州」組織城市漫步、老建築寫生和AR園林導覽等活動；「地名裡的常州」通過沙龍講座和文旅遊徑，解鎖老地名背後的歷史密碼；「老字號裡的常州」借助熱銷大集和探店推介，激活傳統品牌新活力；「書籍裡的常州」依托東坡文化聯盟和作家駐村計劃，打造文學IP；「光影裡的常州」則以電影惠民和數字藝術展，重構城市影像記憶。
讀城期間，大眾可以乘坐「文脈尋根」「匠心非遺」「運河風情」「美麗鄉村」「長江賞秋」「工業遺存」六條「讀城」主題巴士，感受文化地標。推動文化成果全民共享，常州「讀城」行動還同步推出了涵蓋交通、觀影、購書、消費的定制大禮包，通過「文化+消費」的模式吸引大眾走出家門，在行走中讀懂常州，在體驗中增強文化認同。
