Changzhou invite le public à explorer la ville à travers la culture

CHANGZHOU, Chine, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Depuis novembre, le département de la publicité du comité municipal de Changzhou, en collaboration avec d'autres agences municipales, a lancé une série d'activités culturelles publiques intitulée " Lire la ville ", invitant les habitants et les visiteurs à s'intéresser à l'histoire et à l'identité urbaine de Changzhou. Sous le thème "Retrouver les racines d'une ville • Explorant Changzhou", le programme propose une série d'offres, notamment un plan d'exploration culturelle à l'échelle de la ville, une initiative d'ambassadeurs de la lecture de la ville et six itinéraires de bus à thème conçus pour relier les participants à des sites culturels clés.

Themed bus for the Changzhou Reading the City series of public cultural activities

L'approche de Changzhou se concentre sur cinq thèmes culturels - l'architecture, les noms de lieux, les marques locales établies de longue date, les livres et les médias visuels - qui offrent chacun une manière différente de comprendre le passé et le présent de la ville. L'exposition "Changzhou in Architecture" propose des promenades guidées dans la ville, des séances de croquis dans des bâtiments historiques et des visites de jardins en réalité augmentée. L'exposition "Changzhou in Place Names" propose des conférences et des itinéraires culturels qui retracent les origines historiques des noms traditionnels des rues et des quartiers. L'exposition "Changzhou in Historic Brands" met en lumière des entreprises locales de longue date par le biais de marchés thématiques et de visites de boutiques, en présentant des marques traditionnelles dans des cadres contemporains. "Changzhou in Books" s'appuie sur la Dongpo Culture Alliance et les programmes de résidence d'écrivains pour mettre en lumière le patrimoine littéraire de la ville, tandis que "Changzhou in Light & Shadow" utilise des projections publiques de films et des expositions d'art numérique pour explorer la façon dont la ville a été représentée visuellement au fil du temps.

Dans le cadre du programme, les participants peuvent emprunter six lignes de bus dédiées à la "lecture de la ville" - Racines culturelles, Héritage artisanal, Charme du canal, Beauté rurale, Vues du fleuve Yangtze et Héritage industriel - qui relient les quartiers, les points d'intérêt et les lieux culturels. Afin d'encourager une plus grande participation du public, le programme propose également une série d'avantages au quotidien, allant des incitations aux transports en commun aux tickets de cinéma, en passant par des promotions sur les livres et des offres dans les magasins. En associant des programmes culturels à des activités quotidiennes, l'initiative encourage les gens à découvrir Changzhou de première main et à développer un lien plus profond avec la ville par l'exploration, l'observation et la participation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850834/changzhou.jpg