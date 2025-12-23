Changzhou convida o público a explorar a cidade através da cultura

CHANGZHOU, China, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Desde novembro, o Departamento de Publicidade do Comitê Municipal de Changzhou, em conjunto com outras agências da cidade, lançou uma série de atividades culturais públicas Reading the City, convidando moradores e visitantes a se envolverem com a história e a identidade urbana de Changzhou. Sob o tema "Tracing City Roots • Exploring Changzhou", o programa apresenta uma variedade de ofertas, incluindo um plano de exploração cultural em toda a cidade, uma iniciativa City Reading Ambassador e seis rotas de ônibus temáticas projetadas para conectar os participantes com os principais locais culturais.

Ônibus temático para a série de atividades culturais públicas Changzhou Reading the City (PRNewsfoto/Changzhou Municipal Committee Publicity Department)

A abordagem de Changzhou se concentra em cinco temas culturais - arquitetura, nomes de lugares, marcas locais de longa data, livros e mídia visual - cada um oferecendo uma maneira diferente de entender o passado e o presente da cidade. "Changzhou na Arquitetura" reúne passeios guiados pela cidade, sessões de esboço em edifícios históricos e passeios em jardins de realidade aumentada. "Changzhou in Place Names" apresenta palestras e rotas culturais selecionadas que traçam as origens históricas dos nomes tradicionais de ruas e distritos. "Changzhou in Historic Brands" destaca empresas locais de longa data através de mercados temáticos e visitas a lojas selecionadas, apresentando marcas tradicionais em ambientes contemporâneos. "Changzhou in Books" baseia-se na Dongpo Culture Alliance e em programas de residência de escritores para destacar a herança literária da cidade, enquanto "Changzhou in Light & Shadow" usa exibições públicas de filmes e exposições de arte digital para explorar como a cidade foi representada visualmente ao longo do tempo.

Como parte do programa, os participantes podem viajar em seis rotas exclusivas de ônibus "Reading the City" - Cultural Roots, Artisan Heritage, Canal Charm, Rural Beauty, Yangtze River Views e Industrial Legacy - cada uma ligando bairros, pontos de referência e locais culturais. Para incentivar uma participação mais ampla do público, o programa também oferece uma variedade de vantagens diárias, desde incentivos de transporte público a ingressos de cinema, promoções de livros e ofertas nas lojas. Ao combinar programação cultural com atividades cotidianas, a iniciativa incentiva as pessoas a experimentar Changzhou em primeira mão e desenvolver uma conexão mais profunda com a cidade por meio da exploração, observação e participação.

