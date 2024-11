Clúster AM Green Kakinada: El primer clúster de emisiones cero del mundo se une a la iniciativa de clústeres industriales en transición del Foro Económico Mundial

La iniciativa del Foro Económico Mundial (FEM) llamada "Clústers industriales en transición", en colaboración con Accenture y EPRI, tiene como objetivo mejorar la colaboración y desarrollar una visión compartida entre empresas e instituciones públicas con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, el empleo y reducir las emisiones de CO2e.

El clúster AM Green Kakinada comenzará como un clúster de cero emisiones, el primer clúster global de este tipo que comenzará con la producción de amoníaco verde de 1 MTPA y continuará su la bor con la inclusión de moléculas verdes y producción de combustibles verdes.

Se espera que el clúster con más de 3.000 millones de dólares de inversión genere más de 10.000 empleos directos e indirectos.

Al unirse a la iniciativa de Clústers industriales en transición del FEM, el Clúster AM Green Kakinada tiene como objetivo enviar un mensaje categórico sobre la importancia de un enfoque colectivo hacia la descarbonización industrial global y crear un ecosistema industrial verde integrado que maximice los resultados económicos, sociales y ambientales en la India.

Con más de 3.000 millones de dólares de inversión inicial, se espera que el clúster genere más de 10.000 empleos directos e indirectos, estimulando las economías locales y nacionales, a la vez que apoya a industrias como la de construcción, fabricación de equipos y vivienda.

En su anuncio, el presidente de AM Green, el Sr. Anil Chalamalasetty, señaló: "Actualmente, las soluciones globales de descarbonización a escala y velocidad son imperativas para materializar la nueva visión de la transición energética global. Creemos que esta es una oportunidad maravillosa y un desafío por el que hemos estado trabajando incansablemente durante los últimos años".

"Esperamos participar en la iniciativa del FEM y cumplir los objetivos de transición del clúster. Además, como miembro de la iniciativa del Clúster industrial en transición, el clúster AM Green Kakinada tendrá como objetivo apoyar el trabajo global en los clústeres de descarbonización y compartir su conocimiento y trabajo de desarrollo con el foro, así como adoptar las mejores prácticas de otros clústeres del foro", agregó el Sr. Chalamalasetty.

"Nos complace dar la bienvenida al clúster AM Green Kakinada a nuestra red global de 25 clústeres industriales, lo que marca un hito en la transición energética de la India. Con los recursos renovables de Andhra Pradesh, el clúster Kakinada tiene el potencial de avanzar en la producción de amoníaco e hidrógeno verde a nivel regional. Como parte de la comunidad de clústeres industriales en transición, AM Green Kakinada tendrá la oportunidad de compartir ideas y contribuir al progreso colectivo en la descarbonización industrial", comentó el Sr.Roberto Bocca, Director del Centro de energía y materiales y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

En general, aproximadamente $15 mil millones de inversiones en ecosistemas ascendentes forman parte de las funciones del clúster Kakinada. Asimismo, las emisiones proyectadas al inicio de las operaciones del clúster en 2026 son de 0 Mt de CO2e.

Comenzando con una capacidad de producción de 1 MTPA de amoníaco verde, el clúster Kakinada también incluirá una planta de fabricación de electrolizadores de 2 GW y otras instalaciones de producción de moléculas verdes, lo que garantizará una sólida cadena de suministro para los equipos.

El clúster funcionará con energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se habilitará a través de proyectos de almacenamiento por bombeo y ofrecerá servicios públicos integrados, como vapor verde, agua desalinizada e instalaciones de tratamiento de efluentes.

AM Green tiene como objetivo proporcionar soluciones globales de descarbonización industrial a través de este clúster industrial verde clave en Kakinada, Andhra Pradesh, posicionando a la India como un actor clave en los esfuerzos globales de descarbonización y transición energética. El clúster será una instalación de cero emisiones que producirá moléculas verdes esenciales para la transición energética, como amoníaco verde, hidrógeno verde, combustible de aviación sostenible, olefinas verdes y más.

AM Green está desarrollando una de las plataformas de amoníaco verde más grandes del mundo, que alcanzará los 5 millones de toneladas por año para 2030, apoyando sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de cero neto tanto en la India como en los mercados de la OCDE. Esta producción será equivalente a aproximadamente 1 MTPA de hidrógeno verde, lo que representa una quinta parte del objetivo de la India en cuanto a producción de hidrógeno verde bajo la misión nacional de hidrógeno verde y el 10 por ciento del objetivo de Europa para las importaciones de hidrógeno verde. AM Green está desarrollando capacidades de producción para otras moléculas verdes, como soda cáustica verde, e-metanol, olefinas y biocombustibles, para la descarbonización en industrias difíciles de reducir.

AM Green, constituida por los fundadores de Greenko Group, con sede en Hyderabad, Anil Chalamalasetty y Mahesh Kolli, es uno de los principales proveedores de soluciones de transición energética de la India. AM Green está aprovechando su trayectoria de emprendimiento en nuevas tecnologías y vías pioneras para dar forma al futuro de la energía. Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los productores más competitivos en costos de hidrógeno verde, amoníaco verde y otras moléculas verdes del mundo. En la India, AM Green está desarrollando capacidades de producción de moléculas verdes (hidrógeno verde, amoníaco verde, biocombustibles, e-metanol, combustibles de aviación sostenibles y varios productos químicos de alto valor derivados del petróleo) para la descarbonización en industrias difíciles de reducir. La empresa también establecerá un negocio internacional de energías renovables y almacenamiento y una empresa conjunta para fabricar electrolizadores, con John Cockerill de Bélgica.

Acerca de la iniciativa de Clústeres industriales en transición del Foro Económico Mundial

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar todo el potencial económico, de empleo y energético de los clústeres industriales. Utilizando un enfoque estructurado de la financiación, las políticas, la tecnología y las asociaciones, e incorporando las mejores prácticas de grupos comprometidos, la iniciativa fomenta la colaboración y una visión compartida entre empresas e instituciones públicas ubicadas en el mismo lugar para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de CO2e. Esta iniciativa se estableció durante la COP26 en noviembre de 2021 con 4 clústeres industriales y desde entonces, se ha ampliado a 25 clústeres (21 anclados en puertos) en 12 países de 4 continentes, involucrando a más de 60 actores públicos y privados.

https://initiatives.weforum.org/transitioning-industrial-clusters/clusters

