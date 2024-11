AM 그린 카키나다 클러스터: 탄소 배출 없는 세계 최초의 클러스터가 세계경제포럼의 전환 산업 클러스터 이니셔티브에 합류

세계경제포럼(WEF) 이니셔티브인 '전환 산업 클러스터'의 목표는 액센추어 및 EPRI와 협력하여 경제 성장, 고용, CO2e 배출 감소 목표를 통해 공동 입지 기업과 공공 기관들 간의 협력을 개선하고 공동 비전을 개발하는 것이다.

AM 그린 카키나다 클러스터는 1 MTPA 친환경 암모니아 생산으로 시작하여 친환경 화학 제품 및 친환경 연료 생산을 포함하려는 동사의 노력을 계속하는 탄소 배출 없는 세계 최초의 클러스터로 시작한다.

30억 달러 이상이 투자된 이 클러스터는 10,000개 이상의 직간접 일자리를 창출할 것으로 예상된다.

하이데라바드, 인도, 제네바, 2024년 11월 19일 /PRNewswire/ -- AM 그린 카키나다 클러스터(AM Green Kakinada Cluster)가 경제 성장, 고용, CO2e 배출 감소를 목표로 협력을 개선하고 공동 입지 기업과 공공 기관들 간의 공동 비전을 개발하기 위한 세계경제포럼(WEF)의 '전환 산업 클러스터' 이니셔티브에 합류했다.

AM 그린 카키나다 클러스터의 목표는 WEF의 전환 산업 클러스터 이니셔티브에 합류함으로써 전 세계 산업이 탈탄소화로 나아가는 집단적 접근 방식의 중요성에 대한 강력한 메시지를 보내고 인도의 경제, 사회, 환경 분야의 성과를 극대화하는 통합 친환경 산업 생태계를 조성하는 것이다.

이 클러스터는 30억 달러 이상의 초기 투자를 통해 10,000개 이상의 직간접 일자리를 창출함으로써 지역 및 국가 경제를 활성화하는 동시에 건설, 장비 제조, 주택과 같은 산업을 지원할 것으로 기대된다.

아닐 차라말라세티(Anil Chalamalasetty) AM 그린 회장은 이 발표를 하면서 "대규모의 신속한 전 세계 탈탄소화 솔루션은 전 세계 에너지 전환이라는 새로운 비전을 실현하기 위해 오늘 필요한 것"이라면서 "우리는 이것이 지난 오랜 동안 끊임없이 노력해오고 있는 멋진 기회이자 도전이라고 생각한다"고 말했다.

차라말라세티 회장은 "우리는 WEF 이니셔티브에 참여함으로써 클러스터 전환 목표를 달성할 수 있기를 기대한다"면서 "또한 AM 그린 카키나다 클러스터의 목표는 전환 산업 클러스터 이니셔티브의 일원으로서 탈탄소화 클러스터에 대한 전 세계의 노력을 지원하고 동 포럼과 지식 및 개발 노력을 공유하며 다른 포럼 클러스터들의 베스트 프랙티스를 흡수하는 것"이라고 덧붙였다.

세계경제포럼 집행위원회 위원 겸 에너지 및 소재 센터 책임자인 로베르토 보카(Roberto Bocca)는 "AM 그린 카키나다 클러스터가 25개 산업 클러스터들로 이루어진 전 세계 네트워크에 합류하여 인도 에너지 전환의 중요한 단계를 밟게 되어 기쁘게 생각한다"면서 "카키나다 클러스터는 안드라프라데시의 재생 가능한 자원을 통해 지역적으로 친환경 암모니아 및 수소 생산을 발전시킬 수 있는 능력을 갖고 있다. AM 그린 카키나다는 전환 산업 클러스터 커뮤니티의 일원으로서 인사이트를 공유하고 산업 탈탄소화의 집단적인 진전에 기여할 수 있는 기회를 갖게 될 것"이라고 말했다.

전체 약 150억 달러에 달하는 업스트림 생태계 투자는 카키나다 클러스터의 기능 중 일부이다. 또한 2026년 클러스터 운영을 시작할 때 추정되는 배출량은 0Mt CO2e이다.

카키나다 클러스터는 1MTPA의 친환경 암모니아 생산 능력을 시작으로 2GW 전해조 제조 공장과 기타의 친환경 화학 제품 생산 시설을 포함하여 장비의 견고한 공급망을 보장한다.

이 클러스터는 펌프 저장 프로젝트를 통해 연중무휴 24시간 무탄소 에너지로 구동되며 친환경 스팀, 담수화된 물, 폐수 처리 시설과 같은 통합 유틸리티를 제공한다.

AM 그린의 목표는 안드라프라데시주 카키나다에 위치한 이 핵심적인 친환경 산업 클러스터를 통해 전 세계 산업의 탈탄소화 솔루션을 제공함으로써 인도를 전 세계 탈탄소화 및 에너지 전환 활동의 핵심 주체로 자리매김하는 것이다. 이 클러스터는 탄소 배출 없는 시설로, 친환경 암모니아, 친환경 수소, 지속 가능한 항공 연료, 친환경 올레핀 등 에너지 전환에 필수적인 친환경 화학 제품들을 생산한다.

AM 그린은 전 세계 최대의 친환경 암모니아 플랫폼 중 하나를 건설함으로써 2030년 연간 5백만 톤을 생산하고 인도와 OECD 시장에서 넷제로 목표를 달성하려는 자신의 노력을 지원한다. 이 생산량은 약 1MTPA의 친환경 수소에 해당하며, 국가 친환경 수소 미션에 따른 인도의 친환경 수소 생산 목표의 5분의 1, 유럽의 친환경 수소 수입 목표의 10%를 차지한다. AM 그린은 탄소 배출 저감이 어려운 산업의 탈탄소화를 위해 친환경 가성소다, e-메탄올, 올레핀, 바이오 연료 등 기타의 친환경 화학 제품 생산 공장을 건설한다.

AM 그린 그룹

하이데라바드에 본사가 있는 그린코 그룹 설립자 아닐 차라말라세티와 마헤시 콜리(Mahesh Kolli)가 통합한 AM 그린은 인도 최고의 에너지 전환 솔루션 공급업체 중 하나이다. AM 그린은 새로운 기술과 경로를 개척하는 데 있어 기업가 정신을 발휘한 실적을 활용하여 에너지의 미래를 만들고 있다. 우리의 목표는 전 세계에서 가장 가격 경쟁력이 큰 친환경 수소, 친환경 암모니아 및 기타 친환경 화학 제품 생산업체 중 하나가 되는 것이다. AM 그린은 인도에서 탄소 배출 감축이 어려운 산업의 탈탄소화를 위한 친환경 화학 제품(친환경 수소, 친환경 암모니아, 바이오 연료, e-메탄올, 지속 가능한 항공 연료와 다양한 고 부가가치의 다운스트림 화학 제품)의 생산 공장을 건설하고 있다. 회사는 또한 벨기에의 존 코커릴과 함께 전 세계 재생 에너지 및 저장 사업 그리고 전해조 제조를 위한 JV를 설립할 예정이다.

www.amgreen.com

세계경제포럼의 전환 산업 클러스터 이니셔티브

이 이니셔티브의 목표는 산업 클러스터의 완전한 경제, 고용, 에너지 능력을 실현하는 것이다. 이 이니셔티브는 자금 조달, 정책, 기술과 파트너십에 대한 구조화된 접근 방식을 이용하고 헌신적인 클러스터들의 베스트 프랙티스를 적용하여 공동 입지 기업과 공공 기관들 간의 협력과 공유된 비전을 육성하여 경제 성장, 일자리 창출과 CO2e 감축을 견인한다. 2021년 11월 COP26에서 4개의 산업 클러스터로 출범한 이 이니셔티브는 이후 4개 대륙 12개국 25개 클러스터(21개는 항만 부지)로 확대되었으며 60개 이상의 공공 및 민간 이해관계 조직들이 참여하고 있다.

https://initiatives.weforum.org/transitioning-industrial-clusters/clusters

