AM Green Kakinada Cluster : La première grappe d'entreprises à émission zéro au monde rejoint l'initiative des grappes industrielles en transition du Forum économique mondial

Le cluster AM Green Kakinada démarrera en tant que cluster zéro émission - le premier cluster mondial de ce type à démarrer avec une production d'ammoniac vert de 1 MTPA et à poursuivre ses efforts en incluant la production de molécules et de carburants verts.

HYDERABAD, Inde et GENEVE, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le cluster AM Green Kakinada a rejoint l'initiative " Transitioning Industrial Clusters " du Forum économique mondial (WEF) visant à améliorer la collaboration et à développer une vision commune entre les entreprises colocalisées et les institutions publiques dans le but de stimuler la croissance économique, l'emploi et de réduire les émissions de CO2e.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on the East Coast of India

En rejoignant l'initiative "Transitioning Industrial Clusters" du WEF, le cluster AM Green Kakinada entend envoyer un message fort sur l'importance d'une approche collective de la décarbonisation industrielle mondiale et créer un écosystème industriel vert intégré qui maximisera les résultats économiques, sociaux et environnementaux en Inde.

Avec un investissement initial de plus de 3 milliards de dollars, le pôle devrait créer plus de 10 000 emplois directs et indirects, stimuler les économies locales et nationales, tout en soutenant des secteurs tels que la construction, la fabrication d'équipements et le logement.

Faisant cette annonce, le président de AM Green, M. Anil Chalamalasetty, , a déclaré : "Des solutions globales de décarbonisation à grande échelle et à grande vitesse sont nécessaires aujourd'hui pour donner vie à la nouvelle vision de la transition énergétique mondiale. Nous pensons qu'il s'agit d'une formidable opportunité et d'un défi pour lequel nous avons travaillé sans relâche au cours des dernières années".

"Nous sommes impatients de participer à l'initiative du FEM et d'atteindre les objectifs de la transition sectorielle. En outre, en tant que membre de l'initiative Transitioning Industrial Cluster, le cluster AM Green Kakinada s'efforcera de soutenir le travail mondial sur les clusters de décarbonisation et cherchera à partager ses connaissances et son travail de développement avec le Forum et à s'imprégner des meilleures pratiques des autres clusters du Forum", a ajouté M. Chalamalasetty .

"Nous sommes heureux d'accueillir le cluster AM Green Kakinada au sein de notre réseau mondial de 25 clusters industriels, marquant ainsi une étape importante dans la transition énergétique de l'Inde. Grâce aux ressources renouvelables de l'Andhra Pradesh, le pôle de Kakinada a le potentiel de faire progresser la production d'ammoniac et d'hydrogène verts à l'échelle régionale. En tant que membre de la communauté des grappes industrielles en transition, AM Green Kakinada aura l'occasion de partager ses idées et de contribuer au progrès collectif de la décarbonisation industrielle", a déclaré M. Roberto Bocca, directeur du Centre pour l'énergie et les matériaux et membre du comité exécutif du Forum économique mondial.

Au total, environ 15 milliards de dollars d'investissements dans l'écosystème en amont font partie des fonctions du cluster de Kakinada. En outre, les émissions prévues au début de l'exploitation du cluster en 2026 sont de 0 Mt CO2e.

Débutant avec une capacité de production de 1 MTPA d'ammoniac vert, le cluster de Kakinada comprendra également une usine de fabrication d'électrolyseurs de 2 GW et d'autres installations de production de molécules vertes, garantissant une chaîne d'approvisionnement solide pour l'équipement.

Le pôle sera alimenté par une énergie sans carbone, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à des projets de pompage-turbinage, et offrira des services publics intégrés, tels que la vapeur verte, l'eau dessalée et les installations de traitement des effluents.

AM Green vise à fournir des solutions globales de décarbonisation industrielle par le biais de ce pôle industriel vert clé à Kakinada, dans l'Andhra Pradesh, positionnant l'Inde comme un acteur clé dans les efforts de décarbonisation et de transition énergétique au niveau mondial. Le pôle sera une installation à zéro émission, produisant des molécules vertes essentielles pour la transition énergétique, notamment de l'ammoniac vert, de l'hydrogène vert, du carburant aviation durable, des oléfines vertes, et bien d'autres encore.

AM Green développe l'une des plus grandes plateformes d'ammoniac vert au monde, permettant d'atteindre 5 millions de tonnes par an d'ici à 2030, soutenant ainsi ses efforts pour atteindre les objectifs de zéro net tant en Inde que sur les marchés de l'OCDE. Cette production sera équivalente à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, ce qui représente un cinquième de l'objectif de l'Inde en matière de production d'hydrogène vert dans le cadre de la mission nationale sur l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif de l'Europe en matière d'importations d'hydrogène vert. AM Green développe des capacités de production pour d'autres molécules vertes, comme la soude caustique verte, l'e-méthanol, les oléfines et les biocarburants, en vue de la décarbonisation des industries difficiles à abattre.

À propos du groupe AM Green

AM Green, créée par les fondateurs du groupe Greenko basé à Hyderabad ( ), Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transition énergétique en Inde. AM Green s'appuie sur son expérience en matière d'entrepreneuriat pour mettre au point de nouvelles technologies et voies d'accès afin de façonner l'avenir de l'énergie. Nous voulons devenir l'un des producteurs d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et d'autres molécules vertes les plus compétitifs au monde. En Inde, AM Green développe des capacités de production de molécules vertes (hydrogène vert, ammoniac vert, biocarburants, e-méthanol, carburants durables pour l'aviation et divers produits chimiques de grande valeur en aval) pour la décarbonisation dans les industries difficiles à abattre. L'entreprise créera également une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage, ainsi qu'une entreprise commune pour la fabrication d'électrolyseurs, avec John Cockerill (Belgique).

À propos de l'initiative Transitioning Industrial Clusters du Forum économique mondial

L'initiative vise à libérer tout le potentiel économique, d'emploi et d'énergie des grappes industrielles. Grâce à une approche structurée du financement, de la politique, de la technologie et des partenariats, et à l'intégration des meilleures pratiques des clusters engagés, l'initiative favorise la collaboration et une vision commune entre les entreprises colocalisées et les institutions publiques afin de stimuler la croissance économique, la création d'emplois et la réduction des émissions de CO2. Lancée lors de la COP26 en novembre 2021 avec 4 clusters industriels, l'initiative s'est depuis étendue à 25 clusters (21 ancrés dans des ports) dans 12 pays sur 4 continents, engageant plus de 60 parties prenantes publiques et privées.

