AM Green Kakinada Cluster: Der weltweit erste Null-Emissions-Cluster tritt der Transitioning Industrial Clusters Initiative des Weltwirtschaftsforums bei

Der AM Green Kakinada Cluster wird als Zero Emission Cluster starten - der erste Cluster dieser Art weltweit, der mit einer grünen Ammoniakproduktion von 1 MTPA beginnt und sein Bestreben fortsetzt, auch grüne Moleküle und grüne Kraftstoffe zu produzieren.

Es wird erwartet, dass der Cluster mit Investitionen von über 3 Mrd. $ mehr als 10.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen wird.

HYDERABAD, Indien und GENEVA, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Der AM Green Kakinada Cluster hat sich der "Transitioning Industrial Clusters"-Initiative des Weltwirtschaftsforums (WEF) angeschlossen, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit zu verbessern und eine gemeinsame Vision zwischen den ansässigen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu entwickeln, mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung zu fördern und die CO2e-Emissionen zu reduzieren.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on the East Coast of India

Durch die Teilnahme an der WEF-Initiative "Transitioning Industrial Clusters" will der AM Green Kakinada Cluster ein deutliches Zeichen für die Bedeutung eines kollektiven Ansatzes zur globalen industriellen Dekarbonisierung setzen und ein integriertes grünes industrielles Ökosystem schaffen, das die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ergebnisse in Indien maximiert.

Mit einer Anfangsinvestition von über 3 Milliarden Dollar wird der Cluster voraussichtlich über 10.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen, die lokale und nationale Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig Branchen wie das Baugewerbe, die Herstellung von Ausrüstungen und den Wohnungsbau unterstützen.

Der Vorsitzende von AM Green, Anil Chalamalasetty, , sagte: "Globale Dekarbonisierungslösungen in großem Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit sind das Gebot der Stunde, um die neue Vision der globalen Energiewende mit Leben zu erfüllen. Wir glauben, dass dies eine wunderbare Gelegenheit und eine Herausforderung ist, auf die wir in den letzten Jahren unermüdlich hingearbeitet haben."

"Wir freuen uns darauf, uns an der WEF-Initiative zu beteiligen und die Cluster-Übergangsziele zu erfüllen. Darüber hinaus wird der AM Green Kakinada Cluster als Mitglied der Transitioning Industrial Cluster Initiative darauf abzielen, die globale Arbeit an Clustern zur Dekarbonisierung zu unterstützen und versuchen, sein Wissen und seine Entwicklungsarbeit mit dem Forum zu teilen und die besten Praktiken von anderen Clustern des Forums zu übernehmen", fügte Herr Chalamalasetty hinzu.

"Wir freuen uns, den AM Green Kakinada Cluster in unserem globalen Netzwerk von 25 Industrieclustern willkommen zu heißen, was einen wichtigen Schritt für die Energiewende in Indien darstellt. Mit den erneuerbaren Ressourcen von Andhra Pradesh hat der Kakinada Cluster das Potenzial, die grüne Ammoniak- und Wasserstoffproduktion regional voranzutreiben. Als Teil der Transitioning Industrial Clusters Community wird AM Green Kakinada die Möglichkeit haben, Erkenntnisse auszutauschen und zum kollektiven Fortschritt bei der industriellen Dekarbonisierung beizutragen", sagte Roberto Bocca, Leiter des Zentrums für Energie und Materialien und Mitglied des Exekutivausschusses des Weltwirtschaftsforums.

Zu den Aufgaben des Kakinada-Clusters gehören Investitionen in das vorgelagerte Ökosystem in Höhe von insgesamt 15 Mrd. USD. Außerdem betragen die prognostizierten Emissionen bei Aufnahme des Clusterbetriebs im Jahr 2026 0 Mt CO2e.

Der Cluster in Kakinada, der mit einer Produktionskapazität von 1 MTPA grünem Ammoniak beginnt, wird auch eine 2-GW-Elektrolyseur-Produktionsanlage und andere Produktionsanlagen für grüne Moleküle umfassen und eine robuste Lieferkette für die Ausrüstung sicherstellen.

Der Cluster wird rund um die Uhr mit kohlenstofffreier Energie versorgt, die durch Pumpspeicherprojekte ermöglicht wird, und bietet integrierte Versorgungseinrichtungen wie grünen Dampf, entsalztes Wasser und Abwasseraufbereitungsanlagen.

AM Green hat sich zum Ziel gesetzt, über diesen wichtigen grünen Industriecluster in Kakinada, Andhra Pradesh, globale Lösungen für die industrielle Dekarbonisierung anzubieten und Indien als wichtigen Akteur bei den weltweiten Bemühungen um Dekarbonisierung und Energiewende zu positionieren. Der Cluster wird eine emissionsfreie Anlage sein, in der wichtige grüne Moleküle für die Energiewende produziert werden, darunter grünes Ammoniak, grüner Wasserstoff, nachhaltiger Flugzeugtreibstoff, grüne Olefine und mehr.

AM Green entwickelt eine der weltweit größten Plattformen für umweltfreundliches Ammoniak, mit der bis 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht werden sollen, und unterstützt damit seine Bemühungen, sowohl in Indien als auch auf den OECD-Märkten Netto-Null-Ziele zu erreichen. Diese Produktion entspricht etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission und 10 Prozent des europäischen Ziels für die Einfuhr von grünem Wasserstoff entspricht. AM Green entwickelt Produktionskapazitäten für andere grüne Moleküle wie grüne Natronlauge, E-Methanol, Olefine und Biokraftstoffe zur Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Branchen.

Über die AM Green Group

AM Green, gegründet von den Gründern der in Hyderabad ansässigen Greenko Group ( ), Anil Chalamalasetty und Mahesh Kolli, ist einer der führenden indischen Anbieter von Energiewandlungslösungen. AM Green kann auf eine Reihe von unternehmerischen Erfolgen bei der Entwicklung neuer Technologien und Wege zur Gestaltung der Zukunft der Energie zurückblicken. Unser Ziel ist es, einer der wettbewerbsfähigsten Hersteller von grünem Wasserstoff, grünem Ammoniak und anderen grünen Molekülen in der Welt zu werden. In Indien entwickelt AM Green Produktionskapazitäten für grüne Moleküle (grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak, Biokraftstoffe, E-Methanol, nachhaltige Flugkraftstoffe und verschiedene nachgelagerte hochwertige Chemikalien) zur Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Branchen. Das Unternehmen wird auch ein internationales Geschäft für erneuerbare Energien und Speicher sowie ein Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung von Elektrolyseuren mit John Cockerill aus Belgien gründen.

www.amgreen.com

Über die Initiative des Weltwirtschaftsforums Transitioning Industrial Clusters

Ziel der Initiative ist es, das gesamte Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Energiepotenzial von Industrieclustern zu erschließen. Mithilfe eines strukturierten Ansatzes für Finanzierung, Politik, Technologie und Partnerschaften und unter Einbeziehung bewährter Praktiken von engagierten Clustern fördert die Initiative die Zusammenarbeit und eine gemeinsame Vision von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die an demselben Standort angesiedelt sind, um das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Reduzierung von CO2-Emissionen voranzutreiben. Die Initiative, die auf der COP26 im November 2021 mit 4 Industrieclustern gestartet wurde, hat sich seither auf 25 Cluster (21 mit Hafenverankerung) in 12 Ländern auf 4 Kontinenten ausgeweitet, an denen über 60 öffentliche und private Akteure beteiligt sind.

https://initiatives.weforum.org/transitioning-industrial-clusters/clusters

