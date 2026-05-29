Hikvision incorpora la IA a la compresión de video con Guanlan Encoding y reduce los costos de almacenamiento hasta en un 50 %

HANGZHOU, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision anunció el lanzamiento de Guanlan Encoding, una tecnología de compresión de video con IA que ofrece un ahorro promedio entre un 30% y un 50% de almacenamiento de video sin comprometer la calidad de las imágenes críticas.

Hikvision lanza Guanlan Encoding con IA integrada y reduce el almacenamiento de video hasta en un 50 % (PRNewsfoto/Hikvision)

A medida que las resoluciones aumentan, el número de canales crece y los períodos de retención se amplían, el almacenamiento se ha convertido en uno de los principales generadores de costos en la seguridad de videos. Guanlan Encoding se ha desarrollado a partir del estándar internacional de compresión H.265 y cuenta con el modelo de IA a gran escala de Guanlan de Hikvision. Con ello, se amplían las capacidades de Guanlan más allá del análisis de video para usar la IA en el proceso de codificación.

En instalaciones de seguridad, en especial aquellas de gran escala, Guanlan Encoding puede reducir a la mitad las necesidades de discos duros y el espacio de rack y, a la vez, disminuir de manera considerable el consumo energético a largo plazo, para obtener una reducción del costo total de propiedad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Enfoque total, menos almacenamiento

Los códecs convencionales tratan todos los píxeles por igual, lo que obliga a los usuarios a elegir entre una resolución de imagen mucho más alta y una mayor eficiencia en el almacenamiento. Guanlan Encoding elimina ese conflicto. La tecnología identifica los objetos importantes en una escena, como personas y vehículos, y los preserva con toda la nitidez mediante la segmentación de Región de Interés (ROI, por sus siglas en inglés) de precisión, a la vez que realiza la ultracompresión de datos en segundo plano redundantes.

"La eficiencia en el almacenamiento casi siempre se ha conseguido en detrimento de la calidad, hasta ahora", afirmó Jason Yang, vicepresidente del Hikvision International Business Center. "Guanlan Encoding analiza la imagen primero y luego decide lo que debe mantenerse con total claridad".

La tecnología combina dos modos complementarios. El modo Dynamic Sensing adapta la asignación de la tasa de bits en tiempo real para preservar detalles en escenas complejas y de rápido movimiento. El modo Static Optimization aplica una compresión ultraalta a imágenes fijas o en cámara lenta, con lo cual reduce algunos fotogramas a unas pocas decenas de bytes. En conjunto, ambos modos transforman la codificación de videos de una solución estándar en un enfoque inteligente y de codificación a demanda.

Probado con diversas escenas

Las pruebas comparativas internas entre la tecnología H.265 convencional y Guanlan Encoding confirman ahorros consistentes en la tasa de bits:

Cafetería (24 horas): 49 % de ahorro durante las fluctuaciones de tráfico a lo largo del día

Entrada a un parque empresarial (30 minutos): 42 % de ahorro durante los picos de tráfico

Lobby empresarial (2 horas): 38 % de ahorro en un entorno interior estándar

Calle comercial concurrida (1 hora): 18 % de ahorro en una escena altamente compleja y de mucha actividad

Compatibilidad con la tecnología estándar, sin necesidad de migración

Debido a que Guanlan Encoding está basado en la tecnología H.265, funciona a la perfección con decodificadores H.265 existentes, Hikvision y dispositivos de terceros, y admite análisis avanzados con IA. El formato de codificación, la frecuencia de fotogramas y la resolución no cambian, lo que facilita la adopción de la tecnología tanto para nuevos proyectos como para proyectos existentes.

Disponible en diversas líneas de productos de Hikvision

Guanlan Encoding es compatible tanto con las cámaras de red fijas como las PTZ de la serie DeepinView(X), las cámaras de la serie Ultra, las cámaras ColorVu 3.0 y los grabadores de video digital (DVR, por sus siglas en inglés) de Hikvision, con una ampliación continua hacia más líneas de productos. La tecnología se adapta a una amplia variedad de entornos, desde campus empresariales y cadenas comerciales hasta lugares públicos e instalaciones vitales.

Al integrar directamente la IA en el códec, Guanlan Encoding señala un avance hacia un futuro en el que cada byte de video se captura, comprime y guarda intencionadamente. Esto supone el cambio de la compresión por píxel a la compresión por significado. Para obtener más información, visite la página web de Guanlan Encoding o comuníquese con su representante regional de Hikvision para solicitar una demostración en directo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985251/image1.jpg

FUENTE Hikvision