HANGZHOU, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision publicó sus resultados anuales de 2025 y del primer trimestre de 2026, con los cuales demuestra un crecimiento constante y una mejora en la calidad operativa.

Hikvision publica los resultados financieros anuales de 2025 y del primer trimestre de 2026 (PRNewsfoto/Hikvision)

Para el año fiscal 2025, la empresa informó ingresos totales por 92,51 mil millones de renminbis (12,95 mil millones de dólares[1]), lo que representa un incremento interanual del 0,01 %. La utilidad neta fue de 14,20 mil millones de renminbis (1,99 mil millones de dólares), un incremento interanual del 18,52 %. Como muestra de su sólido flujo de caja, la empresa anunció que prevé repartir un dividendo total en efectivo de 10,54 mil millones de renminbis (1,48 mil millones de dólares) para 2025, lo cual representa una tasa de distribución del 74,25 %.

La empresa mantuvo un fuerte impulso al inicio del año 2026. Durante el primer trimestre, los ingresos totales alcanzaron los 20,72 mil millones de renminbis (2,90 mil millones de dólares), un incremento interanual del 11,78 %, mientras que la utilidad neta creció un 36,42 % interanual hasta alcanzar los 2,78 mil millones de renminbis (0,39 mil millones de dólares). Cabe destacar que el margen de utilidad bruta en el primer trimestre mejoró en 4,16 puntos porcentuales y llegó al 49,09 %.

La estrategia de la inteligencia artificial de las cosas impulsa el crecimiento mundial

Tras dos décadas de liderazgo en el sector, Hikvision consolidó su presencia en el sector de la inteligencia artificial de las cosas (AIoT, por sus siglas en inglés). Esta evolución estratégica está dando resultados tangibles, como lo demuestran su crecimiento constante en 2025 y su buen comienzo en 2026.

A lo largo del último año, los ingresos principales de la empresa procedentes de los mercados extranjeros ascendieron a 27.220 millones de renminbis (3,81 mil millones de dólares), lo que equivale al 29,42 % de los ingresos totales. Los mercados emergentes, en particular, generaron un crecimiento sólido y sostenido.

Además de sus ofertas de video, las categorías de productos de Hikvision que no son de video, entre las que se incluyen sistemas de control de acceso, sistemas de alarma y pantallas comerciales, experimentaron un crecimiento acelerado y sirvieron como un potente motor de ingresos. Además, esta innovadora empresa mantuvo su alta competitividad y generó 25,45 mil millones de renminbis (3,56 mil millones de dólares) en ingresos y aportó el 27,51 % a los ingresos generales.

Avance en los modelos de IA a gran escala

Hikvision impulsa activamente las tecnologías de la AIoT con sus modelos de IA a gran escala Guanlan, los cuales integran capacidades de visión, lenguaje y multimodalidad en los productos, lo cual mejora significativamente la precisión y la eficiencia en entornos complejos. Por ejemplo, la aplicación de modelos de audio a gran escala en la inspección de calidad de los equipos aumenta la tasa de detección de componentes defectuosos en un 70 %.

A partir de sus capacidades fundamentales, Hikvision ha implementado con éxito modelos específicos para la industria en diversos sectores, tales como la fabricación inteligente, la logística y la protección del medio ambiente.

Compromiso sostenido con la investigación, el desarrollo y la innovación

La innovación tecnológica sigue siendo el motor que impulsa el desarrollo de Hikvision. En 2025, la empresa invirtió 11,75 mil millones de renminbis (1,65 mil millones de dólares) en investigación y desarrollo (I+D), lo cual representa el 12,70 % de sus ingresos totales. En los últimos seis años, la inversión acumulada en I+D ha superado los 8 mil millones de dólares, al dedicar de manera constante más del 10 % de sus ingresos anuales a I+D.

Esta inversión sostenida ha fortalecido el portafolio de propiedad intelectual de la empresa. Para finales de 2025, Hikvision había acumulado 12.981 patentes autorizadas a nivel mundial, de las cuales las patentes de invención representaban el 57 %.

De cara al futuro

Debido a que Hikvision celebra su 25.° aniversario este año, la empresa se mantiene motivada por su compromiso fundacional de hacer las cosas de forma correcta y permanecer en el camino adecuado. Hacia el futuro, Hikvision se centrará en el crecimiento de alta calidad, la innovación continua y la eficiencia operativa para ofrecer un valor duradero a sus clientes, socios y partes interesadas en todo el mundo.

Para consultar el Informe Anual de 2025 de Hikvision, haga clic aquí.

[1] Montos en dólares convertidos al tipo de cambio promedio de 2025 de 1 dólar = 7,1429 renminbis (Sistema de Comercio de Divisas de China)

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FUENTE Hikvision