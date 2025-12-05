NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DEMANDA COLECTIVA RELACIONADOS CON LOS VALORES DE LIGHTSPEED

Lea con detenimiento este aviso, ya que puede afectar a sus derechos.

Este aviso está dirigido a todas las personas y entidades, excluidas ciertas personas asociadas con los demandados, que adquirieron valores de LIGHTSPEED COMMERCE INC. o LIGHTSPEED POS INC. entre el 7 de marzo de 2019 y el 3 de noviembre de 2021 inclusive (colectivamente, la "demanda colectiva" o los "demandantes colectivos").

MONTREAL, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se inició una demanda colectiva contra Lightspeed Commerce Inc., varios de sus directores y funcionarios, y PricewaterhouseCoopers LLP (colectivamente los "demandados") ante el Tribunal Superior de Quebec. Los demandantes alegan que los demandados tergiversaron hechos materiales relacionados con el desempeño financiero de Lightspeed Commerce Inc. en sus presentaciones y declaraciones públicas.

El 25 de noviembre de 2025, el honorable Lukasz Granosik, J.S.C., aprobó el acuerdo de estos procedimientos sin que los acusados admitieran alguna responsabilidad, quienes niegan todas y cada una de las reclamaciones de irregularidades. Este aviso proporciona un resumen del acuerdo y de lo que los demandantes colectivos deben hacer si desean recibir una compensación en virtud del acuerdo.

RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO

Los demandados pagarán 11 millones de dólares canadienses, en un acuerdo completo y final de todas las reclamaciones presentadas en su contra. El tribunal fijó los honorarios de los abogados de la demanda colectiva en un tercio (33,33 %) de esa cantidad, más estipendios e impuestos, que se pagarán como primer cargo sobre el monto del acuerdo. El monto del acuerdo, menos los honorarios y estipendios de los abogados de la demanda colectiva, los gastos del administrador y los impuestos, se distribuirán a la demanda colectiva de forma prorrateada, de acuerdo con el plan de asignación aprobado por el tribunal. El acuerdo de liquidación y el plan de asignación se pueden consultar en https://www.LightspeedSettlement.com.

SE DEBE PRESENTAR LA RECLAMACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN ANTES DEL 4 DE MARZO DE 2026

Cada demandante colectivo debe presentar un formulario de reclamación ya completado antes del 4 de marzo de 2026 para recibir una compensación en virtud del acuerdo. Puede acceder o descargar el formulario de reclamación en https://www.LightspeedSettlement.com. o lo puede obtener llamando al administrador al 1-888-350-7708. Si no envía un formulario de reclamación completo antes del 4 de marzo de 2026, no recibirá ninguna parte del monto neto de la liquidación.

El tribunal nombró a Concilia Services Inc. como administrador del acuerdo para, entre otras cosas: (i) recibir y procesar los formularios de reclamación; (ii) decidir la elegibilidad para la compensación; y (iii) distribuir el monto neto del acuerdo a los demandantes colectivos elegibles. El formulario de reclamación debe enviarse al administrador utilizando el sistema seguro de reclamaciones en línea en https://www.LightspeedSettlement.com. Puede enviar un formulario de reclamación en papel solo si no tiene acceso a Internet. El formulario de reclamación en papel puede enviarse por correo postal o mensajería al administrador a la dirección:

PREGUNTAS

Todas las preguntas relacionadas con el proceso de reclamaciones, el formulario de reclamaciones, la documentación de respaldo o su elegibilidad como demandante colectivo deben dirigirse al administrador Concilia Services Inc. a la dirección:

Otras preguntas pueden dirigirse a:

Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montréal, Québec, H2Y 1N3

Tel: 514.379.1572

Fax: 514.221.4441

[email protected]

PARA MÁS INFORMACIÓN

Puede encontrar más información disponible en https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed. Los documentos principales relacionados con el procedimiento de demanda colectiva están disponibles en Registro de acciones colectivas en https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique (busque por expediente judicial n.º 500-06-001164-215).

AVISO A LAS FIRMAS DE CORRETAJE

Envíe este aviso en inglés y francés por correo electrónico a sus clientes que compraron valores de Lightspeed entre el 7 de marzo de 2019 y el 3 de noviembre de 2021 inclusive, y de quienes tiene una dirección de correo electrónico válida. Si no tiene una dirección de correo electrónico válida de algunos de esos clientes, envíeles este aviso por correo postal, en inglés y francés. Las firmas de corretaje pueden solicitar colectivamente hasta un total de 15.000 dólares para los gastos relacionados con la distribución de este aviso a los miembros de la clase. Si el total de los montos presentados excede los 15.000 dólares, la reclamación de cada firma de corretaje se reducirá sobre una base prorrateada.

Este aviso ha sido aprobado por el tribunal. Las preguntas sobre los asuntos de este aviso NO deben dirigirse al tribunal.

