DFSK entra oficialmente en el mercado egipcio con una línea de vehículos estratégicos

EL CAIRO, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, una marca inteligente de vehículos de nueva energía, celebró su evento de lanzamiento en El Cairo, Egipto, presentando oficialmente su modelo estratégico E5 PLUS junto con dos nuevos productos adicionales para el mercado egipcio. En la noche del evento, las luces iluminaron la silueta de la pirámide, en contraste con el desierto, el cielo estrellado y el paisaje urbano, creando un diálogo sorprendente entre la moderna tecnología inteligente de nuevas energías y la antigua civilización. Este evento marca la primera entrada oficial de DFSK en el mercado egipcio y representa un hito importante en los 20 años de desarrollo internacional de la marca, ya que acelera la transición a gran escala hacia la electrificación y la movilidad inteligente.

20 años de presencia global, la marca sigue evolucionando

Como símbolo perdurable de la civilización egipcia, las pirámides encarnan un profundo legado histórico, que resuena con las dos décadas de expansión global de DFSK y su aspiración original de marca. Desde que entró por primera vez en los mercados extranjeros en 2005, DFSK ha ampliado su presencia en 70 países y regiones, se ha ganado la confianza de 550.000 usuarios y ha establecido una red de más de 1.000 puntos de venta y servicio, sentando una base sólida para su reputación de fiabilidad. En el contexto de la era de la electrificación, el DFSK continúa manteniendo su ADN central de confiabilidad mientras dirige con una mentalidad centrada en el usuario. Impulsada por las nuevas tecnologías energéticas y la innovación, la marca está remodelando la movilidad verde e inteligente.

En el evento de lanzamiento, Vincent Zheng, presidente asociado de seres Overseas BU, declaró: "En asociación con El Tarek Automotive Group, estamos presentando a los consumidores egipcios una nueva generación de vehículos, incluido el E5 PLUS. De cara al futuro, continuaremos aumentando la inversión en I + D, profundizando la integración de la fiabilidad y la inteligencia para construir vehículos de nueva energía de clase mundial, haciendo que los beneficios de la tecnología avanzada sean accesibles para aún más personas en todo el mundo".

Mohamed Tarek Ismail, vicepresidente de El Tarek Automotive Group, distribuidor de DFSK en Egipto, dijo: "Nuestro objetivo no es una expansión rápida, sino un crecimiento sólido y sostenible. No solo vendemos automóviles; construimos relaciones con nuestros clientes, esforzándonos por satisfacer sus necesidades. Nuestro nivel de servicio es el secreto de nuestro éxito continuo ".

Línea de tres vehículos: la tecnología inteligente potencia la movilidad diversificada

Guiado por la Visión 2030 de Egipto, el mercado de vehículos eléctricos del país está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente conciencia ambiental y los incentivos gubernamentales, incluidas las políticas de tarifa cero. Este panorama cambiante del mercado presenta una excelente oportunidad para la nueva estrategia de energía y movilidad inteligente de DFSK.

Como el primer modelo estratégico lanzado después de la renovación de la marca DFSK, el E5 PLUS integra cinco fortalezas principales: diseño, espacio, inteligencia, rendimiento y seguridad. Mientras mantiene una fuerte competitividad de costos, integra tecnologías avanzadas como la interacción de voz inteligente, una cabina cómoda y entretenida y soluciones de gestión de baterías de alta eficiencia, lo que permite a una gama más amplia de usuarios disfrutar de la comodidad de la movilidad eléctrica inteligente.

Impulsado por nuevas energías, tanto el E5 PLUS como el E5 ofrecen una movilidad electrificada práctica y versátil, con el sistema híbrido súper eléctrico seres y capacidades de largo alcance. Simultáneamente, también se presentará el modelo 600 alimentado por combustible. Con su cabina cómoda y espaciosa para todos los escenarios, su robusto rendimiento de conducción y sus completas funciones de seguridad, satisface las diversas necesidades de movilidad de los usuarios en múltiples escenarios.

Creación de un ecosistema centrado en los socios para un crecimiento compartido

El exitoso lanzamiento de DFSK en Egipto marca un movimiento fundamental en su estrategia global de revitalización de la marca. Más allá de la introducción de nuevos productos, refleja el compromiso a largo plazo de la empresa de construir un ecosistema centrado en el usuario que crezca junto con sus socios. A través de una plataforma compartida a nivel mundial, DFSK escucha activamente las voces de los clientes y aprovecha los conocimientos del mercado para impulsar la iteración y evolución continua del producto. Mientras tanto, DFSK proporciona herramientas digitales y soporte sistemático a más de 1000 puntos de venta en todo el mundo, trabajando mano a mano para construir una red de servicios eficiente y profesional. En el futuro, DFSK aumentará aún más la inversión en tres áreas clave: capacitación, herramientas digitales y soporte de marketing regional, incluidos programas regulares centrados en el conocimiento de nuevos productos energéticos y la capacitación en servicio posventa, trabajando mano a mano para construir una red de servicios eficiente y profesional.

Con innovación continua, productos cada vez más fiables e inteligentes y un modelo de asociación más colaborativo, DFSK trabajará en estrecha colaboración con los usuarios y socios locales para dar forma a un futuro de movilidad más sostenible e inteligente.

