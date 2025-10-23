DFSK celebra 20 años de expansión mundial con E5 PLUS, el primer modelo estratégico de energía nueva en el extranjero, que sale de la línea de producción

CHONGQING, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 22 de octubre de 2025, en la planta de Chongqing seres Shuangfu, el primer modelo estratégico de energía nueva en el extranjero de DFSK, el E5 PLUS, salió oficialmente de la línea de producción. Este momento histórico se presenció en todo el mundo a través de una transmisión en vivo en línea. Como producto estrella que marca la transición de la marca a la nueva energía y la tecnología inteligente, el lanzamiento del E5 PLUS no solo significa un nuevo punto de partida en los 20 años de viaje de DFSK al extranjero, sino que también responde a la demanda de movilidad ecológica de los usuarios globales. Este modelo pronto se lanzará en Egipto y Ecuador, donde se anunciarán detalles sobre sus funciones inteligentes, precios asequibles y varios beneficios para los usuarios.

Primera ceremonia de cierre de línea E5 PLUS

Como marca del SERES Group seres, DFSK ha estado profundamente involucrada en los mercados extranjeros durante 20 años, extendiendo su alcance a más de 70 países y regiones con exportaciones acumuladas que superan los 500.000 vehículos. En múltiples mercados, incluidos Sudamérica y el sudeste asiático, ocupa el primer lugar entre las marcas chinas en participación de exportación. DFSK ingresó por primera vez al mercado extranjero en 2005 con vehículos comerciales, convirtiéndose en una herramienta confiable para pequeños y medianos empresarios de todo el mundo. En 2016, se expandió al segmento de vehículos de pasajeros, introduciendo modelos que satisfacían las necesidades de alto costo-rendimiento de las familias sudamericanas. En 2018, se aventuró en el nuevo mercado de la energía, iterando constantemente productos basados en las demandas de los usuarios. Hoy, en medio de la transición acelerada a la nueva energía y la tecnología inteligente, DFSK está pasando de ser un "exportador tradicional de vehículos de combustible" a una "marca automotriz inteligente ecológica". DFSK se compromete a liderar la transformación ecológica a través del avance tecnológico y el futuro sostenible, proporcionando a los consumidores globales soluciones de movilidad ecológica para el día a día.

Como SUV de tamaño mediano bajo la marca DFSK, el nuevo E5 PLUS se posiciona como un "Reliable Life Partner SUV". Integra el gen "PLUS" en cada detalle del producto a través de una optimización precisa adaptada a los escenarios diarios de los usuarios, redefiniendo el valor de un SUV familiar de nueva energía con cinco características "PLUS". MÁS estético: el diseño interior y exterior presenta un estilo minimalista pero premium, lo que mejora su sofisticación visual. Espacio PLUS: Con una relación de ocupación ultra alta del 66,4 % y una distancia entre ejes de 2785 mm, el espacio interior efectivo alcanza hasta 3162 mm. Ofrece asientos flexibles para 1-7 pasajeros, lo que proporciona una experiencia lujosa y espaciosa para viajes familiares. Rendimiento PLUS: Equipado con un tren motriz híbrido enchufable y el sistema híbrido súper eléctrico seres, ofrece una gran potencia, una aceleración rápida y un rendimiento de frenado estable y confiable. Seguridad ADICIONAL: el sistema de gestión de baterías (BMS) garantiza la seguridad de las baterías en tiempo real. Complementado con 6 bolsas de aire, un chasis transparente de 540° y 5 funciones de seguridad activa, ofrece seguridad en todos los dominios, proporcionando protecciones de seguridad tanto activas como pasivas para cada viaje. MÁS inteligente: con un sistema de infoentretenimiento inteligente de desarrollo propio, es compatible con el reconocimiento de voz multizona, lo que permite comandos de voz interactivos sin esfuerzo en toda la cabina.

DFSK empodera a las personas comunes a través de la tecnología inteligente accesible para convertirse en héroes cotidianos. Desde empleados ordinarios que buscan mejorar la calidad de sus desplazamientos, hasta propietarios de pequeñas empresas conscientes del presupuesto, desde profesionales orientados a la carrera que avanzan en la vida, hasta proveedores familiares dedicados a sus seres queridos, el E5 PLUS satisface las necesidades de diferentes personas con un consumo de combustible ultrabajo, un diseño refinado y un interior espacioso que equilibra la estética y la practicidad. Estos "héroes cotidianos", que se esfuerzan incansablemente por crear una vida mejor, siempre han sido el grupo central al que DFSK ha acompañado durante los últimos 20 años. Como declaró el Sr. Joe Zhou, vicepresidente de DFSK: "Veinte años marcan un nuevo punto de partida. En el futuro, nos mantendremos fieles a nuestro compromiso original con la calidad confiable y acompañaremos a cada persona común que vive la vida con seriedad con tecnología accesible y productos ecológicos ".

Desde centrarse en el combustible hasta las nuevas energías, y desde buscar la durabilidad hasta comprender las necesidades de los clientes, el lanzamiento del E5 PLUS no solo marca la aceleración de la transición de DFSK a las nuevas energías, sino que también encarna la visión de la marca de que "DFSK se compromete a hacer que la tecnología beneficie a todos, mejorando vidas a través de la movilidad verde". Con los próximos lanzamientos en Egipto y Ecuador, DFSK está preparada para fortalecer aún más su posición en los mercados de Sudamérica y África del Norte, inyectando un nuevo impulso a la movilidad verde global.

