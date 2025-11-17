DFSK E5 PLUS hace un debut histórico en Ecuador, siendo pionero en un nuevo viaje en el mercado latinoamericano

QUITO, Ecuador, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, la marca subsidiaria de NEV bajo el SERES Group seres, anunció hoy su lanzamiento oficial del SUV eléctrico híbrido enchufable mediano E5 PLUS en el mercado ecuatoriano a través de una asociación estratégica con Automekano, una empresa automotriz líder en Ecuador. Este lanzamiento mundial marca un paso fundamental en el despliegue estratégico de DFSK en América Latina.

La solución híbrida integral redefine la experiencia de conducción en condiciones de carretera complejas

El modelo E5 PLUS ha superado con éxito las pruebas especializadas de gran altitud realizadas en Ecuador. Durante las pruebas de conducción el día del lanzamiento, el modelo demostró una capacidad de adaptación total a las condiciones complejas y diversas de la carretera, desde las carreteras urbanas pavimentadas hasta los terrenos de gran altitud y montañosos sin pavimentar.

El E5 PLUS está equipado con el sistema híbrido súper eléctrico seres, que ofrece una salida de potencia robusta y estable incluso en áreas de gran altitud, lo que permite al vehículo abordar carreteras de montaña empinadas con facilidad. Sus amortiguadores de amortiguación selectiva de frecuencia (FSD) ajustan automáticamente la fuerza de amortiguación en respuesta a las ondulaciones de la superficie de la carretera, lo que garantiza una conducción cómoda y suave incluso en carreteras de grava accidentadas.

El E5 PLUS está equipado con una vista panorámica de 360° y una función de chasis transparente. Estas características proporcionan una visión clara y completa de los alrededores del vehículo y el área debajo del chasis, lo que mejora significativamente la seguridad y la confianza en la conducción en curvas montañosas y estrechas y en condiciones complejas. Además, el vehículo está equipado con 2 radares de onda milimétrica, 6 radares ultrasónicos y 5 cámaras HD, 13 sensores de percepción de alto rendimiento en total, para ofrecer una visión precisa de las condiciones de la carretera en tiempo real. Esto forma una base sólida para la seguridad en el viaje y una experiencia de conducción inteligente, proporcionando asistencia integral en escenarios complejos, como curvas estrechas.

Plan de desarrollo sostenible global de DFSK: impulsado por la "nueva energía inteligente"

El lanzamiento del E5 PLUS marca un hito fundamental para DFSK en su transformación de un exportador de productos a una marca inteligente y de nueva energía mejorada.

Desde que se convirtió en la primera marca en introducir la tecnología híbrida enchufable en Ecuador en agosto de 2024, la serie DFSK E5 se ha ganado la confianza y el reconocimiento generalizados de los consumidores locales, anclados en su calidad y rendimiento confiables. Las cifras recientes confirmaron que la serie aseguró la séptima posición en ventas acumuladas dentro del mercado de vehículos híbridos de Ecuador para el período de enero a octubre de 2025, logrando una participación de mercado del 3.9 %.

La introducción del E5 PLUS no solo enriquece la línea de productos, sino que también encarna el enfoque estratégico de la marca: a través de características tecnológicas más inteligentes como el Sistema Súper Híbrido seres, la cabina inteligente, el chasis inteligente y las optimizaciones adaptadas a las necesidades locales, DFSK está actualizando de manera integral su imagen de marca y se esfuerza por convertirse en el socio preferido de los consumidores ecuatorianos en la nueva era energética.

Santiago Vásconez, director general de Automekano, declaró: "La llegada del E5 PLUS representa un compromiso con el futuro y la práctica de una movilidad más limpia y más consciente del medio ambiente. Esto encarna nuestra inquebrantable dedicación al Ecuador, a nuestros clientes y al desarrollo tecnológico de la región ".

DFSK defiende constantemente la propuesta de marca de "Empoderar a las personas comunes a través de tecnología inteligente accesible para que se conviertan en héroes cotidianos". De cara al futuro, DFSK se expandirá a otros mercados extranjeros, incluido Egipto, para fortalecer su presencia en el mercado global. DFSK se esfuerza por unir fuerzas con los clientes de todo el mundo para conducir para mejorar.

