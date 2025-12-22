DFSK fait officiellement son entrée sur le marché égyptien avec une gamme de véhicules stratégiques

Ce lancement marque la transition continue de la marque vers une nouvelle mobilité énergétique intelligente.

LE CAIRE, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, une marque de véhicules intelligents à énergie nouvelle, a tenu son événement de lancement au Caire, en Égypte, présentant officiellement son modèle stratégique E5 PLUS ainsi que deux nouveaux produits supplémentaires sur le marché égyptien. La nuit de l'événement, des lumières ont illuminé la silhouette de la pyramide, avec pour toile de fond le désert, le ciel étoilé et le paysage urbain, créant ainsi un dialogue saisissant entre les nouvelles technologies énergétiques modernes et intelligentes et la civilisation ancienne. Cet événement marque la première entrée officielle de DFSK sur le marché égyptien et représente une étape importante dans les 20 ans de développement international de la marque, qui accélère sa transition à grande échelle vers l'électrification et la mobilité intelligente.

DFSK, an intelligent new energy vehicle brand, held its launch event in Cairo, Egypt, officially introducing its strategic model E5 PLUS alongside two additional new products to the Egyptian market Vincent Zheng, Associate President of SERES Overseas BU E5 PLUS

20 ans d'empreinte mondiale, la marque continue d'évoluer

Symbole immuable de la civilisation égyptienne, les pyramides incarnent un héritage historique profond, qui résonne avec les deux décennies d'expansion mondiale de DFSK et avec l'aspiration initiale de la marque. Depuis son entrée sur les marchés étrangers en 2005, DFSK a étendu sa présence dans 70 pays et régions, gagné la confiance de 550 000 utilisateurs et établi un réseau de plus de 1 000 points de vente et de service, jetant ainsi les bases solides de sa réputation de fiabilité. À l'ère de l'électrification, le DFSK continue de maintenir son ADN de fiabilité tout en adoptant une attitude centrée sur l'utilisateur. Stimulée par les nouvelles technologies énergétiques et l'innovation, la marque redéfinit la mobilité verte et intelligente.

Lors du lancement, Vincent Zheng, président associé de SERES Overseas BU, a déclaré : "En partenariat avec El Tarek Automotive Group, nous présentons aux consommateurs égyptiens une nouvelle génération de véhicules, dont le E5 PLUS. À l'avenir, nous continuerons à augmenter nos investissements en R&D, à approfondir l'intégration de la fiabilité et de l'intelligence pour construire des véhicules à énergie nouvelle de classe mondiale, rendant ainsi les avantages de la technologie avancée accessibles à un nombre encore plus grand de personnes dans le monde".

Mohamed Tarek Ismail, vice-président d'El Tarek Automotive Group, le distributeur égyptien de DFSK, a déclaré : "Notre objectif n'est pas une expansion rapide, mais plutôt une croissance saine et durable. Nous ne nous contentons pas de vendre des voitures, nous établissons des relations avec nos clients et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins. Notre niveau de service est le secret de notre succès continu".

Gamme de trois véhicules : La technologie intelligente au service d'une mobilité diversifiée

Guidé par la Vision 2030 de l'Égypte, le marché des véhicules électriques du pays connaît une croissance rapide, stimulée par une sensibilisation accrue à l'environnement et par les incitations gouvernementales, notamment les politiques de tarifs zéro. Ce paysage de marché en évolution offre une opportunité de choix pour la stratégie de la DFSK en matière d'énergie nouvelle et de mobilité intelligente.

Premier modèle stratégique lancé à la suite du renouvellement de la marque DFSK, le E5 PLUS intègre cinq points forts : le design, l'espace, l'intelligence, la performance et la sécurité. Tout en maintenant une forte compétitivité en termes de coûts, il intègre des technologies avancées telles que l'interaction vocale intelligente, un poste de pilotage confortable et divertissant, et des solutions de gestion de la batterie à haut rendement, permettant à un plus grand nombre d'utilisateurs de profiter de la commodité de la mobilité électrique intelligente.

Alimentés par une nouvelle énergie, les modèles E5 PLUS et E5 offrent tous deux une mobilité électrifiée pratique et polyvalente, grâce à leur système hybride super électrique SERES et à leurs capacités d'autonomie. Simultanément, le modèle 600 à carburant sera également introduit. Avec son habitacle confortable et spacieux, ses performances de conduite robustes et ses fonctions de sécurité complètes, il répond aux divers besoins de mobilité des utilisateurs dans de multiples scénarios.

Construire un écosystème centré sur les partenaires pour une croissance partagée

Le lancement réussi de DFSK en Égypte marque un tournant dans sa stratégie de revitalisation de la marque au niveau mondial. Au-delà de l'introduction de nouveaux produits, elle reflète l'engagement à long terme de l'entreprise à construire un écosystème centré sur l'utilisateur qui se développe avec ses partenaires. Grâce à une plateforme partagée à l'échelle mondiale, DFSK écoute activement la voix des clients et exploite les connaissances du marché pour faire évoluer les produits en permanence. Parallèlement, DFSK fournit des outils numériques et un soutien systématique à plus de 1 000 points de vente dans le monde, travaillant main dans la main pour construire un réseau de services efficace et professionnel. À l'avenir, DFSK augmentera encore ses investissements dans trois domaines clés - la formation, les outils numériques et le soutien marketing régional - y compris des programmes réguliers axés sur la connaissance des nouveaux produits énergétiques et la formation au service après-vente, en travaillant main dans la main pour construire un réseau de service efficace et professionnel.

Grâce à une innovation continue, à des produits de plus en plus fiables et intelligents et à un modèle de partenariat plus collaboratif, DFSK travaillera en étroite collaboration avec les utilisateurs et les partenaires locaux pour façonner un avenir de mobilité plus durable et plus intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850135/DFSK_intelligent_energy_vehicle_brand_held_launch_event_Cairo_Egypt.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850136/Vincent_Zheng_Associate_President_SERES_Overseas_BU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850137/E5_PLUS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg