Dos destacados estrategas en inteligencia empresarial y propiedad intelectual de patentes se unen a Ocean Tomo, parte de J.S. Held

JERICHO, Nueva York, 9 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La empresa de consultoría global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformación, se une a Ocean Tomo, parte de J.S. Held, para recibir a Timothy D. Dorney, doctor en filosofía. y Sam Wiley al grupo de consultoría de propiedad intelectual (IP, por sus siglas en inglés) más completo de la industria. Los expertos codirigen el equipo de Servicios especializados de la empresa, que combina la excelencia técnica, la experiencia en patentes y la perspicacia empresarial para asociarse con grupos corporativos internos de propiedad intelectual, asesores externos e instituciones financieras para profundizar en sistemas complejos.

Ocean Tomo, parte de J.S. Held, recibe a Timothy Dorney y Sam Wiley como directores generales. El Dr. Timothy Dorney, con más de 35 años de experiencia como inventor, agente de patentes y profesional de licencias, será el responsable técnico de los servicios especializados de propiedad intelectual. Sam Wiley aporta a la empresa más de 20 años de experiencia en propiedad intelectual e innovación y se desempeñará como responsable de inteligencia empresarial estratégica para servicios especializados de propiedad intelectual.

El Dr. Timothy D. Dorney, doctor en filosofía, el nuevo líder técnico de servicios especializados, se basa en 35 años de experiencia como inventor, agente de patentes y profesional de licencias. Su experiencia incluye la defensa y afirmación de patentes en campos técnicos, como la memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM, por sus siglas en inglés) y memoria no volátil, circuitos analógicos, sensores de imagen, pantallas digitales, arquitectura de microprocesadores, diseño de sistemas informáticos, transacciones por Internet, incluidos carritos de compras, y procesamiento digital de señales (DSP, por sus siglas en inglés).

El Dr. Dorney ha realizado extensas revisiones técnicas de patentes, consultando sobre los aspectos técnicos de la aplicación de los derechos de patente. Supervisó actividades de concesión de licencias de patentes y litigios, identificó infracciones, diseñó y ejecutó pruebas para demostrar infracciones, creó cuadros de reclamos, presentó conclusiones y negoció acuerdos. Su trabajo abarca América del Norte, Europa y la región de Asia Pacífico.

Como agente de patentes, preparó más de 100 solicitudes de patentes y respondió a las acciones nacionales e internacionales de la oficina correspondiente. Participó en aproximadamente 20 revisiones entre partes y ha procesado reexámenes ex parte y reemitido solicitudes de patentes. El Dr. Dorney comenzó su carrera en Texas Instruments, donde su trabajo se centró en el diseño de productos de memoria, el diseño de DRAM específicas para aplicaciones y el desarrollo de RAM de video.

El Dr. Dorney es un inventor distinguido en 10 patentes. Presentó su investigación a nivel internacional, incluso en la Sociedad Internacional de Ingeniería Óptica, el Taller Internacional de Terahertz, las Actas de la Conferencia de la Reunión Anual del IEEE/LEO y la Conferencia Internacional sobre Procesamiento de Imágenes. Es autor de artículos de revistas arbitradas para el International Journal of High-Speed Electronics & Systems, el Journal of the Optical Society of America y Optics Letters, entre otros.

Sam Wiley, nuevo líder de inteligencia empresarial estratégica para servicios especializados, es un experto en propiedad intelectual e innovación reconocido en todo el mundo, conocido por su liderazgo en la elaboración de estrategias y el avance del liderazgo intelectual en el campo de la propiedad intelectual. Una voz de confianza en la industria y un veterano de Silicon Valley, es un orador y colaborador codiciado que se destaca por convertir desafíos complejos de propiedad intelectual e innovación en oportunidades estratégicas.

Sam desempeñó funciones clave en organizaciones líderes a lo largo de su carrera, incluida la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), CPA Global y, más recientemente, LOT Network. Su experiencia abarca industrias y regiones, y se basa en una formación multidisciplinaria en tecnología, derecho y negocios. Designado para la estrategia 300 de IAM, Sam forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Ejecutivos de Licencias (LES) de EE. UU. y Canadá, la Junta Directiva del Capítulo de LES de Silicon Valley y es instructor de la Asociación para la Valoración de la Gestión y Valoración de Intangibles (AMAVI).

Sam comenzó su carrera de propiedad intelectual en la USPTO, donde se desempeñó como examinador de patentes para artes eléctricas y de software, por lo que desarrolló una comprensión especializada de la ley de patentes de EE. UU. y el ecosistema de enjuiciamiento de patentes. Más tarde se unió a una firma de consultoría de propiedad intelectual donde fue responsable del análisis econométrico y el desarrollo de informes de expertos. Sam, uno de los primeros en adoptar y abogar por la inteligencia de patentes, gestionó proyectos relacionados con la propiedad intelectual en varias áreas de práctica, incluidos litigios, licencias y fusiones y adquisiciones. Ha prestado testimonio en tribunales federales y estatales sobre asuntos de propiedad intelectual.

En Innography y posteriormente después de la adquisición, en CPA Global, la experiencia de Sam se centró en la inteligencia de propiedad intelectual como un experto en materia y soluciones que asesora a los clientes a lo largo del ciclo de vida de la propiedad intelectual, incluido el enjuiciamiento, el desarrollo de carteras y el mantenimiento, la concesión de licencias y la monetización, con un enfoque en el aprovechamiento de la inteligencia y el análisis de propiedad intelectual para apoyar la toma de decisiones empresariales.

Más recientemente, Sam se desempeñó como ejecutivo en LOT Network, donde dirigió iniciativas de inteligencia de patentes para ofrecer información procesable a los miembros y posibles miembros. También encabezó programas de liderazgo intelectual para avanzar en la misión de la Red LOT y cultivó alianzas estratégicas con partes interesadas influyentes en todo el ecosistema de propiedad intelectual.

Estos dos expertos se unen a un equipo multidisciplinario de expertos multidimensionales: contadores, financistas, científicos, abogados e ingenieros. El equipo proporciona una variedad líder en servicios financieros y técnicos relacionados con activos intangibles. Estos servicios fueron desarrollados a partir de más de tres décadas de experiencia en la valoración de la propiedad intelectual en los foros más rigurosos: tribunales estatales, federales e internacionales, expertos financieros, de mercado y técnicos comprenden el valor contributivo de las invenciones, los conocimientos, las marcas y los derechos de autor patentados que mantienen todas las empresas.

"Agradecemos que Tim y Sam ahora sean parte del equipo de Ocean Tomo, lo que mejorará nuestro alcance de experiencia y capacidad para proporcionar una solución de servicio completo en asuntos de propiedad intelectual", compartió el cofundador y director general sénior de Ocean Tomo, James E. Malackowski, contador público, CLP.

El equipo de Ocean Tomo se especializa en comprender y aprovechar la PI con ofertas que incluyen el testimonio de expertos financieros, la valoración de la propiedad intelectual, la consultoría estratégica, la inteligencia empresarial, el soporte técnico, el asesoramiento de inversiones, la consultoría de gestión de la innovación y el corretaje de transacciones.

Como parte de J.S. Held, Ocean Tomo trabaja junto a más de 1.500 profesionales en todo el mundo y ayuda a clientes (corporaciones, bufetes de abogados, aseguradoras, gobiernos e inversores institucionales) en asuntos técnicos, científicos y financieros complejos en todos los activos y valores en riesgo.

Tim Dorney y Sam Wiley ahora forman parte de los expertos dedicados y emprendedores que ayudan a transformar J.S. Held. Explore nuestra historia y celebre este hito trascendental, nuestra celebración "50 Forward" (50 y más), con nosotros en jsheld.com.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una consultora global que combina conocimientos técnicos, científicos, financieros y estratégicos para asesorar a clientes que buscan obtener valor y mitigar riesgos. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales empresas de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de EE. UU.) y el 65 % de las empresas de Fortune 100.

Acerca de Ocean Tomo

Ocean Tomo, parte de J.S. Held, proporciona Opinión de Expertos, Consultoría de Gestión, Asesoramiento y Servicios Especializados centrados en asuntos relacionados con la propiedad intelectual (IP) y otros activos intangibles. Las ofertas de práctica abordan cálculos y testimonios de daños económicos; estrategia de licencias comerciales e interpretación de contratos; inteligencia comercial centrada en patentes; estrategia de desarrollo de carteras; apoyo a litigios; medidas razonables de secretos comerciales; valoración de activos y negocios; consultoría de estrategia y gestión de riesgos; asesoramiento de fusiones y adquisiciones; colocación privada de deuda y capital; y corretaje de propiedad intelectual.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, razón social Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC u Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

Contacto para la prensa

Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 786 833 4864, [email protected], JSHeld.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=a0TT7uZRH-U

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774904/Ocean_Tomo_JS_Held_Logo.jpg

FUENTE Ocean Tomo, LLC, a part of J.S. Held