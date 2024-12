Twee vooraanstaande Patent Business Intelligence & Intellectual Property Strategists sluiten zich aan bij Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held

JERICHO, N.Y., 9 december 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, sluit zich aan bij Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held, om Timothy D. Dorney, Ph.DDD. en Sam Wiley te verwelkomen in de meest uitgebreide adviesgroep op het gebied van intellectuele eigendom (IE) in de branche. De experts staan aan het hoofd van het Specialty Services team, dat technische uitmuntendheid, octrooi-expertise en zakelijk inzicht combineert om in samenwerking met interne IE-groepen, externe adviseurs en financiële instellingen in complexe systemen te duiken.

Ocean Tomo, a part of J.S. Held, welcomes Timothy Dorney and Sam Wiley as Managing Directors. Dr. Timothy Dorney will serve as the Technical Lead for IP Specialty Services, leveraging over 35 years of experience as an inventor, patent agent, and licensing professional. Sam Wiley brings over 20 years of IP and innovation experience to the firm and will serve as the Strategic Business Intelligence Lead for IP Specialty Services.

Dr. Timothy D. Dorney, Ph.DDD., de nieuwe Technical lead voor Specialty Services, put uit 35 jaar ervaring als uitvinder, octrooigemachtigde en licentieprofessional. Zijn expertise omvat het verdedigen en doen gelden van octrooien op technische gebieden, waaronder DRAM en niet-vluchtig geheugen, analoge schakelingen, beeldsensoren, digitale beeldschermen, microprocessorarchitectuur, computersysteemontwerp, internettransacties, zoals winkelwagentjes, en digitale signaalverwerking (DSP).

Dr. Dorney heeft uitgebreide technische beoordelingen van octrooien uitgevoerd en advies gegeven over de technische aspecten van het afdwingen van octrooirechten. Hij heeft toezicht gehouden op octrooilicentie- en procesvoeringsactiviteiten, inbreuk in kaart gebracht, tests ontworpen en uitgevoerd om inbreuk aan te tonen, claimdiagrammen gemaakt, bevindingen gepresenteerd en onderhandeld over schikkingen. Zijn werk strekt zich uit over Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific.

Als octrooigemachtigde heeft hij meer dan 100 octrooiaanvragen voorbereid en gereageerd op nationale en internationale Office Actions. Hij is betrokken geweest bij ongeveer 20 Inter Partes Reviews en heeft ex parte heronderzoeken en de procesvoering voor herindiening van octrooiaanvragen begeleid. Dr. Dorney begon zijn carrière bij Texas Instruments, waar zijn werk zich richtte op het ontwerp van geheugenproducten, toepassingsspecifiek DRAM-ontwerp en de ontwikkeling van video-RAM.

Dr. Dorney wordt als uitvinder op 10 octrooien vermeld. Hij heeft zijn onderzoek internationaal gepresenteerd, onder andere bij The International Society for Optical Engineering, The International Terahertz Workshop, de IEEE/LEOS Annual Meeting Conference Proceedings en de International Conference on Image Processing. Hij is auteur van gerenommeerde tijdschriftartikelen voor onder andere het International Journal of High-Speed Electronics & Systems, het Journal of the Optical Society of America en Optics Letters.

Sam Wiley, de nieuwe Strategic Business Intelligence lead voor Specialty Services, is een wereldwijd geprezen expert op het gebied van intellectuele eigendom en innovatie die bekend staat om zijn leiderschap in het ontwikkelen van strategieën en het bevorderen van thought leadership op het gebied van intellectuele eigendom. Hij is een vertrouwde stem in de sector en een veteraan uit Silicon Valley. Sam is een veelgevraagd spreker en gewaardeerd voor zijn bijdragen aan het omzetten van complexe IE- en innovatie-uitdagingen in strategische kansen.

Sam heeft gedurende zijn carrière sleutelposities bekleed bij toonaangevende organisaties, waaronder het United States Patent and Trademark Office (USPTO), CPA Global en recentelijk, LOT Network. Zijn expertise strekt zich uit over verschillende sectoren en regio's en is gebaseerd op een multidisciplinaire achtergrond in technologie, recht en bedrijfsleven. Sam is opgenomen in de IAM Strategy 300, zit in de raad van bestuur van de Licensing Executives Society (LES) USA & Canada en in de raad van bestuur van de LES Silicon Valley Chapter. Hij is instructeur bij de Association for the Valuation for the Management and Valuation of Intangibles (AMAVI).

Sam begon zijn IE-carrière bij het USPTO, waar hij werkte als octrooionderzoeker voor elektrische en softwarekunsten en zich specialiseerde in de Amerikaanse octrooiwetgeving en het ecosysteem van octrooiprocesvoering. Later werkte hij voor een adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom waar hij verantwoordelijk was voor econometrische analyses en de opmaak van deskundigenrapporten. Sam is een vroege adopter en pleitbezorger voor patent intelligence. Hij beheerde IE-gerelateerde projecten in verschillende praktijkgebieden, waaronder procesvoering, licenties en fusies en overnames. Hij heeft in federale en staatsrechtbanken getuigd in IE-zaken.

Bij Innography en later, na de overname, bij CPA Global, richtte Sam's expertise zich op IP intelligence als materiedeskundige en oplossingsdeskundige. Hij adviseerde klanten over de hele IE-levenscyclus, waaronder procesvoering, portfolio-ontwikkeling en -onderhoud, licentiëring en monetisatie, met een focus op het gebruik van IP intelligence en analytics om zakelijke besluitvorming te ondersteunen.

Meest recentelijk werkte Sam als leidinggevende bij LOT Network, waar hij initiatieven leidde op het gebied van octrooi-informatie en bruikbare inzichten aan leden en potentiële leden leverde. Hij leidde ook thought leadership-programma's om de missie van LOT Network te bevorderen en cultiveerde strategische partnerschappen met invloedrijke belanghebbenden in het IE-ecosysteem.

Deze twee experts voegen zich bij een multidisciplinair team van multidimensionale experts, zoals accountants, financiers, wetenschappers, advocaten en ingenieurs. Het team biedt een toonaangevende reeks financiële en technische diensten met betrekking tot immateriële activa. Deze zijn gebaseerd op ruim drie decennia ervaring in het waarderen van IE in de meest rigoureuze omgevingen: staats-, federale en internationale rechtbanken, financiële, markt- en technische experts begrijpen de toegevoegde waarde van geoctroieerde uitvindingen, knowhow, merken en auteursrechten die in elk bedrijf aanwezig zijn.

"We zijn dankbaar dat Tim en Sam nu deel uitmaken van het Ocean Tomo-team. Met hen kunnen wij onze ervaring en ons vermogen om een full-service oplossing te bieden voor IE-aangelegenheden nog verder uitbreiden," aldus James E. Malackowski, CPA, CLP, medeoprichter en Senior Managing Director van Ocean Tomo.

Het Ocean Tomo-team is gespecialiseerd in het begrijpen en benutten van IE met een aanbod dat financiële expertgetuigenissen, IP-waardering, strategieconsulting, business intelligence, technische ondersteuning, investeringsadvies, innovatiemanagementconsulting en transactiebemiddeling omvat.

Als onderdeel van J.S. Held, werkt Ocean Tomo wereldwijd samen met meer dan 1.500 professionals die klanten zoals bedrijven, advocatenkantoren, verzekeraars, overheden en institutionele beleggers advies verlenen op het gebied van complexe technische, wetenschappelijke en financiële zaken voor alle activa en risicowaarden.

Tim Dorney en Sam Wiley maken nu deel uit van de toegewijde en ondernemende experts die J.S. Held helpen transformeren. Verken ons verhaal, en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward viering, met ons op jsheld.com.

