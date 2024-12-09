兩位頂尖專利商業情報及知識產權戰略專家加入 J.S. Held 旗下 Ocean Tomo

紐約州傑里科2024年12月9日 /美通社/ -- 全球諮詢公司 J.S. Held 欣然慶祝其 50 年的變革歷程，並歡迎 Timothy D. Dorney 博士和 Sam Wiley 加入 J.S. Held 旗下 Ocean Tomo，成為業界最全面的知識產權 (IP) 諮詢團隊的一員。兩位專家將共同領導該公司的專業服務團隊。該團隊結合卓越的技術、專利專業知識及商業情報，與企業內部知識產權團隊、外部法律顧問和金融機構合作，深入研究複雜的系統。

Timothy D. Dorney 博士作為專業服務業務的新任技術主管，在技術領域擁有 35 年的豐富經驗，曾擔任發明家、專利代理人和許可專業人士。他的專長包括：捍衛和主張 DRAM 和非易失性存儲器、模擬電路、圖像傳感器、數字顯示器、微處理器架構、計算機系統設計、包括購物車在內的互聯網交易以及數字信號處理 (DSP) 等技術領域的專利。

J.S. Held 旗下 Ocean Tomo 歡迎 Timothy Dorney 和 Sam Wiley 擔任董事總經理。 Timothy Dorney 博士將擔任知識產權專業服務的技術主管，他擁有超過 35 年的發明家、專利代理人和許可專業人士經驗。 Sam Wiley 則為公司帶來了超過 20 年的知識產權和創新經驗，他將擔任知識產權專業服務業務的戰略商業情報主管。

Dorney 博士曾進行大量專利技術審查，並就專利權執行提供技術諮詢。他也積極參與專利許可和訴訟業務，識別侵權行為、設計和執行測試以證明侵權、創建索賠表、提交調查結果以及談判和解。他的工作足跡遍及北美、歐洲及亞太地區。

此外，Dorney 博士作為專利代理人，曾準備超過 100 份專利申請，並回應國家和國際官方意見。他參與了約 20 項多方複審，並處理單方複審和專利申請的重新發佈的案例。Dorney 博士的職業生涯始於 Texas Instruments，專注於存儲器產品設計、特定應用 DRAM 設計和視頻 RAM 開發。

Dorney 博士是 10 項專利的發明人。他在國際會議上發表了研究成果，包括國際光學工程學會、國際太赫茲研討會、IEEE/LEOS 年會會議論文集和國際圖像處理大會。他也為《國際高速電子與系統雜誌》、《美國光學學會雜誌》和《光學快報》等期刊撰寫了經同行評審的學術文章。

Sam Wiley 是一位全球公認的知識產權和創新專家，他將擔任專業服務的新任戰略商業情報主管。Wiley 以其在制定戰略和推進知識產權領域思想領導力方面的領導才能而聞名。作為備受業界信賴的矽谷資深人士，Wiley 是一位備受追捧的演講者和撰稿人，他擅長將複雜的知識產權和創新挑戰轉化為戰略機遇。

Sam 在其職業生涯中曾在多家領先機構擔任要職，包括美國專利商標局 (USPTO)、CPA Global，以及近年任職的 LOT Network。憑藉其在技術、法律和商業方面的多學科背景，Sam 的專業知識涵蓋各個行業和地區。他被提名 IAM Strategy 300 強，擔任了美國和加拿大授權主管學會 (LES) 董事會成員、LES 矽谷分會董事會成員，以及無形資產管理和評估協會 (AMAVI) 的講師。

Sam 的知識產權職業生涯始於 USPTO，擔任電氣和軟件領域的專利審查員，期間形成了對美國專利法和專利審查生態系統的專業了解。之後，他加入一家知識產權諮詢公司，負責計量經濟分析和專家報告撰寫。作為專利情報的早期採用者和倡導者，Sam 曾在訴訟、許可和併購等多個業務實踐領域管理知識產權相關項目，並曾在聯邦和州法院就知識產權事務提供證詞。

在 Innography 以及在其被 CPA Global 收購後的任職期間，Sam 的專業知識側重於知識產權情報，其作為專業顧問和解決方案專家，為客戶提供涵蓋整個知識產權生命週期的諮詢服務，包括專利申請、組合開發和維護、許可和貨幣化，尤其專注於利用知識產權情報和分析來支持商業決策。

近年，Sam 擔任 LOT Network 的高管，領導專利情報計劃，為會員和潛在會員提供具體可行的見解。他還帶頭推動思想領導力計劃以推進 LOT Network 的使命，並與整個知識產權生態系統中有影響力的利益相關者建立戰略合作夥伴關係。

這兩位專家加入了一個由會計師、金融家、科學家、律師和工程師等多學科、多維度專家組成的團隊。該團隊提供一系列與無形資產相關的領先金融和技術服務。該團隊擁有超過三十年的經驗，尤其擅長在州、聯邦和國際法院等嚴格的環境下對知識產權進行估值。團隊成員均是金融、市場和技術方面的專家，了解專利發明、專有技術、品牌和版權對企業的貢獻價值。

Ocean Tomo 聯合創辦人兼高級行銷總監 James E. Malackowski, CPA, CLP 分享道：「我們很高興 Tim 和 Sam 現在加入 Ocean Tomo 團隊，他們的加入將拓展我們的經驗範圍，提升我們在知識產權事務上提供全方位解決方案的能力。」

Ocean Tomo 團隊專注於理解和利用知識產權，提供的服務包括財務專家證詞、知識產權估值、策略諮詢、商業情報、技術支援、投資諮詢、創新管理諮詢以及交易經紀等服務。

Ocean Tomo 作為 J.S. Held 的旗下公司，與全球 1,500 多名專業人士攜手合作，為企業、律師事務所、保險公司、政府和機構投資者等客戶提供專業服務，協助他們處理在所有資產和風險價值領域的複雜技術、科學和財務問題。

Tim Dorney 和 Sam Wiley 現在是協助 J.S. Held 轉型的專業創業專家。與我們在 jsheld.com 一起探索我們的故事，並慶祝這個重要里程碑，即我們的 50 週年和向前邁進慶祝活動。

J.S. Held 簡介

J.S. Held是一家全球性諮詢公司，透過融入技術、科學、金融與策略專長，為客戶追求實現價值與規避風險的客戶提供諮詢服務。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們均開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1,500 名，服務遍及六大洲的機構。其中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

關於 Ocean Tomo

J.S. Held 旗下 Ocean Tomo 提供涵蓋知識產權 (IP) 及其他無形資產方面的專家意見、管理諮詢、顧問和專業服務。實務服務涵蓋經濟損害計算及專家證詞、商業許可策略及合約詮釋、以專利為中心的商業情報、專利組合發展策略、訴訟支援、商業秘密保護措施、資產及企業估值、策略及風險管理諮詢、併購諮詢、債務及股權私募以及知識產權經紀。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司均非註冊會計師事務所，不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，不提供法律意見。本公司股票透過 PM Securities, LLC，即 Phoenix IB（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供，或透過 Ocean Tomo Investment Group, LLC（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供。J.S. Held 保留所有權利。

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