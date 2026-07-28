DXC nombra a Holly Grant presidenta de LabX, ampliando el papel de la unidad como un motor clave de crecimiento en IA

Holly Grant ha sido nombrada presidenta de Innovación y Estrategia de IA y de LabX, ampliando así su liderazgo en las actividades de incubación de productos nativos de IA de DXC y en AI Platforms Engine.

La ampliación de LabX aúna la experiencia de DXC en las principales plataformas de IA para diseñar, desarrollar e implementar soluciones prácticas de IA a gran escala

El ecosistema abierto de IA ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir las tecnologías que mejor se adapten a su negocio, con el respaldo de la experiencia sectorial y las capacidades de prestación de servicios a nivel mundial de DXC.

La expansión de LabX refuerza la estrategia «Fast Track» de DXC, acelerando las oportunidades de alto crecimiento en el ámbito de la inteligencia artificial, al tiempo que DXC sigue consolidando y ampliando su negocio principal.

ASHBURN, Virginia, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha anunciado hoy que Holly Grant ha sido nombrada presidenta de Innovación y Estrategia de IA y de LabX, la incubadora de productos nativos de IA de DXC y motor de crecimiento de DXC en IA. Grant seguirá reportando directamente al director general de DXC, Raúl Fernández.

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

El nombramiento de Grant supone una ampliación de las competencias de LabX y refuerza su liderazgo en el impulso de la estrategia de IA de DXC. Como presidenta, liderará tanto la labor de incubación de productos nativos de IA de LabX como el área comercial de la estrategia de plataformas de socios de IA de DXC a través de «AI Platforms Engine», integrando el desarrollo de productos nativos de IA, la experiencia en plataformas y las capacidades de implementación para ayudar a DXC a crear y escalar soluciones prácticas de IA para sus clientes junto con sus socios estratégicos. Grant seguirá también al frente de la estrategia y la innovación de DXC.

«Holly ha sido una de las principales impulsoras de nuestra estrategia de inteligencia artificial y ha convertido a LabX en una importante fuente de innovación para DXC y nuestros clientes», afirmó Raúl Fernández, presidente y director ejecutivo de DXC Technology. «Lo que ella ha construido nos proporciona una base sólida para lo que está por venir. A medida que LabX se expanda, Holly aportará mayor enfoque, rapidez y responsabilidad a algunas de nuestras mayores oportunidades de crecimiento en el ámbito de la inteligencia artificial. Esto también refuerza el modelo operativo que hemos ido desarrollando en toda DXC: una vía rápida para impulsar las oportunidades de alto crecimiento, junto con una vía principal centrada en reforzar y ampliar nuestro negocio ya consolidado. Tiene la visión y la perspicacia necesarias para convertir ideas audaces en acciones con rapidez, y estoy convencido de que conseguirá que LabX se convierta en un motor de crecimiento aún más potente para DXC».

Lanzado en abril, LabX se creó con el objetivo de convertir la innovación en materia de inteligencia artificial en soluciones prácticas que puedan ponerse a prueba tanto dentro de DXC como con los clientes antes de ampliarse a mayor escala. Esa labor continuará a medida que LabX amplíe su alcance para incluir «AI Platforms Engine», que reúne las soluciones de DXC en Amazon Quick, Claude de Anthropic y Copilot de Microsoft. Gracias a las capacidades líderes en IA de algunos de los socios estratégicos de DXC, LabX permitirá a DXC diseñar, desarrollar e implementar nuevas soluciones de IA, ofreciendo a los clientes las tecnologías adecuadas en función de sus necesidades específicas, entre otras cosas a través de una fuerza laboral especializada de decenas de miles de ingenieros de despliegue en cliente (FDE, por sus siglas en inglés), que trabajarán integrados directamente en los entornos de los clientes para acelerar la transformación con IA agéntica.

«Nuestros clientes ya no se preguntan si la IA es importante. Se preguntan quién puede convertir la IA en resultados empresariales significativos», afirmó Holly Grant, presidenta de Innovación y Estrategia de IA y de LabX, en DXC Technology. «Ese es el negocio que estamos construyendo, y es la esencia misma de la razón de ser de DXC: para ayudar a las empresas a diseñar, gestionar y ampliar los sistemas fundamentales para sus operaciones y su crecimiento. Al combinar nuestro profundo conocimiento del sector con nuestra experiencia en las principales plataformas de IA, LabX ayudará a los clientes a superar la fase piloto y a implementar la IA a gran escala en sus sistemas principales».

La ampliación del alcance de LabX reforzará la capacidad de DXC para desarrollar soluciones nativas de IA y ayudará a los clientes a familiarizarse con las principales tecnologías de IA, integrarlas y aprovecharlas. LabX funcionará a través de un ecosistema de IA abierto, lo que refleja la visión de DXC de que las necesidades de los clientes no se resolverán con un único modelo, proveedor o interfaz. Este enfoque ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir las tecnologías que mejor se adapten a su negocio, al tiempo que se aprovechan los conocimientos especializados de DXC en el sector, su experiencia en tecnologías de misión crítica y sus capacidades de prestación de servicios a nivel mundial para implementarlas a gran escala. Además, refuerza la capacidad de DXC para prestar apoyo a los clientes de dos maneras: ofreciéndoles servicios basados en la inteligencia artificial y ayudándoles a orientarse y a aprovechar las plataformas y tecnologías de inteligencia artificial que mejor se adapten a sus necesidades.

Desde que se incorporó a DXC, Grant ha contribuido a definir la estrategia de IA de la empresa y a consolidar LabX como una plataforma de incubación de productos nativos de IA, lo que ha permitido acelerar el desarrollo de soluciones de IA para empresas y reforzar las alianzas estratégicas que impulsan la innovación y el crecimiento empresarial. Además, ha dirigido la estrategia empresarial y las operaciones estratégicas, contribuyendo a impulsar la transformación de DXC y su programa de inteligencia artificial en toda la empresa. Antes de incorporarse a DXC, Grant ocupó puestos de dirección ejecutiva en los ámbitos de la estrategia, las operaciones y la innovación, entre ellos el de directora de operaciones de Long-Term Stock Exchange (LTSE), donde contribuyó a la expansión de la organización durante un periodo de crecimiento, aprovechando su trayectoria profesional al frente de iniciativas estratégicas y de excelencia operativa en empresas tecnológicas de alto crecimiento.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la inteligencia artificial para obtener resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

FUENTE DXC Technology Company