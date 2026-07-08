DXC inaugura su centro insignia de experiencia del cliente basado en IA en Bangalore

Refuerza la presencia de DXC en la India con unas instalaciones de 200.000 pies cuadrados en Bangalore

Reúne espacios de colaboración con los clientes, un centro insignia de IA y capacidades integradas de seguridad y operaciones

Diseñado para facilitar la colaboración directa entre los consultores y los clientes de DXC con el fin de identificar, desarrollar y escalar soluciones de IA que puedan generar resultados comerciales medibles

BANGALORE, India, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la inauguración de su nuevo Centro de Experiencia del Cliente en Bangalore. Las nuevas instalaciones constituyen uno de los centros de prestación de servicios más grandes de DXC a nivel mundial y refuerzan su función a la hora de ayudar a las organizaciones a pasar de la fase de experimentación con IA a su implementación a gran escala, lo que amplía la red mundial de sitios de colaboración con clientes de la empresa.

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

Diseño de soluciones de IA para empresas

Ubicadas en uno de los principales corredores tecnológicos de Bangalore, las nuevas instalaciones de 200.000 pies cuadrados se construyeron específicamente para profundizar la participación de los clientes, fortalecer la colaboración y acelerar la transformación impulsada por la IA. A medida que DXC amplía las oportunidades de colaboración con los clientes en torno a las soluciones de IA, el sitio reúne zonas inmersivas de experiencia del cliente, centros de colaboración dinámica, estudios de ideación, laboratorios de cocreación y zonas de experiencia para socios en un entorno moderno donde los equipos de DXC, los clientes y los socios pueden cocrear soluciones, acelerar la adopción de la IA y mostrar la innovación en tiempo real.

"Nuestro mayor diferenciador es nuestra gente", afirmó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC Technology. "Nuestro nuevo Centro de Experiencia del Cliente reúne a nuestro excepcional talento en ingeniería en un espacio diseñado para una colaboración más estrecha con clientes y socios, donde podemos crear de manera conjunta, desarrollar y escalar soluciones impulsadas por IA que abordan desafíos empresariales complejos. Al trabajar codo a codo durante todo el proceso de innovación, ayudamos a los clientes a pasar más rápido de las ideas a resultados comerciales medibles".

Donde las empresas transforman la IA en soluciones listas para implementar

A medida que DXC sigue ayudando a las empresas a pasar de la fase de experimentación con la IA a su implementación a gran escala, invierte en entornos que permiten a los clientes dar prioridad a los casos de uso de alto valor, crear prototipos de soluciones con rapidez e integrar la IA en los entornos tecnológicos existentes, incluidos los sistemas centrales de los que dependen las empresas. Las nuevas instalaciones destacarán las capacidades de DXC en IA, consultoría, ingeniería, nube, ciberseguridad y transformación de redes, con un enfoque especial en el desarrollo y la implementación de capacidades de IA integradas con los sistemas de registro y las operaciones de TI empresariales existentes.

El sitio cuenta con un centro de IA principal, además de un entorno de simulación de ciberseguridad, laboratorios de análisis forense, un centro de operaciones de seguridad y un centro de operaciones de red, lo que permite simular escenarios integrales que abarcan desde el diseño de la solución hasta su implementación y monitoreo en el mundo real. En el corazón de las instalaciones, se encuentra el centro insignia de IA de DXC, diseñado para ayudar a los clientes a transformar los conceptos de IA en soluciones listas para implementar mediante el desarrollo y las pruebas prácticas. Estas capacidades están integradas para respaldar la entrega a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la concepción hasta la operación y la optimización.

"Nuestro nuevo Centro de Experiencia del Cliente representa un motor fundamental para la innovación en IA, la excelencia en ingeniería y la colaboración con el cliente", afirmó Rob Le Busque, presidente de DXC Technology para Asia-Pacífico y Japón. "Al integrar nuestra experiencia en consultoría, ingeniería y operaciones en un solo entorno, ayudamos a los clientes a acelerar la adopción de la IA y a crear empresas conectadas en las que las personas trabajen junto a agentes de IA para diseñar y operar los sistemas de registro de nuestros clientes".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004559/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_Flagship_AI_first_Customer_Expe.jpg

FUENTE DXC Technology Company