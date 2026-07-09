DXC y Wilton Re celebran 20 años de colaboración con la transición a la nube de su cartera de 400.000 pólizas

En una de las transformaciones de mayor envergadura y complejidad en la historia de la empresa, DXC migró más de 400.000 pólizas de Wilton Re a una plataforma moderna en la nube.

Esta medida sienta las bases para las futuras capacidades y eficiencias operativas de Wilton Re.

Este hito conmemora 20 años de una colaboración que ha respaldado el crecimiento de Wilton Re desde ~5.000 pólizas en 2005 a más de 500.000 en la actualidad gracias a que DXC ejecuta de manera integral las funciones principales de seguros.

ASHBURN, Virginia, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), una empresa líder en tecnología y socio de innovación, anunció la conclusión exitosa de uno de los programas de transformación de mayor envergadura en su historia con Wilton Re, un importante adquiriente de bloques de pólizas de seguros de vida y rentas vitalicias vigentes. El programa permitió transferir más de 400.000 pólizas desde tecnologías de DXC anteriores al ecosistema de gestión de pólizas de seguro basado en la nube más avanzado de DXC. Este hito fue posible gracias a la combinación de la experiencia en Servicios de Procesos de Negocios (BPS, por sus siglas en inglés) de seguros, capacidades de transición a gran escala y el modelo de soporte operativo de DXC con el enfoque único de gestión de riesgos y vasta experiencia en la ejecución de tales tipos de transformaciones grandes de Wilton Re.

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

Pensada y creada para el futuro

Durante más de 20 años, Wilton Re ha ampliado considerablemente su cartera, impulsando la necesidad creciente de integrar con rapidez los bloques de pólizas de seguros de vida y rentas vitalicias recién adquiridos. Cada adquisición exige la transición de sistemas, estructuras de datos y procesos de servicio únicos que es necesario migrar sin interrupciones en la experiencia de los titulares de pólizas. Con el objetivo de promover el crecimiento futuro y acelerar la incorporación, Wilton Re estandarizó Wealth Management Accelerator (wmA) de DXC, una plataforma de gestión de pólizas unificada y basada en la nube. Mediante la creación de un entorno operativo común para las carteras adquiridas, Wilton Re espera lograr una integración más rápida y mayor eficiencia operativa a la vez que sienta las bases para implementar futuras estrategias de IA.

"Nuestra colaboración de 20 años con Wilton Re refleja cómo funciona la ejecución a largo plazo con excelencia a escala. Esta transformación ayuda a Wilton Re a ampliar su negocio, integrar más rápido las adquisiciones, operar con mayor eficiencia y ofrecer una experiencia mejor a los titulares de pólizas. En conjunto, concluimos uno de los programas de transformación más complejos en términos operativos de nuestra historia y, de esta forma, sentamos las bases que ayudarán a Wilton Re a integrar futuras adquisiciones más rápido, operar con mayor eficiencia y seguir ampliando su negocio con confianza". — Ray August, presidente de Software y Servicios de Procesos de Negocios de Seguros en DXC

Una colaboración de dos décadas forjada para escalar

Los BPS de DXC ejecutan las funciones de gran parte del entorno de seguros principal de Wilton Re, incluidas la gestión de pólizas, el procesamiento de reclamaciones y el servicio al cliente, actuando como una extensión del equipo de operaciones de Wilton Re. Con el respaldo de más de 6.000 expertos en seguros de todo el mundo, más de 13 millones de pólizas y contratos gestionados y más de 200 transiciones desde sistemas heredados, DXC contribuye con su profunda experiencia en operaciones y transición al negocio de Wilton Re. En la gestión de las adquisiciones de Wilton Re, DXC lidera la integración de sistemas, datos, reglas de productos, procesos y, en algunos casos, equipos operativos de las aseguradoras de origen, lo que ayuda a garantizar una transición fluida para los titulares de pólizas a la vez que acelera los plazos de integración. En el transcurso de las últimas dos décadas, DXC y Wilton Re han desarrollado una metodología de transición y un modelo operativo repetibles y escalables que han fomentado el crecimiento de la empresa desde aproximadamente 5.000 pólizas en 2005 a más de 500.000 en la actualidad.

"Para nosotros, DXC ha sido mucho más que un proveedor de tecnología. Además de apoyar la integración de múltiples adquisiciones, han desempeñado un papel instrumental en nuestras operaciones cotidianas, desde la gestión de pólizas y el servicio al cliente hasta procesos financieros clave. Esta colaboración nos ha ayudado a operar con mayor eficiencia, ejecutar adquisiciones de manera más eficaz y prestar un mejor servicio a nuestros titulares de pólizas mientras mantenemos los altos estándares que definen a nuestra empresa. Durante las últimas dos décadas, nuestra colaboración se ha convertido en un referente para el sector".— Enrico Treglia, asesor sénior de Wilton Re

Un esquema para la fase siguiente del crecimiento potenciado por la IA

Gracias a la consolidación en wmA, Wilton Re ha establecido una base moderna en la nube capaz de respaldar las capacidades de flujo de trabajo facilitadas por la IA sin exigir transformaciones adicionales del sistema principal, lo que crea las condiciones para la innovación continua y la eficiencia operativa a medida que la empresa crece.

Con más de 40 años de experiencia en el sector de seguros, DXC es un socio confiable para 21 de las 25 principales aseguradoras en todo el mundo. Como proveedor líder de plataformas, productos y servicios de seguros principales, DXC ayuda a las aseguradoras a modernizar las operaciones centrales, mejorar la eficiencia y ofrecer mejores experiencias a los clientes mediante la innovación potenciada por la IA.

Para conocer más detalles, visite www.dxc.com/insurance.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y a organizaciones del sector público con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una vasta experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del planeta. Obtenga más información en dxc.com.

Acerca de Wilton Re

Wilton Re es un proveedor principal de soluciones de seguros vigentes y reaseguros en el sector de seguros de vida en Norteamérica. Con su experiencia comprobada, Wilton Re crea soluciones personalizadas que satisfacen las necesidades de capital y operaciones de sus clientes. Nuestra solución principal de reaseguro administrativo ha sido la norma del sector para corregir sistemas de gestión heredados junto a bloques de seguros de vida y rentas vitalicias heredados. Durante los últimos 22 años, hemos migrado 27 sistemas heredados a nuestra plataforma de gestión de DXC y, al mismo tiempo, hemos alcanzado una mayor rentabilidad y mejorado las tecnologías, los controles y los procesos administrativos para nuestras contrapartes. Para obtener más información sobre Wilton Re, visite www.wiltonre.com.

Contactos para los medios: DXC Technology, Ashley Houk-Temple, [email protected]; Wilton Re, Kaitlyn Telvi, [email protected]

FUENTE DXC Technology Company