DXC ernennt Holly Grant zur President von LabX und baut damit die Rolle des Geschäftsbereichs als wichtiger Wachstumsmotor im Bereich KI weiter aus

Holly Grant wurde zur President für AI Innovation and Strategy & LabX ernannt und erweitert damit ihre Führungsrolle auf die Bereiche der KI-nativen Produktinkubation sowie die „AI Platforms Engine" bei DXC

Das erweiterte LabX bündelt das Know-how von DXC in Bezug auf führende KI-Plattformen, um praxisorientierte KI-Lösungen in großem Maßstab zu konzipieren, zu entwickeln und bereitzustellen

Das offene KI-Ökosystem bietet Kunden die Flexibilität, die Technologien auszuwählen, die am besten zu ihrem Unternehmen passen, unterstützt durch die Branchenexpertise und die globalen Implementierungskapazitäten von DXC

Der Ausbau von LabX untermauert die „Fast Track"-Strategie von DXC und treibt wachstumsstarke KI-Chancen voran, während DXC sein Kerngeschäft weiter stärkt und ausbaut

ASHBURN, Virginia, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute bekannt, dass Holly Grant zur President für AI Innovation and Strategy & LabX ernannt wurde – dem KI-nativen Produktinkubator und Motor für KI-natives Wachstum von DXC. Grant wird weiterhin direkt an Raul Fernandez, den CEO von DXC, berichten.

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

Die Ernennung von Frau Grant bedeutet eine Erweiterung des Aufgabenbereichs von LabX und stärkt ihre Führungsrolle bei der Weiterentwicklung der KI-Strategie von DXC. Als President wird sie sowohl die Entwicklung KI-nativer Produkte bei LabX als auch den kommerziellen Aspekt der KI-Partnerplattformstrategie von DXC im Rahmen der „AI Platforms Engine" leiten. Dabei wird sie die Entwicklung KI-nativer Produkte, Plattform-Know-how und Umsetzungsfähigkeiten bündeln, um DXC dabei zu unterstützen, gemeinsam mit seinen strategischen Partnern praktische KI-Lösungen für Kunden zu entwickeln und zu skalieren. Grant wird zudem weiterhin die Bereiche Strategie und Innovation bei DXC leiten.

„Holly war eine treibende Kraft hinter unserer KI-Strategie und hat LabX zu einer wichtigen Innovationsquelle für DXC und unsere Kunden ausgebaut", sagte Raul Fernandez, President und CEO von DXC Technology. „Was sie aufgebaut hat, bietet uns eine solide Grundlage für die nächsten Schritte. Im Zuge der Expansion von LabX wird Holly bei einigen unserer größten Wachstumschancen im Bereich KI für mehr Fokus, Tempo und Verantwortlichkeit sorgen. Dies stärkt zudem das Betriebsmodell, das wir bei DXC aufgebaut haben: einen „Fast Track" zur Beschleunigung wachstumsstarker Chancen, gepaart mit einem „Core Track", der auf die Stärkung und Skalierung unseres etablierten Geschäfts ausgerichtet ist. Sie verfügt über die Vision und das Gespür, mutige Ideen zügig in die Tat umzusetzen, und ich bin zuversichtlich, dass sie LabX zu einem noch leistungsstärkeren Wachstumsmotor für DXC ausbauen wird."

LabX wurde im April ins Leben gerufen, um Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz in praktische Lösungen umzusetzen, die zunächst innerhalb von DXC und gemeinsam mit Kunden getestet werden können, bevor sie in größerem Umfang eingeführt werden. Diese Arbeit wird fortgesetzt, während LabX um die „AI Platforms Engine" erweitert wird, die die Angebote von DXC rund um Amazon Quick, Claude von Anthropic und Microsoft Copilot zusammenführt. Dank der führenden KI-Kompetenzen einiger strategischer Partner von DXC wird LabX es DXC ermöglichen, neue KI-Lösungen zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen. So können Kunden die für ihre spezifischen Anforderungen geeigneten Technologien erhalten – unter anderem durch ein engagiertes Team von Zehntausenden vor Ort eingesetzter Ingenieure (FDEs), die direkt in die Kundenumgebungen eingebunden werden, um die Transformation hin zu einer agentenbasierten KI zu beschleunigen.

„Unsere Kunden fragen nicht mehr, ob KI von Bedeutung ist. Sie fragen vielmehr, wer sie in aussagekräftige Geschäftsergebnisse umsetzen kann", sagte Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology. „Das ist das Geschäftsfeld, das wir aufbauen, und es trifft den Kern dessen, wofür DXC steht: Unternehmen dabei zu unterstützen, die Systeme zu konzipieren, zu betreiben und zu skalieren, die für ihren Betrieb und ihr Wachstum von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Kombination unserer fundierten Branchenkenntnisse mit unserer Expertise in Bezug auf führende KI-Plattformen wird LabX unseren Kunden dabei helfen, die Pilotphase hinter sich zu lassen und KI in großem Maßstab in ihren Kernsystemen einzusetzen."

Der erweiterte Aufgabenbereich von LabX wird die Fähigkeit von DXC stärken, KI-native Lösungen zu entwickeln und Kunden dabei zu unterstützen, sich in führenden KI-Technologien zurechtzufinden, diese zu integrieren und darauf aufzubauen. LabX wird im Rahmen eines offenen KI-Ökosystems agieren, was die Ansicht von DXC widerspiegelt, dass Kundenbedürfnisse nicht durch ein einziges Modell, einen einzigen Anbieter oder eine einzige Schnittstelle gelöst werden können. Dieser Ansatz bietet Kunden die Flexibilität, die für ihr Unternehmen am besten geeigneten Technologien auszuwählen und dabei auf die Branchenexpertise, die Erfahrung mit geschäftskritischen Technologien sowie die globalen Implementierungskapazitäten von DXC zurückzugreifen, um diese in großem Maßstab umzusetzen. Zudem stärkt er die Fähigkeit von DXC, Kunden auf zweierlei Weise zu unterstützen: indem wir KI-native Dienste bereitstellen und ihnen dabei helfen, sich auf den KI-Plattformen und -Technologien zurechtzufinden und diese so zu nutzen, dass sie ihren Anforderungen am besten entsprechen.

Seit ihrem Eintritt bei DXC hat Grant maßgeblich zur Gestaltung der KI-Strategie von DXC beigetragen und LabX als KI-native Produktinkubationsplattform etabliert. Damit hat sie die Entwicklung von KI-Lösungen für Unternehmen beschleunigt und strategische Partnerschaften gestärkt, die Innovation und Geschäftswachstum vorantreiben. Darüber hinaus war sie für die Unternehmensstrategie und die strategische Geschäftsführung verantwortlich und hat so dazu beigetragen, die Transformations- und KI-Agenda von DXC unternehmensweit voranzutreiben. Vor ihrer Tätigkeit bei DXC hatte Grant Führungspositionen in den Bereichen Strategie, Betrieb und Innovation inne, darunter die des Chief Operating Officer bei der Long-Term Stock Exchange (LTSE), wo sie in einer Wachstumsphase zum Ausbau des Unternehmens beitrug. Zuvor hatte sie bereits in verschiedenen wachstumsstarken Technologieunternehmen strategische Initiativen geleitet und für operative Exzellenz gesorgt.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für globale Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitstellt und diese dabei unterstützt, künstliche Intelligenz zu nutzen, um in Zeiten exponentieller Veränderungen zügig Ergebnisse zu erzielen. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Erfahren Sie mehr unter dxc.com.