SANTIAGO, Chile, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La muy esperada Cumbre Mundial de Lácteos de la FIL 2025 se celebró del 20 al 23 de octubre en Santiago de Chile. El evento, que atrajo la atención mundial, sirvió como un importante barómetro para el futuro del sector lácteo.

El Centro Nacional de Innovación Tecnológica en Lácteos se estrena en la Cumbre Mundial de Lácteos de la Federación Internacional de Lechería, donde presenta innovaciones para impulsar la sostenibilidad (PRNewsfoto/Yili Group)

Liu Chunxi, presidente del Centro Nacional de Innovación Tecnológica en Lácteos (NCTID, por sus siglas en inglés) y presidente ejecutivo sénior del Grupo Yili, estuvo de invitado a la reunión del Grupo de Trabajo de la FIL sobre la Declaración de París sobre la Sostenibilidad en los Lácteos, donde se unió a líderes, expertos y académicos del sector lácteo mundial para debatir sobre el desarrollo sostenible del sector.

Los logros del NCTID en materia de innovación sostenible fueron reconocidos con múltiples galardones en los IDF Dairy Innovation Awards de este año, a menudo denominados los premios "Óscar" de la industria láctea por su alcance global, rigor profesional e impacto en el sector.

El empaque ecológico de edición limitada "For a Bluer Ocean" (Por un océano más azul) de AMBPOMIAL recibió el premio a la innovación en empaques y transparencia en productos lácteos. El producto cuenta con una etiqueta ecológica que utiliza la tecnología de tinta lavable con álcali desarrollada por NCTID, lo que permite que las etiquetas se desprendan rápidamente de las botellas durante el proceso de reciclaje. Esto mejora de manera significativa la pureza de los materiales reciclados y aumenta las tasas de recuperación, lo que contribuye a un futuro más ecológico.

La leche en polvo Xinhuo Bone Energy Formula de Yili recibió el premio a la innovación en productos lácteos para la nutrición humana. Basada en un enfoque nutricional integrado para huesos, articulaciones y músculos, inspirado en los principios dietéticos tradicionales orientales, la fórmula combina proteínas, proteína básica del calostro (CBP, por sus siglas en inglés), calcio, vitaminas, hialuronato de sodio, polvo de hoja de Eucommia y polvo de poligonato para favorecer de una forma eficaz la salud de los huesos, las articulaciones y los músculos.

El Dr. Ignatius Szeto, director ejecutivo del Centro de Investigación sobre Nutrición y Salud del NCTID y vicepresidente del Grupo Yili, fue invitado a pronunciar una conferencia magistral titulada "El papel del consumo de lácteos en el envejecimiento saludable". En la conferencia, profundizó en cinco dimensiones fundamentales de la salud y destacó los múltiples beneficios de los productos lácteos para promover un envejecimiento saludable. También compartió los resultados de las investigaciones de vanguardia del NCTID, que proporcionan pruebas fundamentales y estrategias prácticas para ayudar a abordar los desafíos del envejecimiento a nivel mundial. El Dr. Szeto señaló que los productos lácteos, como fuentes ricas en nutrientes de proteínas de alta calidad y vitaminas y minerales esenciales, desempeñan un papel indispensable en mejorar la adecuación nutricional de los adultos y contribuyen a reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles y otras afecciones de salud relacionadas con la edad.

El NCTID se creó bajo el liderazgo del Grupo Yili. Como socio clave en la creación y el funcionamiento del centro, Yili ha desempeñado un papel fundamental en impulsar el desarrollo y la implementación de sus tecnologías de vanguardia, lo que ha promovido el progreso colectivo en todo el sector. Durante la cumbre, el NCTID presentó una serie de innovaciones, entre las que se incluyen un sistema de trazabilidad digital para la gestión de riesgos microbianos en productos lácteos y un proyecto de investigación que destaca el papel protector de los lácteos fermentados en la mitigación del estrés hepático relacionado con el alcohol. Estas demostraciones reflejaron a la perfección la gran capacidad del centro en materia de innovación tecnológica en el sector lácteo.

De cara al futuro, el NCTID seguirá comprometido con la innovación tecnológica. Al profundizar la colaboración entre la industria, el ámbito académico y la investigación, promover la comercialización de los resultados de la investigación e impulsar la modernización y la sostenibilidad industrial, ofrecerá la sabiduría y la fortaleza china para lograr un mundo más saludable.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805848/1027.jpg

FUENTE Yili Group