Nationales Zentrum für technologische Innovation in der Milchwirtschaft präsentiert sich erstmals auf dem IDF-Weltmilchgipfel und zeigt Innovationen zur Förderung der Nachhaltigkeit

SANTIAGO, Chile, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der mit Spannung erwartete Milchgipfel „IDF World Dairy Summit 2025" fand vom 20. bis 23. Oktober in Santiago, Chile, statt. Die Veranstaltung, die weltweit Beachtung fand, war ein wichtiger Gradmesser für die Zukunft der Milchwirtschaft.

Liu Chunxi, Vorsitzender des Nationalen Innovationszentrums für Milchtechnologie (National Center of Technology Innovation for Dairy – NCTID) und Leitender Präsident der Yili Group, wurde zur Sitzung der IDF-Taskforce zur Pariser Erklärung zur Nachhaltigkeit in der Milchwirtschaft eingeladen, wo er gemeinsam mit weltweit führenden Vertretern der Milchwirtschaft, Experten und Wissenschaftlern über die nachhaltige Entwicklung der Branche diskutierte.

Die Errungenschaften von NCTID im Bereich der nachhaltigen Innovation wurden bei den diesjährigen „IDF Dairy Innovation Awards" mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt, die aufgrund ihrer globalen Reichweite, ihrer professionellen Strenge sowie ihres Einflusses auf die Branche oft als „Oscars" des Milchsektors bezeichnet werden.

Die limitierte Öko-Verpackung „For a Bluer Ocean" (für einen blaueren Ozean) von AMBPOMIAL erhielt die Auszeichnung „Innovation in Packaging and Transparency for Dairy Products" (Preis für Innovation in Verpackung und Transparenz bei Milchprodukten). Das Produkt zeichnet sich durch ein umweltfreundliches Flaschenetikett aus, das die von NCTID entwickelte alkalisch abwaschbare Tintentechnologie verwendet, wodurch sich die Etiketten beim Recycling schnell von den Flaschen ablösen lassen. Dadurch wird der Reinheitsgrad der recycelten Materialien erheblich verbessert und die Verwertungsquote erhöht, was zu einer grüneren Zukunft beiträgt.

Das Milchpulver „Xinhuo Bone Energy Formula" von Yili wurde mit dem Preis für Innovation bei Milchprodukten für die menschliche Ernährung ausgezeichnet. Die Formel basiert auf einem integrierten Ernährungsansatz für Knochen, Gelenke und Muskeln, der sich an den traditionellen orientalischen Ernährungsprinzipien orientiert. Sie kombiniert Protein, Colostrum-Basisprotein (CBP), Kalzium, Vitamine, Natriumhyaluronat, Eucommia-Blattpulver sowie Polygonatum-Pulver, um die Gesundheit von Knochen, Gelenken und Muskeln wirksam zu unterstützen.

Dr. Ignatius Szeto, geschäftsführender Direktor des Nutrition and Health Research Center am NCTID und stellvertretender Präsident der Yili Group, wurde eingeladen, einen Hauptvortrag mit dem Titel „The Role of Dairy Consumption in Healthy Aging" (Die Rolle des Milchkonsums für gesundes Altern) zu halten. Er erläuterte fünf zentrale Gesundheitsdimensionen und betonte den vielfältigen Nutzen von Milchprodukten für ein gesundes Altern. Er berichtete auch von den neuesten Forschungsergebnissen des NCTID, die wichtige Erkenntnisse sowie praktische Strategien zur Bewältigung der globalen Alterungsprobleme liefern. Dr. Szeto wies darauf hin, dass Milchprodukte als nährstoffreiche Quellen von hochwertigem Eiweiß und wichtigen Vitaminen sowie Mineralien eine unverzichtbare Rolle bei der Verbesserung der Ernährungssituation von Erwachsenen spielen und dazu beitragen, die Prävalenz nicht übertragbarer Krankheiten sowie anderer altersbedingter Gesundheitszustände zu verringern.

NCTID wurde unter der Leitung der Yili Group gegründet. Als wichtiger Partner bei der Einrichtung und dem Betrieb des Zentrums hat Yili die Entwicklung sowie die Umsetzung seiner Spitzentechnologien maßgeblich vorangetrieben und damit den gemeinsamen Fortschritt in der Branche gefördert. Während des Gipfels stellte das NCTID eine Reihe Innovationen vor, darunter ein digitales Rückverfolgbarkeitssystem für das mikrobielle Risikomanagement bei Milchprodukten sowie ein Forschungsprojekt, das die schützende Rolle fermentierter Milchprodukte bei der Abschwächung von alkoholbedingtem Leberstress hervorhebt. Diese Vorstellungen spiegelten die starken Fähigkeiten des Zentrums im Bereich der innovativen Molkereitechnologie wider.

NCTID wird sich auch in Zukunft für technologische Innovationen einsetzen. Durch die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung, die Förderung der Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen sowie die Förderung von industrieller Modernisierung und Nachhaltigkeit wird sie chinesische Weisheit und Stärke für eine gesündere Welt bieten.

