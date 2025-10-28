Le Centre national d'innovation technologique pour le secteur laitier fait ses débuts au Sommet mondial du lait de la FIL et présente l'innovation au service de la durabilité

SANTIAGO, Chili, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le très attendu Sommet mondial du lait 2025 de la FIL s'est déroulé du 20 au 23 octobre à Santiago du Chili. Attirant l'attention du monde entier, l'événement a servi de baromètre important pour l'avenir de l'industrie laitière.

National Center of Technology Innovation for Dairy Debuts at the IDF World Dairy Summit, Showcasing Innovation to Drive Sustainability

Liu Chunxi, président du Centre national d'innovation technologique pour le secteur laitier (NCTID) et président exécutif du Yili Group, a été invité à la réunion du groupe de travail de la FIL sur la déclaration de Paris sur la durabilité des produits laitiers, où il a rejoint des dirigeants, des experts et des universitaires du monde entier pour discuter du développement durable de l'industrie laitière.

Les réalisations du NCTID en matière d'innovation durable ont été récompensées à plusieurs reprises lors de la remise des prix de l'innovation laitière de la FIL de cette année, souvent surnommés les « Oscars » du secteur laitier en raison de leur portée mondiale, de leur rigueur professionnelle et de leur impact sur l'industrie.

L'éco-emballage en édition limitée « For a Bluer Ocean » d'AMBPOMIAL a reçu le prix de l'innovation en matière d'emballage et de transparence pour les produits laitiers. Le produit comporte une étiquette de bouteille respectueuse de l'environnement qui utilise la technologie d'encre lavable à l'alcali mise au point par le NCTID, ce qui permet aux étiquettes de se détacher rapidement des bouteilles lors du recyclage. Cela permet d'améliorer considérablement la pureté des matériaux recyclés et d'augmenter les taux de récupération, contribuant ainsi à un avenir plus vert.

Le lait Xinhuo en poudre maternisé pour la croissance des os de Yili a reçu le prix de l'innovation dans les produits laitiers pour la nutrition humaine. Fondé sur une approche intégrée de la nutrition osseuse, articulaire et musculaire inspiré des principes diététiques orientaux traditionnels, ce lait maternisé associe des protéines, des protéines de base du colostrum, du calcium, des vitamines, du hyaluronate de sodium, de la poudre de feuilles d'Eucommia et de la poudre de Polygonatum pour soutenir efficacement la santé des os, des articulations et des muscles.

Ignatius Szeto, directeur exécutif du Centre de recherche sur la nutrition et la santé du NCTID et président adjoint de Yili Group, a été invité à présenter un exposé intitulé « Le rôle de la consommation de produits laitiers dans le vieillissement en bonne santé ». Il a développé cinq dimensions essentielles de la santé, soulignant les multiples avantages des produits laitiers dans la promotion d'un vieillissement en bonne santé. Il a également fait part des résultats des recherches de pointe du NCTID qui fournissent des preuves vitales et des stratégies pratiques pour aider à relever les défis du vieillissement dans le monde. Szeto a noté que les produits laitiers, en tant que sources riches en protéines de haute qualité et en vitamines et minéraux essentiels, jouent un rôle indispensable dans l'amélioration de l'adéquation nutritionnelle chez les adultes et contribuent à réduire la prévalence des maladies non transmissibles et d'autres conditions de santé liées à l'âge.

Le NCTID a été créé sous la direction de Yili Group. En tant que partenaire clé dans la création et le fonctionnement du centre, Yili a joué un rôle déterminant dans le développement et la mise en œuvre de ses technologies de pointe, favorisant ainsi le progrès collectif dans l'ensemble de l'industrie. Au cours du sommet, le NCTID a présenté une série d'innovations, notamment un système de traçabilité numérique pour la gestion des risques microbiens dans les produits laitiers et un projet de recherche mettant en évidence le rôle protecteur des produits laitiers fermentés dans l'atténuation du stress hépatique lié à l'alcool. Ces démonstrations ont pleinement reflété les fortes capacités du centre en matière d'innovation technologique dans le secteur laitier.

Le NCTID restera durablement engagé en faveur à l'innovation technologique. En approfondissant la collaboration entre l'industrie, les universités et les chercheurs, en promouvant la commercialisation des résultats de la recherche et en favorisant la modernisation et la durabilité de l'industrie, le centre transmettra la sagesse et la force de la Chine pour un monde en meilleure santé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805759/1027.jpg